В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем превысил $24 млрд

Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть

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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Торговля между Казахстаном и Китаем достигла рекордных показателей, превысив $24 млрд в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе - Торговля между Казахстаном и Китаем достигла рекордных показателей, превысив $24 млрд в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства





Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и составил $13,2 млрд. Аналогичным образом растет потребность в китайских товарах в Казахстане. Импорт вырос на 33,5% и составил $11 млрд.





Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, министры экономики и торговли стран Центральной Азии - Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и КНР провели онлайн-совещание по вопросам подготовки к предстоящему Саммиту глав государств "Центральная Азия - Китай". Мероприятие планируется провести в мае в Сиане.





Серик Жумангарин отметил, что Китай является основным торговым партнером как Казахстана, так и для других стран Центральной Азии. По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии вырос на 31,9% и составил $32,1 млрд (2021 год - $24,3 млрд).





Китайский рынок - это надежный потребитель нашей продукции. Мы готовы предложить широкий ассортимент промышленных и сельскохозяйственных товаров по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше $1 млрд", - заявил Серик Жумангарин.





Вице-премьер отметил важность развития электронной коммерции, повышения транспортной связанности региона и последовательное улучшение условий экспорта и транзита, развития межрегионального и приграничного сотрудничества. Жумангарин также пригласил инвесторов к промышленному сотрудничеству.





Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции, в том числе на рынке Китая.





По итогам совещания стороны выразили согласие подписать документы об укреплении торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере цифровой торговли и в области инфраструктуры и инженерного строительства.