В Павлодарской области сменились руководители двух ведомств

Павлодар. 29 сентября. Kazakhstan Today - Новых глав ведомств представил на аппаратном совещании в областном акимате глава региона Абылкаир Скаков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , руководителем областного департамента экономических расследований назначен Арман Жунусов.

Арман Жунусов родился в 1977 году в Восточно-Казахстанской области. В 1999 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, в 2003 году - Академию юриспруденции ВШП "Адилет", а в 2019 году - Академию правосудия при Верховном суде Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 1999 году стажером-экспертом Восточно-Казахстанской региональной научно-производственной лаборатории судебной экспертизы. Был экспертом, старшим экспертом и ведущим экспертом этого ведомства. В 2003 году поступил на работу в региональную научно-производственную лабораторию судебной экспертизы Астаны, где до 2007 года занимал должности ведущего эксперта, главного эксперта и начальника.

С 2007 по 2009 годы - работал следователем, старшим следователем по особо важным делам, заместителем начальника отдела по расследованию экономических и финансовых преступлений следственного управления в столичном департаменте финансовой полиции.

С 2009 по 2011 годы - работал в должности заместителя начальника управления этого же ведомства.

С 2011 по 2012 годы - начальник следственного управления департамента финансовой полиции Астаны.

С 2012 по 2014 годы - работал начальником управления по раскрытию и предупреждению дел о коррупции, а также временно исполнял обязанности замначальника департамента.

С 2014 по 2017 годы - занимал различные должности в департаменте по делам государственной службы и противодействию коррупции и антикоррупционной службе Астаны.

В 2019 назначен руководителем управления в комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

До 2020 года возглавлял следственный департамент КФМ Минфина.

Департамент уголовно-исполнительной системы Павлодарской области возглавил Адлет Мустафинов.

Адлет Мустафинов родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области. В 1994 году окончил Омский аграрный университет по специальности "зоотехнология", в 2007 году - Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1995 году заместителем командира роты воинской части 5512 ВВ МВД РК.

С 2000 по 2001 годы - работал инспектором в управлении комитета налоговой полиции по Павлодарской области.

С 2001 по 2010 годы - трудился в органах финансовой полиции Павлодарской области.

В 2010 году перешел на службу в органы уголовно-исполнительной системы, был начальником отряда отдела по воспитательной работе среди осуждённых учреждения АП-162/4 и специалистом оперуполномоченной группы обеспечения собственной безопасности учреждения АП-162/2.

До 2013 года работал старшим оперуполномоченным департамента уголовно-исполнительной системы Павлодарской области.

В 2013 году назначен заместителем начальника оперативного управления КУИС МВД РК.

С 2016 по 2018 годы - заместитель начальника департамента УИС по Северо-Казахстанской области.

С 2018 по 2020 годы - замначальника столичного департамента УИС.

Абылкаир Скаков пожелал новым главам департаментов успехов в работе.

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