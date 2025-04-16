В Министерстве водных ресурсов РК рассказали о ситуации на водохранилищах

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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, сообщили в пресс-службе ведомства.





По состоянию на 15 апреля на водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден.





В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 50 кубометров в секунду, из Селетинского водохранилища - 41,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища - 5 кубометров в секунду.





В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 510 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 386 кубометров в секунду.





Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 3247 кубометров воды в секунду.





В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 2 кубометра в секунду, из Шерубай-Нуринского водохранилища - 44,1 кубометра в секунду.





Из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывается 44,66 кубометра воды в секунду.





В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 1113,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 1499,2 кубометра воды в секунду.