В Павлодаре не допустили точечную застройку девятиэтажными домами

В период с 2024 по 2026 годы требуется поэтапная замена 44 км магистрального теплопровода, их износ составляет более 75%

Фото: primeminister.kz

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством выделены средства на реконструкцию магистральных теплосетей Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщила пресс-служба правительства.





Документ предусматривает перечисление 5 млрд тенге бюджету Мангистауской области в виде целевых трансфертов на реализацию проекта по реконструкции магистральных тепловых сетей города Актау.





В частности, данные средства, с учетом солидарного софинансирования из местного бюджета в размере 10% от общей стоимости работ, будут направлены на реконструкцию участка трассы с наибольшим износом, протяженностью 11,5 км.





Ранее за счет средств подрядной организации уже проложено порядка 11,5 км сетей теплоснабжения. В целом, в период с 2024 по 2026 годы требуется поэтапная замена 44 км магистрального теплопровода, их износ составляет более 75%. Следует отметить, что основная часть сетей теплоснабжения Актау введена в эксплуатацию с 1962 года.





В результате принимаемые меры позволят снизить износ сетей для предоставления населению качественных коммунальных услуг и бесперебойного прохождения отопительного периода.