В Минобороны РК открылся Call-центр по вопросам призыва военнообязанных

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны РК открылся Call-центр по вопросам призыва военнообязанных, передает Kazakhstan Today.

В Министерстве обороны начал свою работу Call-центр по вопросам призыва военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных cил РК. Граждане Республики Казахстан смогут получить информационную и консультативную помощь по вопросам, связанным с призывом военнообязанных, по номеру 8 (7172) 72-15-11. Call-центр работает в будние дни с 09.00 до 18.00", - сообщила пресс-служба ведомства.

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