В Павлодарской области осужден руководитель районного отдела земельных отношений

Президент обсудил с экологом вопросы вовлечения граждан, неправительственных организаций и бизнеса в решение экологических проблем

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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совместно с руководителем проекта ECO Network Евгением Мухамеджановым обсудили вопросы формирования экологической культуры и широкого вовлечения граждан, неправительственных организаций и бизнеса в решение экологических проблем, - В Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совместно с руководителем проекта ECO Network Евгением Мухамеджановым обсудили вопросы формирования экологической культуры и широкого вовлечения граждан, неправительственных организаций и бизнеса в решение экологических проблем, сообщает Акорда.





Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проект ECO Network, который реализуется по инициативе Евгения Мухамеджанова. Глава государства считает актуальными такие направления, как "Экохаб", "Зеленый офис", "Зеленая школа", которые предусматривают в первую очередь формирование культуры человека и его отношения к окружающей среде, а также сортировку и переработку бытовых отходов. Президент отметил, что широкая реализация этих начинаний может стать эффективным механизмом популяризации экокультуры.





По словам Евгения Мухамеджанова, к проекту ECO Network уже подключились сотни компаний и учебных заведений по всему Казахстану. Они внедряют экостандарты в бизнес-процессы и вносят значительный вклад в процесс декарбонизации экономики.





Токаев выразил уверенность в том, что Евгений Мухамеджанов в качестве руководителя проектного офиса "Жасыл Алматы" реализует эффективные и креативные способы решения экологических проблем города.





Дополнено 31.05.2024, 15.50





Также президент был проинформирован о ключевых проблемах и вызовах, связанных с динамичным развитием мегаполисов, которое приводит к существенной нагрузке на транспортную инфраструктуру, и путях их решения.





Директор ТОО "Дорожный научно-производственный центр" Багдат Телтаев рассказал президенту об успешном опыте использования в дорожном строительстве асфальтобетона с применением полимерных добавок. Апробирование показало, что данная технология обеспечивает устойчивость к образованию колеи, трещин, а также климатическим воздействиям.





По итогам высказанных предложений правительству и профильному министерству будут даны соответствующие поручения.





Ранее президент отметил важность формирования культуры экологии и бережного отношения к природе.



