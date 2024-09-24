23.09.2024, 09:26 28341
В Пакистане на мине подорвалась машина из кортежа с делегацией послов: казахстанский посол не пострадал
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 22 сентября текущего года в провинции Хайбер-Пухтунхва на мине подорвалась машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
Наш посол был в составе этой колонны, ни он, ни другие иностранные послы не пострадали, они в безопасности", - сообщил Смадияров.
По его словам, были ранены трое полицейских, один погиб.
Представители дипкорпуса не пострадали, все послы вернулись в Исламабад. Послы направлялись в город Сват для участия в конференции по туризму, организованной Торгово-промышленной палатой Исламабада", - уточнил представитель МИД.
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24.09.2024, 13:00 1451
Более триллиона тенге возвращено государству с 2022 года - Антикор
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Агентства по противодействию коррупции Асха Жумагали отчиталася перед президентом о мерах по противодействию коррупции в стране, сообщает Акорда.
С 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигоссектора на сумму 1 трлн 90 млрд тенге. В Фонд поддержки инфраструктуры образования зачислено 153,3 млрд тенге. Благодаря указанным средствам уже открылось более 50 школ, ожидается строительство еще 30 учебных заведений", - сообщил Жумагали Касым-Жомарту Токаеву.
Также, по его словам, запущен проект по "окрашиванию денег", внедряемый Агентством совместно с Национальным банком и министерством финансов через платформу "Цифровой тенге".
Ведется работа по искоренению коррупции при строительстве дорог и в аграрном секторе.
Кроме того, ведется мониторинг Нацпроекта "Комфортная школа", в ходе которого анализируются возможные коррупционные риски, способствующие нерациональному использованию средств, затягиванию сдачи объектов.
Также Жумагали проинформировал президента о мерах по устранению коррупционных факторов, способствовавших многомиллиардным хищениям из фонда оплаты труда педагогов.
В текущем году по инициативе Агентства внедрены цифровые решения, направленные на автоматизацию бюджетных процессов, интеграцию системы Казначейства с системами бухучета организаций образования, внедрение биометрии при подписании платежных документов", - сообщил Жумагали.
Он доложил Токаеву о результатах по другим основным направлениям деятельности ведомства: международному сотрудничеству, кадровой политике, нормотворческому процессу.
В конце встречи глава государства дал Жумагали ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране.
24.09.2024, 12:36 1346
Казахстан и Китай договорились вместе бороться с наводнениями и паводками
Также Минводы договорилось с Россией о создании единой рабочей группы по всем трансграничным водотокам для координации действий в паводковый период
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации планирует подписать меморандум о сотрудничестве с Министерством водного хозяйства КНР по борьбе с наводнениями и паводками, сообщает пресс-служба ведомства.
Также министерство договорилось с Российской Федерацией о создании единой рабочей группы по всем трансграничным водотокам для координации действий в паводковый период.
Для обеспечения сбора и безопасного пропуска паводковой воды в будущем, министерство планирует построить 42 новых водохранилища общим объемом 2,6 млрд кубометров, а также реконструировать 37 водохранилищ общим объемом 3,7 млрд кубометров и порядка 14,5 тысяч км ирригационных каналов. В этом году началось строительство двух водохранилищ в Туркестанской области и реконструкция трех водохранилищ в Актюбинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях. Также, филиалами "Казводхоза" начаты ремонтные работы на 34-х гидротехнических сооружениях через которые прошел активный паводок. Кроме того, проведена механизированная очистка 95 км каналов в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях", - сообщил на заседании правительства министр Нуржан Нуржигитов.
Он отметил, что паводковая ситуация привела не только к негативным последствиям, но и позволила водохранилищам собрать более 12 млрд кубометров воды, используемой для нужд отраслей экономики.
К примеру, собранная паводковая вода в Астанинском водохранилище, наполняемом через Канал имени К. Сатпаева, позволила сэкономить более 2 млрд тенге.
Паводки также позволили улучшить экологическую ситуацию, направив воду туда, куда она давно не проступала. Например, в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области было направлено 80 млн кубометров паводковых вод. Из области Ұлытау в Кызылординскую область направлено 839 млн кубометров воды. Впервые в истории через реку Сарысу вода была прибыла в озерные системы Кызылординской области", - сообщили в министерстве.
В озеро Балхаш с начала года направлено 12 млрд кубометров воды, в Каспийское море - 7,4 млрд кубометров.
На начало сентября 2024 года из водохранилищ в сельском хозяйстве использовано 8,4 млрд кубометров воды, в промышленности - 3,7 млрд кубометров", - доложили в пресс-службе ведомства.
Напомним, сегодня в правительстве обсуждают подготовку к паводковому периоду. С докладами выступили глава МЧС Чингис Аринов, который раскритиковал местные акиматы за плохую подготовку к паводкам, и заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, рассказавший о выплате компенсаций и строительстве домов пострадавшим от стихии.
На заседании премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству цифрового развития до конца февраля 2025 года запустить в Казахстане информ по прогнозу и моделированию паводков и обучить специалистов в министерствах и акиматах.
24.09.2024, 12:02 5346
Токаев дал ряд поручений вновь назначенному председателю АФМ
Глава государства был проинформирован о реализации комплексного плана по противодействию теневой экономике
Фото: Акорда
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал вновь назначенному главе Агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову ряд поручений, направленных на снижение уровня теневой экономики и обеспечение прозрачности финансовой сферы, сообщает Акорда.
Также в ходе встречи глава государства был проинформирован о реализации комплексного плана по противодействию теневой экономике.
Кроме того Жанат Элиманов представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями FATF.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Жаната Элиманова на должность главы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
24.09.2024, 11:25 3461
Начальник полиции Жамбылской области и его заместители освобождены от должностей после проверки
Новым начальником областного полицейского ведомства назначен Бахытжан Малыбаев
Фото: polisia.kz
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Тараз. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник департамента полиции Жамбылской области Арманбек Баймурзин и его заместители освобождены от должностей после инспекторской проверки Министерства внутренних дел Казахстана, сообщает Polisia.kz.
Освобождены от занимаемых должностей начальник департамента полиции Арманбек Баймурзин и его заместители Курмет Мажикенов, Нуржан Рахметуллаев, Канат Сматов, Бауыржан Удергенов, а также начальник управления собственной безопасности ДП Алмас Кожашев", - говорится в сообщении.
Новым начальником областного полицейского ведомства назначен Бахытжан Малыбаев, ранее возглавлявший департамент полиции на транспорте. На должность первого заместителя начальника ДП назначен Максат Канапяев, а заместителями стали Бауыржан Жанаев, Жайдарбек Куттыбаев и Мухтар Аманбеков.
Ранее в Казахстане был назначен новый командующий Войсками противовоздушной обороны.
24.09.2024, 11:00 8766
В Казахстане назначен новый командующий Войсками противовоздушной обороны
Фото: viires.edu.kz
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Кайрат Даутов назначен командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК, сообщает Акорда.
Даутов Кайрат родился в городе Затобольске (ныне Тобыл. - Прим. ред.) Костанайской области. Окончил Нижегородское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО, Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова, факультет генерального штаба Военной академии Республики Беларусь.
Занимал должности начальника главного оперативного управления - заместителя начальника главного штаба управления главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК, командира зенитного ракетного дивизиона группы зенитных ракетных дивизионов, заместителя начальника главного штаба управления главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК.
Также распоряжением главы государства Нуртас Кабаков освобожден от должности командующего Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника службы антитеррора и нового замминистра внутренних дел - главнокомандующего Нацгвардией.
24.09.2024, 10:55 6876
В Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков
Фото: МЧС
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе заседания правительства поручил Министерству цифрового развития до конца февраля 2025 года обеспечить внедрение информационной системы "Прогноз и моделирование паводков" с проведением обучения специалистов в министерствах и акиматах.
Министерствам чрезвычайных ситуаций и экологии до 20 января 2025 года обеспечить наполнение необходимыми данными этой системы", - поручил премьер.
Кроме того, он поручил Министерству водных ресурсов совместно с акимами областей завершить в установленные сроки ремонт и строительство гидротехнических сооружений. Акиматам регионов и заинтересованным госорганам обеспечить полное завершение восстановления инженерной и транспортной инфраструктуры, социальных объектов.
МЧС поручено обеспечить координацию центральных и местных исполнительных органов по предупреждению паводковой ситуации следующего года, акимам регионов - обеспечить заблаговременное и качественное исполнение плана противопаводковых мероприятий.
В первую очередь до конца осени текущего года надо провести обвалование населенных пунктов, очистку труб и арыков, проверку состояния гидротехнических сооружений и подготовку водоотводных каналов", - отметил Бектенов.
Напомним, в текущем году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Впервые в Казахстане было эвакуировано свыше 120 тысяч людей из более 60 населенных пунктов. Тысячи людей потеряли свое имущество, бизнес, остались без источника дохода. Был нанесен ущерб аграрному сектору.
Как сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, всего в результате паводков пострадали 224 населенных пункта, 17 603 жилых дома.
24.09.2024, 10:28 8886
В ЗКО земельные участки реализовали по цене в 100 раз ниже фактической
Фото: gov.kz
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Уральск. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Западно-Казахстанской области в ходе проверки выявлены незаконно предоставленные земельные участки.
В районе Байтерек в частную собственность гражданам незаконно переданы участки общей площадью 45,9 га с правом выкупа для садоводства и дачного строительства. Установлено, что при передаче участка в частную собственность базовая ставка установленной платы была необоснованно снижена, таким образом, участки реализовали по низкой цене в размере 1,1 млн тенге, тогда как фактическая цена составила 107,3 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе прокуратуры.
Сообщается, что по факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении начальника районного отдела земельных отношений специальными прокурорами проведено досудебное расследование по статье 361, часть 4, пункт 3, Уголовного кодекса РК. Уголовное дело направлено в районный суд.
16 сентября 2024 года суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Иск о возмещении ущерба государству удовлетворен в полном объеме", - отметили в прокуратуре.
23.09.2024, 21:25 35446
Назначен начальник полиции Шымкента
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента РК приказом министра на должность начальника департамента полиции Шымкента назначен Нурлан Алмасбеков, сообщает Polisia.kz.
В ведомстве отметили большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм.
Нурлан Алмасбеков ранее занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Алматы. До этого полицейское ведомство в мегаполисе возглавлял Думан Таев. Он зачислен в распоряжение.
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