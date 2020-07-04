В Национальном университете обороны открыли монумент Назарбаеву

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы Нурсултану Назарбаеву в Национальном университете обороны, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении глава государства отметил, что Нурсултан Назарбаев является основателем современного Казахстана, который определил стратегический путь развития нашего независимого государства и сплотил народ во имя достижений общей цели, сообщает пресс-служба Акорды.

Мир и стабильность, процветание и единство - это результат взвешенной политики Елбасы. В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения - ценить и уважать их заслуги", - сказал президент.

По его словам, установка памятника в Национальном университете обороны является глубоко символичным актом, поскольку Вооруженные силы Казахстана были созданы указом Первого Президента и Елбасы всегда уделял особое внимание укреплению обороноспособности страны. Приобретение современных вооружений, наращивание мощностей отечественного оборонно-промышленного комплекса, обеспечение военнослужащих жильем, денежным довольствием, высокими пенсиями - даже в самые сложные времена государство успешно решало эти задачи, отметил глава государства.

На заре Независимости Нурсултан Абишевич Назарбаев лично участвовал в решении самых сложных задач военного строительства. Под его руководством определялись перспективы и задачи армии, приоритеты и механизмы обеспечения национальной безопасности, призванные оградить народ и страну от потенциальных военных угроз. В годы его президентства была разработана законодательная и нормативно-правовая база военного строительства. Были также сформированы структура и состав Вооруженных сил, обеспечено поэтапное перевооружение армии, создавалась современная инфраструктура", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что какой бы совершенной ни была техническая составляющая, решающим фактором в обеспечении безопасности государства является личный состав армии. Именно поэтому в первые годы Независимости лучшие военные кадры были ориентированы на организацию качественного военного образования. Сегодня в Казахстане создана многоступенчатая система обучения от средних военных учебных заведений до университета международного уровня.

Известная поговорка гласит: "Страна сильна своими героями". Действительно, только сильное государство с мощными вооруженными силами может сохранить целостность и авторитет. Вот почему мы уделяем большое внимание повышению боеготовности нашей армии. Особую роль сегодня играют военное образование и наука. Уверен, что Национальный университет обороны и впредь будет носить значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров", - сказал глава государства.

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