В рамках режима "открытое небо" планируется открыть 14 новых международных авиарейсов - МИИР РК

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - В рамках режима "открытое небо" планируется открыть 14 новых международных авиарейсов, передает Kazakhstan Today.

"На сегодняшний день Казахстан имеет воздушное сообщение по 99 международным маршрутам с 26 странами (26 иностранных и 3 казахстанских авиакомпаний 430 рейсов в неделю). С начала прошлого года отечественными и иностранными авиакомпаниями открыто 12 международных рейсов. В рамках введенного по поручению главы государства режима "открытое небо" планируется открыть 14 новых международных авиарейсов", - сообщили в ходе расширенного заседания коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По данным МИИР, в Казахстане в сфере гражданской авиации динамика основных показателей демонстрирует стабильный рост. По итогам 2019 года перевезено более 8,6 млн пассажиров, что на 9% больше аналогичного показателя 2018 года (7,9 млн). Количество обслуженных пассажиров в аэропортах республики составило 17,7 млн человек, что на 12% больше чем в 2018 году (15,8 млн человек). За последние 7 лет в 45 раз увеличился транзитный пассажиропоток. По итогам прошлого года этот показатель вырос до 1 млн транзитных пассажиров. Количество транзитных авиаперелетов выросло на 4%.

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