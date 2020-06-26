В Минтруда ответили на вопрос о возобновлении соцвыплат в размере 42 500 тенге

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Министр труда и соцзащиты населения РК Биржан Нурымбетов ответил на вопрос о том, планируется ли возобновить выплаты 42 500 тенге в связи с запретом на работу ряда объектов в РК, передает корреспондент агентства.

Именно 42 500 больше выплачиваться не будет, мы пока не планируем. Во-первых, на эту выплату специальных средств из бюджета не предусматривалось, были использованы средства самого Государственного фонда социального страхования, причем за счет продажи его активов", - сказал Нурымбетов.

Он отметил, что в этом направлении хорошо помогал Национальный банк, который вовремя продавая, реализуя и погашая финансовые инструменты, высвобождал необходимые денежные средства.

В итоге фонд социального страхования потратил активы на 322 млрд тенге, и 42 500 тенге получили 4 млн 607 тыс. человек. Сегодня финансовые возможности фонда соцстрахования уже ограничены и в зависимости от ситуации, если будет необходимость в каких-то выплатах, наверное, это будет другой источник", - сказал министр.

Говоря о поддержке тех граждан, которые частично лишаются работы в связи с "карантинными выходными", Биржан Нурымбетов отметил, что пока специальных пособий также не планируется.

42 500 было предусмотрено в период чрезвычайного положения. Сейчас вводятся "карантинные выходные", но я не думаю, что они будут постоянно. Санитарно-эпидемиологическая ситуация пока сложная, граждане не в достаточной мере соблюдают санитарные требования. Поэтому сегодня жесткие карантинные условия вводятся в выходные дни, чтобы не было ущерба работающим гражданам, чтобы они имели возможность зарабатывать", - пояснил он.

При этом министр отметил, что, с другой стороны, предусмотрены дополнительны меры поддержки для бизнеса в целом. В частности, введено освобождение от уплаты некоторых налогов.

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