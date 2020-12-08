В РК определили оператора системы отслеживания международных автоперевозок

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане определили национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает сайт главы правительства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14-1 закона РК от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте" правительство РК постановляет определить национальным оператором информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок товарищество с ограниченной ответственностью "Silk Way monitoring"", - говорится на сайте правительства.

В июне глава государства подписал закон, меняющий правила отслеживания международных автоперевозок.

В соответствии с законом, при международных автомобильных перевозках грузов из государств - членов Евразийского экономического союза в Казахстан или транзитом грузовые отсеки будут пломбироваться органами госдоходов на границе навигационными пломбами. Это позволит сократить поставки незаконного транзитного товара в Казахстан.

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