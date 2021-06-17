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Путь исправления: главу МВД спросили о контроле над извращенцами после выхода на свободу

16.06.2021 6265
Путь исправления: главу МВД спросили о контроле над извращенцами после выхода на свободу
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента депутат Бакытбек Смагул обратился к министру внутренних дел Казахстана с запросом, касающимся освобождения 32 педофилов из мест лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К концу этого года будут освобождены 32 педофила. Возникают вопросы, связанные с работой, проведенной исполнительной властью в отношении этих граждан. Насколько наша служба пробации готова работать с этой категорией людей? Существуют ли специальные программы реабилитации осужденных в пенитенциарных учреждениях, есть ли специалисты? Какие методы вы используете в воспитательной и идеологической работе среди осужденных? Какие меры приняты для повышения уровня психологической службы в пенитенциарных учреждениях? Какие новые методы были введены на работу осужденных?" - цитирует Смагула портал Sputnik.

 
По мнению депутата, исправление осужденных в Казахстане проводится по старинке, по принципу формализма.
 
Ранее сообщалось, что до конца года в Казахстане на свободу выйдут 32 осуждённых педофила, в отношении которых не применялась химическая кастрация, поскольку они получили срок до того, как в стране ввели соответствующие поправки в закон.
 
По данным статкомитета, только в этом году в Казахстане на 30% выросло количество правонарушений против несовершеннолетних.
 

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