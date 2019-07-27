В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности назначены главы двух комитетов

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Назначены председатели комитетов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на должность председателя Комитета телекоммуникаций назначен Ярошенко Виталий Владимирович, на должность председателя Аэрокосмического комитета - Оралмагамбетов Баубек Жеткергенович.

Виталий Ярошенко родился в 1977 году. Окончил Акмолинский аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет, Кокшетауский институт экономики и менеджмента.

С 2003 года работал в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих отрасль связи. В 2015-2017 годы занимал должности заместителя председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК, директора департамента связи Министерства информации и коммуникаций РК, заместителя председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК. В 2017-2019 годы - заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

С февраля 2019 года занимал должность председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК, с мая 2019 года - председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Баубек Оралмагамбетов родился в 1983 году в Актюбинской области. Окончил Московский авиационный институт.

Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-конструктором в государственном космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева.

В 2010-2012 годы работал в представительстве АО "Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек" главным специалистом, начальником отдела. В 2012-2014 годы - заместитель директора, директор департамента развития космической деятельности Национального космического агентства РК. В 2014-2015 годы - руководитель управления сопровождения проектов Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2015-2016 годы - генеральный директор ТОО "Галам". В 2016-2017 годы исполнял обязанности председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. С мая 2017 года занимал должность заместителя председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В мае 2019 года был назначен на должность председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, пишет primeminister.kz

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