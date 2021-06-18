В Казахстане 50 насильников детей вышли на свободу

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - В этом году в Казахстане из мест заключения уже вышли 50 осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета правовой статистики Казахстана, в 2021 году число правонарушений против маленьких казахстанцев выросло на треть. От действий взрослых с января по апрель этого года пострадала почти 1000 малышей. Их насиловали, развращали, доводили до самоубийства, сообщает Первый канал "Евразия"

За последние пять лет в нашей стране зарегистрировали 3893 факта насильственных действий сексуального характера в отношении детей. По сравнению с 2016 годом в 2020 году количество изнасилований несовершеннолетних выросло на 45,8%. Вместо уголовно-исполнительных были созданы службы пробации, основная задача которых - исправить и перевоспитать осужденного. Но, к сожалению, они до сих пор работают по старинке . В этом деле много формализма", - сказал депутат мажилиса Бакытбек Смагул.

В КУИС телеканалу заявили, что из тюрем с начала года вышли 50 осужденных по этим статьям. А сколько еще выйдет - не посчитали. В колониях страны наказание сейчас отбывает 1861 педофил.

В отношении осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, принимается законодательный административный надзор, где судом предусматривается срок адмнадзора от пяти до восьми лет. Они находятся под контролем сотрудников правоохранительных органов", - заявила начальник управления по воспитательной и социально-психологической работе среди осужденных комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Бибигуль Мунайтпасова.

В КУИС заверили, что для осужденных психологи разрабатывают индивидуальную программу перевоспитания. С 2020 года педофилы не имеют права на досрочное освобождение, амнистию и помилование.

За шесть месяцев до конца срока наказания проводится санитарно-психологическая экспертиза, результаты которой направляются в суд. По решению суда в отношении таких осужденных применяется химическая кастрация. Там у них и психиатры присутствуют. Если решение принимает положительный характер, что есть необходимость, то уже суд, учитывая все моменты, выносит решение о применении в отношении таких лиц химической кастрации", - отметила Мунайтпасова.

Вопрос о применении химической кастрации рассматривают по всем осужденным за такие тяжкие преступления, даже если они получили тюремный срок до принятия поправок в закон.

Сексолог Ирина Ким считает, что изменить педофила нереально. Только люди с высокой нравственной внутренней реализацией могут противостоять сексуальному влечению.

Есть педофилия истинная и ложная. Ложная педофилия никак не лечится, она не сдерживаемая, потому что это ситуативная вещь. Те, кто склонен к насилию и имеет доступ к маленьким детям, потому что они беззащитные, это вряд ли можно вылечить, потому что это уже психопатология. Химическая кастрация - это единственный способ обезопасить людей от вот такой парафилии", - заявила Ирина Ким.

Скольким из 50 освободившихся в этом году педофилов сделали химическую кастрацию, пока неизвестно.









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