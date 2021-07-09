В Шымкенте кастрировали троих педофилов

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ШЫМКЕНТ. 8 ИЮЛЯ - В колонии строго режима ИЧ-167/3 больше сотни осужденных по 124 статье (Развращение малолетних). В отношении троих уже применили химическую кастрацию, с ними работают психологи и врачи медсанчасти, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам заместителя начальника ИЧ 167/2 Магжана Есимбека, дальше тем, кому назначена кастрация, будут вводить инъекции по плану, сообщает otyrar.kz

Сами осужденные утверждают, что после уколов ухудшается не только половое влечение, но и здоровье.

Напомним, в этом году в Казахстане из мест заключения уже вышли 50 осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Стоит отметить, что в Казахстане на 30% выросло количество правонарушений против несовершеннолетних. За январь - апрель текущего года в отношении несовершеннолетних совершили 940 правонарушений - на 29,8% больше, чем годом ранее.

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