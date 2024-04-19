17.04.2024, 14:51 65111
В МВД расширят состав сотрудников-женщин для профилактики бытового насилия
Штат планируют увеличить на 750 сотрудниц
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют увеличить количество сотрудниц в правоохранительных органах с целью профилактики бытового насилия, сообщил в кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха.
Замглавы МВД напомнил, что глава государства поручил расширить количество сотрудниц, которые занимаются профилактикой бытового насилия. Сейчас штат планируют увеличить на 750 человек по всему Казахстану. В настоящее время 280 женщин специализируются в этом направлении.
Во-первых, мы сейчас сделали, что в отношении насилия девочек, женщин у нас специализируются женщины-следователи. Во-вторых, первоначальный опрос, конечно, должна проводить женщина. Мы этот опыт изучали. Сейчас мы с акимами работаем, они нас поддержали. К сожалению, пока есть трения в правительстве по поводу финансирования этих единиц", - рассказал Игорь Лепеха.
Он дополнил, что ведомство учитывает весь негативный опыт и вносит соответствующие корректировки в методические рекомендации в систему обучения сотрудников.
Напомни, 15 апреля закон о защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей. По словам омбудсмена Артура Ластаева, каждое четвертое убийство по стране происходит в семьях.
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18.04.2024, 13:00 27596
Выходные в мае: Минтруда подписало приказ
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказ о переносе дня отдыха в мае подписала министр труда и социальной защиты населения РК.
Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2024 года на среду 8 мая 2024 года", - говорится в приказе.
Выходной перенесен в целях рационального использования рабочего времени.
Таким образом казахстанцы будут отдыхать в мае в следующие дни:
1 мая, в среду - в День единства народов Казахстана;
7, 8 и 9 мая (вторник, среда, четверг) - В День защитника Отечества и День Победы.
4 мая, суббота, будет рабочим днем.
Ранее агентство писало, как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
18.04.2024, 12:28 29946
Как защищают казахстанцев от работорговли за рубежом, рассказали в МВД
МИД намерен информировать туристические компании, чтобы каждый гражданин, выезжающий за пределы страны, четко понимал и брал на себя ответственность
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Марат Кожаев рассказал о принимаемых мерах защиты казахстанцев от торговли людьми за пределами страны, передает корреспондент агентства.
Мы обладаем определенными ресурсами, обменом информации с коллегами из других стран. Кроме того, мы мониторим ситуацию с безопасностью в странах, в которых наши граждане ездят по различным целям. Ни для кого не секрет, что есть страны риска, где в настоящее время проводятся операции различного рода, столкновения локального и межгосударственного масштаба", - сообщил Кожаев.
Он добавил, что ведомство намерено рекомендовать и информировать туристические компании, чтобы каждый гражданин, выезжающий за пределы страны четко понимал и брал на себя риски ответственности.
Напомним, в феврале двух казахстанок спасли из рабства в Таиланде. Всего за последние два года на приграничных с Таиландом территориях в трудовое рабство попало около 200 граждан Казахстана.
18.04.2024, 12:16 28416
В Казахстане на устранение последствий паводков направили часть возвращенных государству активов
Фото:mazhilis_kz
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на устранение последствий паводков направили часть возвращенных государству незаконно приобретенных активов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.
В доход государства обращены активы на 24 млрд тенге. Комитетом по возврату активов пополнен специальный государственный фонд на 2,2 млрд тенге. В соответствии с поручением президента страны, указанные денежные средства направлены на устранение последствий паводков", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что в дальнейшем средства также будут направлены на соцпроекты в пострадавших регионах.
Напомним, в населенных пунктах восьми областей Казахстана работают специальные комиссии по оценке и возмещению материального ущерба гражданам в результате масштабного стихийного бедствия.
Граждане, чье имущество пострадало в результате паводка, согласно алгоритму могут в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС обратиться с заявлением о возмещении материального ущерба.
18.04.2024, 12:07 31081
Насильникам детей хотят ограничить въезд в Казахстан: проект закона вернули в мажилис
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента вернули закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы" в мажилис.
Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, закон, инициированный депутатами парламента, направлен на совершенствование законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы.
Сообщается, что в ходе рассмотрения закона в сенате внесены поправки, предусматривающие:
- по части второй статьи 428-1 УК РК исключаются альтернативные виды наказания с ужесточением уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет в случае совершения преступления лицом, с использованием своего служебного положения (сотрудники уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания);
- в связи с введением уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение систем видеонаблюдения вносятся поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан в части введения понятия системы видеонаблюдения;
- в связи с включением в закон РК "О миграции населения" самостоятельной главы о государственном контроле за соблюдением требований законодательства, отдельные нормы закона приведены в соответствие с нормами Предпринимательского кодекса РК и закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса".
Также внесены ряд изменений, связанных с обеспечением внутренней согласованности норм статей закона и недопущения правовой коллизии.
Напомним, в конце февраля мажилис одобрил законопроект о пожизненном заключении насильников детей. Закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.
18.04.2024, 11:03 35596
Президент Казахстана назначил ряд послов
Назначены послы в Саудовской Аравии, ОАЭ и Султанате Оман
Фото: Акорда
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, указами главы государства:
- Мадияр Менилбеков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации исламского сотрудничества, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах;
- Мухаметалиулы Нажмедин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Султанате Оман;
- Айдарбек Туматов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Султанате Оман, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.
Также указом главы государства Берик Арын освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянного представителя Республики Казахстан при Организации исламского сотрудничества, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству.
Ранее в Министерстве транспорта произошли кадровые перестановки.
18.04.2024, 09:49 39496
Резерват "Семей орманы" и три области в Казахстане не готовы к возможным пожарам
Фото: МЧС
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов проверило 158 государственных лесовладельцев на готовность к пожароопасному сезону. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в ходе совещания по вопросам подготовки к пожароопасному периоду.
По итогам проверки глава ведомства заявил о неполной готовности резервата "Семей орманы", а также Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областей к возможным пожарам, сообщила пресс-служба правительства.
В числе нарушений были выявлены отсутствие резерва ГСМ, аварийное состояние зданий лесных пожарных станций, либо их отсутствие, нехватка пожарных вышек, износ спецтехники и т.д. Также среди частых нарушений: отсутствие раций и нехватка спецодежды.
Как отметил заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев, прошлогодняя трагедия в резервате "Семей орманы" не должна повториться и поручил принять безотлагательные меры по устранению выявленных нарушений.
Мы хорошо помним последствия крупных природных пожаров, произошедших в области Абай и Костанайской области. Особое внимание хочу обратить на обязательное обеспечение каждого сотрудника противопожарной экипировкой, рациями и необходимым инвентарем", - отметил Бозумбаев.
Вице-премьер поручил акиматам регионов в недельный срок разработать и утвердить региональные планы мероприятий по снижению рисков возникновения природных пожаров.
Акимы областей несут персональную ответственность за реализацию мероприятий региональных планов", - указал Бозумбаев.
МЧС также поручено в недельный срок внести предложения по увеличению объема предоставляемых вертолетных услуг для аэровизуального мониторинга и тушения пожаров.
Минэкологии поручено активизировать работу по установке систем раннего обнаружения пожаров на территории лесного фонда и материально-техническому дооснащению лесных и природоохранных учреждений.
Кроме того, в период высокой пожарной опасности МВД и акиматами будут приниматься меры по пресечению пребывания физлиц на территории лесного фонда, в том числе для исключения возможных поджогов. В случае выявления подобных фактов граждане будут привлекаться к ответственности в соответствии с законом.
18.04.2024, 09:26 41266
В Казахстане ожидается жаркое лето: МЧС начинает подготовку к пожароопасному периоду
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане летом ожидается 40-градусная жара. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов доложил заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву о готовности к пожароопасному периоду, сообщили в МЧС.
Ежегодно МЧС до начала пожароопасного периода принимаются необходимые меры для межведомственной координации по тушению лесостепных пожаров. Но, как показывает практика, зачастую силы средства ответственных госорганов не в полной мере готовы к ликвидации природных пожаров и недостаточны", - отметил министр по ЧС.
Основными причинами, по его словам, являются слабая материально-техническая оснащенность подразделений, а также не принятие заблаговременных превентивных мероприятий. Эти причины могут негативно повлиять на прохождение и этого пожароопасного периода.
Также главную роль в своевременном реагировании на лесные пожары играют системы раннего обнаружения и устойчивая радиосвязь у лесников, которые в большинстве наших национальных парках и заповедниках отсутствуют", - подчеркнул Чингис Аринов.
Он особо отметил, что превентивные мероприятия необходимо начать уже сейчас, в том числе - создание минерализованных полос и очистить территории.
Глава МЧС сообщил, что согласно предварительному прогнозу лето ожидается жарким, температура воздуха будет свыше 40 градусов.
Силы и средства МЧС будут находиться в повышенной готовности весь пожароопасный период, заверил Чингис Аринов.
Как сообщалось ранее, от 600 до 800 лесных пожаров происходит ежегодно в Казахстане.
17.04.2024, 19:57 76411
Комиссии по оценке ущерба от паводков работают во всех пострадавших от паводков регионах РК
Фото: Акорда
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В населенных пунктах восьми областей Казахстана работают специальные комиссии по оценке и возмещению материального ущерба гражданам в результате масштабного стихийного бедствия, сообщает пресс-служба правительства.
Заявления принимаются в населенных пунктах Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областей и в области Улытау. В Карагандинской области работа комиссии по оценке ущерба граждан уже завершена.
Граждане, чье имущество пострадало в результате паводка, согласно алгоритму могут в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС обратиться с заявлением о возмещении материального ущерба.
Пострадавшие могут рассчитывать на государственную поддержку в виде материальной помощи, жилищного обеспечения, мер социальной защиты. Кроме того, им предоставляются отсрочки по кредитам. Также предусмотрена компенсация ущерба МСБ, фермеров и владельцев павших сельскохозяйственных животных.
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