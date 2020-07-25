В Минсельхозе заявили о снятии угрозы распространения бешенства скота в ВКО

Усть-Каменогорск. 24 июля. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства РК прокомментировало информацию о вспышке бешенства в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
Новых случаев падежа в селе Привольное Багратионского сельского округа Восточно-Казахстанской области не наблюдается уже 10 дней", - сообщает пресс-служба Минсельхоза.
По данным ведомства, всего в селе Привольное пало 11 голов КРС. Результаты лабораторных исследований показали, что в четырех случаях причиной падежа стало бешенство.
По одной пробе получены отрицательные результаты. По другим шести случаям в настоящее время продолжаются лабораторные исследования: уже получены отрицательные результаты проб по люминесцентной микроскопии первичных мазков отпечатков, продолжается наблюдение биопробы на белых мышах (исследование на бешенство занимает 30 дней)", - проинформировали в МСХ.
Все животные в селе Привольное, в том числе КРС, лошади и собаки, оперативно провакцинированы, проведены дезинфекционные обработки частного подворья, трупы погибших животных сожжены.
В результате уже в течение 10 дней в регионе не наблюдаются новые случаи заболевания и падежа скота. Эпизоотическая ситуация находится на контроле у ветеринарной службы. Необходимо отметить, что владельцам павшего от бешенства скота будет возмещен ущерб. Для получения компенсации необходимо представить номер банковского счета и удостоверения личности. Остальные документы, подтверждающие владение скотом и причину его гибели, предоставят специалисты местного ветпункта", - отметили в ведомстве.
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