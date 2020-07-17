В "СК-Фармация" внедряют модель предварительного информирования при получении гуманитарных грузов

После получения "СК-Фармация" статуса единого оператора по благотворительной помощи, новая команда компании разработала модель предварительного информирования, согласно которой все документы по направляемому в страну гуманитарному грузу будут высылаться еще до вылета самолета из страны - отправителя. Новая модель предварительного информирования позволит в режиме реального времени, за время перелета груза, получить все необходимые разрешительные документы, разнарядку, и начать отгрузку прибывшей помощи буквально "с колес". Такое эффективное взаимодействие возможно только при полной поддержке всех задействованных в отправке и получении гуманитарной помощи структур: Министерства иностранных дел, таможенной службы, авиатранспортных компаний, аэропортов и акиматов. Все эти ведомства готовы идти навстречу, чтобы максимально оптимизировать процессы для возможности скорейшего получения гуманитарного груза", - сообщили в пресс-службе компании.
Сообщается, что сейчас в ведомствах формируются списки ответственных лиц, которые будут курировать вопросы гуманитарной помощи, чтобы обеспечить оперативность получения столь необходимых лекарств, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты для медиков в адрес ее конечного потребителя - больниц, вовлеченных в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Так, благодаря этой схеме, гуманитарный груз из Турции, прибывший ночью 14 июля в аэропорт Нур-Султана, в тот же день уже поступил на склад единого дистрибьютора", - отметили в компании.
Напомним, в июне в аптеках Казахстана начал наблюдаться дефицит лекарств. Граждане не могли купить жаропонижающие, противовирусные препараты и антибиотики. Появились перекупщики лекарств, которые начали незаконно продавать препараты по завышенным ценам.
Агентство РК по противодействию коррупции начало проверку единого дистрибьютора лекарств ТОО "СК-Фармация".
Напомним, ранее в соцсети появился пост казахстанки, которая сообщила, что СК "Фармация" 50 дней держит на складах гумпомощь из Катара, в то время, когда в стране наблюдается дефицит лекарств.
Антикоррупционная служба также проверяет распределение зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19.
Как сообщалось ранее, президент поручил решить кадровые проблемы в "СК-Фармация", а также проверить эффективность работы компании.
Кроме того, Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование по фактам хищений средств НАО "Фонд социального медицинского страхования" путем завышения стоимости закупаемых услуг. Напомним, ранее жена главы ФСМС похвалилась 12-й машиной, полученной в подарок от мужа.
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