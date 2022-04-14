В Шымкенте военные делегации СНГ обсудили развитие объединенной системы ПВО

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НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Министерство образования и науки Казахстана планирует ужесточить требования к детским садам и воспитателям после скандала с избиением детей с аутизмом в одном из частных детских садов в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

МОН признает, что это очень непростая ситуация. Такое не должно повториться, поэтому мы сейчас рассматриваем меры по усилению требований к детским садам. Требования ужесточим как к самим детским садам, так и к воспитателям. Планируем изменить порядок проведения проверок детских садов. Возможно, будет необходимо вернуть лицензирование детских садов", - цитирует вице-министра Каринову Sputnik.kz .

По словам вице-министра, сейчас в детском саду продолжается проверка. По окончании проверки будут приняты соответствующие меры.

Она добавила, что сейчас нормы по ужесточению требований к детским садам обсуждают с организациями образования и педагогами.

Напомним, 7 апреля в Сети появились кадры из частного детского сада, где с воспитанниками с особенностями развития сотрудники обращаются очень грубо. Стоимость посещения инклюзивного детского сада составляет 130 тысяч тенге в месяц за одного ребенка, с дополнительными занятиями - более 200 тысяч. Когда родители узнали, как там обращались с их детьми, они стали забирать их оттуда и написали заявление в полицию.

После громкого инцидента с избиением воспитанников в инклюзивном детском саду депутаты мажилиса потребовали запретить частные детские сады.



