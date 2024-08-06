В селе Костанайской области выявили сибирскую язву у КРС

В активной фазе и при подведении итогов примет участие Имангали Тасмагамбетов

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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Новосибирской области пройдет учение с формированиями сил специального назначения КСОР ОДКБ "Кобальт-2024", сообщает пресс-служба - В Новосибирской области пройдет учение с формированиями сил специального назначения КСОР ОДКБ "Кобальт-2024", сообщает пресс-служба организации





С 12 по 16 августа на полигоне "Горный" Сибирского округа Росгвардии (Новосибирская область) в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2024 год в несколько этапов состоится специальное учение со спецподразделениями органов внутренних дел, национальной безопасности, внутренних войск (национальной гвардии), специальных и антинаркотических служб, а также аварийно-спасательных и противопожарных структур, входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ под условным наименованием "Кобальт-2024".





В ходе первой фазы сводные группы спецназа компетентных органов государств - членов ОДКБ будут решать учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи.





Одновременно пройдет командно-штабная тренировка с оперативным составом оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ по планированию и проведению специальной операции.





В процессе отработки учебных задач спецназовцы из государств - членов ОДКБ в условиях, максимально приближенных к боевым, отработают взаимодействие, приобретут опыт и навыки участия в специальной операции по нейтрализации бандформирований и террористических групп, а также по перекрытию каналов контрабанды наркотиков.





В рамках второй фазы пройдут соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия, также будут разыграны практические действия сводных оперативно-боевых групп спецназа при решении задач по предназначению.





В активной фазе учения и подведении его итогов примет участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.



