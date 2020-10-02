В Министерстве цифрового развития произошли кадровые перестановки

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Назначен новый председатель правления АО "Республиканский центр космической связи" (РЦКС) Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МЦРИАП , Малик Жуйриктаев назначен на должность председателя правления АО "РЦКС" 1 октября.

Малик Жуйриктаев родился в 1973 году. Начал трудовую деятельность в 1995 году в Алматинской областной дирекции телекоммуникаций.

Прошел путь от рядового инженера до руководителя региональных подразделений ведущих предприятий связи Казахстана. До назначения председателем правления АО "РЦКС" работал заместителем генерального директора ТОО "Востоктелеком" в АО "Казахтелеком".

Стаж работы Малика Жуйриктаева составляет 25 лет, из них 17 лет в отрасли связи.

Также 1 октября назначены заместители председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК и председатель Комитета по инвестициям МИД РК.

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