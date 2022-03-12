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В программу боевой подготовки казахстанской армии вносятся изменения

11.03.2022, 17:33 21911
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - В Вооруженных силах Казахстана начался этап боевого слаживания рот и батарей, завершающей фазой которого станут ротные тактические учения с боевой стрельбой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с поручением президента страны по пересмотру программы боевой подготовки в Генеральном штабе создана рабочая группа, которая ведет переработку регламентирующего процесс боевой учебы Вооруженных сил документа, сообщает пресс-служба МО РК.
 
При этом в обучение войск уже внесены изменения, направленные на совершенствование боевых навыков личного состава.
 
В ходе подготовки рот основное внимание уделяется умелым и слаженным действиям военнослужащих в населенных пунктах и в горной местности против незаконных вооруженных формирований, применению беспилотных летательных аппаратов для разведки и уничтожения условного противника в труднодоступных местах.
 
При отработке вопросов проведения специальной операции организовано взаимодействие и обмен практическим опытом с подразделениями других войск и воинских формирований.
 

Как показывает практика, рота является ключевым звеном при ведении боевых действий в населенном пункте против незаконных вооруженных формирований. Поэтому очень важно, чтобы и военнослужащие, и командиры могли уверенно ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, эффективно использовать имеющиеся силы и средства", - отметил заместитель командующего войсками регионального командования "Юг" по боевой подготовке полковник Бауыржан Куренкеев.

 

новости по теме

Еще один казахстанский мажилисмен досрочно сложил полномочия

12.03.2022, 14:50 2676
Еще один казахстанский мажилисмен досрочно сложил полномочия
Фото: ЦИК РК
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан под председательством Нурлана Абдирова было принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса Владимира Тохтасунова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Центральная избирательная комиссия постановила, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Тохтасунова В.И.", - сообщила пресс-служба ЦИК. 

 
Представление о досрочном прекращении полномочий депутата Тохтасунова внесено в мажилис парламента Республики Казахстан.

Ранее ЦИК прекратил полномочия депутатов мажилиса Зульфии Сулейменовой, Сергея Решетникова и Файзоллы Каменова, а также члена Центральной избирательной комиссии Ерлана Дауылбаева.  
 

Глава государства принял президента Тюркской академии

11.03.2022, 18:22 20956
Глава государства принял президента Тюркской академии
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Президент Тюркской академии Дархан Кыдырали проинформировал Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности и дальнейших планах Международной Тюркской академии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президенту рассказали о мероприятиях, которые будут проводиться на высоком уровне в рамках празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова и 125-летия Мухтара Ауэзова совместно с международными организациями, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Главе государства также были представлены "Атлас тюркского мира" и книги о нашей 5-тысячелетней антропологической истории, изданные Международной Тюркской академией.
 
Президент дал высокую оценку инициативам Международной Тюркской академии и поручил продолжить работу в этом направлении.
 

Заместителем председателя Нацбанка Казахстана назначен Виталий Тутушкин

11.03.2022, 16:46 22831
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Распоряжением президента РК Касым-Жомарта Токаева заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан назначен Виталий Тутушкин, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кроме того, распоряжением главы государства Есжан Биртанов освобожден от должности заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан.
 
Напомним, в феврале текущего года на должность председателя Национального банка Республики Казахстан был назначен Галымжан Пирматов.
 

Вице-министр образования и науки освобождена от должности

11.03.2022, 10:00 27681
Вице-министр образования и науки освобождена от должности
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Постановлением правительства Республики Казахстан Асылова Бибигуль освобождена от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Асылова освобождена от должности согласно поданному заявлению, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Бибигуль Асылова родилась в 1975 году в Северо-Казахстанской области. 
 
Окончила Акмолинский финансово-экономический техникум, Казахскую государственную академию управления. 
 
Трудовую деятельность начала в 1993 году в должности специалиста подотдела планирования и финансирования просвещения и культуры бюджетного отдела Кокшетауского областного финансового управления. 
 
В 1994-1998 годах работала специалистом в государственных органах Кокшетау и Петропавловска. 
 
В 1998-2016 годах работала в структурах Министерств финансов РК, экономики и бюджетного планирования, культуры, труда и социальной защиты населения. 
 
С июня 2016 года по настоящее время являлась вице-министром образования и науки РК.
 

Назначен вице-министр информации и общественного развития РК

11.03.2022, 09:39 28466
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Постановлением правительства Республики Казахстан Данияр Кадиров назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данияр Кадиров родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби. 
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста департамента средств массовой информации Министерства культуры РК. 
 
В 2000-2004 годы - занимал различные должности в структуре Министерства культуры РК. 
 
В 2004-2005 годы - заместитель директора департамента молодежной политики; начальник управления молодежных и социальных программ МОН РК. 
 
В 2005-2007 годы - заместитель акима Степногорска. 
 
В 2007 году являлся заведующим сектором Отдела госконтроля и организационной работы администрации президента РК. 
 
В 2007-2013 годы - советник-посланник Посольства РК в Монголии. 
 
В 2013-2015 годы - советник-посланник Посольства РК в Туркменистане. 
 
В 2015-2019 годы - исполнительный директор в ОЮЛ "Ассоциация операторов телерадиовещания РК". 
 
С 2019 года по настоящее время являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК.
 

Совместное заседание палат парламента РК состоится 16 марта

11.03.2022, 09:19 29176
Совместное заседание палат парламента РК состоится 16 марта
Фото: parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба мажилиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 16 марта 2022 года в 11 часов в городе Нур-Султане", говорится в тексте распоряжения.

 

В правительстве сообщили об отсутствии простоев казахстанских грузов на границах КНР и Беларуси

10.03.2022, 20:49 37786
В правительстве сообщили об отсутствии простоев казахстанских грузов на границах КНР и Беларуси
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Премьер-министр РК провел очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На заседании были рассмотрены итоги проведенных переговоров по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и вопросы перевозки казахстанских грузов, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Для обеспечения перевозок казахстанских и транзитных грузов 9-10 марта состоялись переговоры между представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. 
 
В целях развития маршрута ТМТМ стороны договорились о создании совместного предприятия, которое будет решать вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов. 
 
В целом, по маршруту имеется возможность перевозки до 10 млн тонн в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров. 
 
Относительно действующего маршрута через порт Ляньюньган (КНР) прорабатывается вопрос снижения тарифа на транзитные грузоперевозки. 
 
По словам председателя президиума НПП "Атамекен" Райымбека Баталова в результате совместной работы государственных органов и бизнеса в настоящий момент простоев казахстанских грузов на границе с КНР не наблюдается. 
 
По ранее озвученной информации от бизнеса в части простоя грузов на границе Беларуси был проведен соответствующий мониторинг, по итогам которого данный факт не подтвердился. 
 

МИИР предлагает придать "Отбасы банку" статус национального института развития

10.03.2022, 19:40 37566
МИИР предлагает придать "Отбасы банку" статус национального института развития
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В мажилисе состоялась презентация законопроекта по вопросам реформирования жилищной политики, разработанной МИИР РК. Концепцию документа представил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект закона разработан в соответствии с поручением главы государства в части решения вопросов о доступности жилья для населения, сообщает пресс-служба МИИР РК.
 
По словам Дауылбаева, законопроектом предлагается ввести ряд новшеств, в том числе системного характера, главным из которых является вывод "Отбасы банка" из системы банков второго уровня и придание ему статуса национального института развития, который будет централизовано осуществлять учет нуждающихся в жилье и распределение жилищ.
 

За "Отбасы банком" предлагается сохранить функции по осуществлению банковских и других операций. Это прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц, кассовые операции, банковские заемные операции, предоставление вкладчикам жилищных, промежуточных и предварительных жилищных займов и т.д. При этом также предлагается передать банку текущую базу очередников акиматов и открыть на его основе центр обеспечения жильем, который сможет по принципу "одного окна" принимать заявки от всех граждан, нуждающихся в жилье, независимо от принадлежности к той или иной категории", - отмечают в МИИР РК.

 
В ведомстве подчеркивают, что в предлагаемой новой модели распределение жилья будет осуществляться в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов. В соответствии с новым подходом право вставать в очередь в новую базу нуждающихся в жилище могли бы иметь все граждане, не имеющие жилья в течение последних 10 лет.
 
Также отмечается, что открытие центра обеспечения жильем позволит исключить необходимость обращения граждан в различные инстанции, а также в полной мере применить принцип справедливого распределения мер государственной поддержки среди всех казахстанцев.
 
При этом постановку нуждающихся на учет в текущую базу очередников предлагается прекратить.
 
Новый законопроект также предусматривает меры по сохранению очередности для многодетных и неполных семей в случае изменения их статуса (в связи с достижением совершеннолетия либо смертью детей). Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, при распределении жилья предусматривается выделение дополнительной комнаты.
 
Очередникам с доходами выше одного прожиточного минимума предлагается оказать господдержку в виде льготных жилищных займов для приобретения жилья в собственность. А тем, чьи доходы не позволяют собрать достаточные накопления для обеспечения необходимого количества баллов, предлагается внедрить дополнительные баллы.
 
Для решения жилищного вопроса в сельской местности предлагается внедрить механизм субсидирования затрат работодателей при строительстве арендных домов на селе, который позволит стимулировать работодателей строить жилье для своих работников.
 
В целях чествования граждан, погибших при спасении человеческих жизней, а также исполнении государственных или общественных обязанностей, предлагается внедрить механизм, который бы обязывал МИО обеспечивать их семьи жилищем не позднее одного года со дня смерти.
 
Кроме того, в новом законопроекте МИИР РК предлагает исключить право безвозмездной приватизации жилищ из госжилфонда для всех категорий граждан, а также ввести обязательную инвентаризацию списочной очередности не реже одного раза в квартал с публикацией актуализированных списков на интернет-ресурсе "Отбасы банка".
 
В госоргане-разработчике считают, что предлагаемые меры и механизмы положительно скажутся на улучшении соблюдения прав граждан и защиты их интересов.
 
Ранее сообщалось, что механизм выплат за аренду частного жилья будет запущен 1 мая.
 

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