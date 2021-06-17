Путь исправления: главу МВД спросили о контроле над извращенцами после выхода на свободу

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента депутат Бакытбек Смагул обратился к министру внутренних дел Казахстана с запросом, касающимся освобождения 32 педофилов из мест лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К концу этого года будут освобождены 32 педофила. Возникают вопросы, связанные с работой, проведенной исполнительной властью в отношении этих граждан. Насколько наша служба пробации готова работать с этой категорией людей? Существуют ли специальные программы реабилитации осужденных в пенитенциарных учреждениях, есть ли специалисты? Какие методы вы используете в воспитательной и идеологической работе среди осужденных? Какие меры приняты для повышения уровня психологической службы в пенитенциарных учреждениях? Какие новые методы были введены на работу осужденных?" - цитирует Смагула портал Sputnik .

По мнению депутата, исправление осужденных в Казахстане проводится по старинке, по принципу формализма.

Ранее сообщалось, что до конца года в Казахстане на свободу выйдут 32 осуждённых педофила , в отношении которых не применялась химическая кастрация, поскольку они получили срок до того, как в стране ввели соответствующие поправки в закон.

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