Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - В "СК-Фармация" внедряют модель предварительного информирования при получении гуманитарных грузов, передает Kazakhstan Today.

После получения "СК-Фармация" статуса единого оператора по благотворительной помощи, новая команда компании разработала модель предварительного информирования, согласно которой все документы по направляемому в страну гуманитарному грузу будут высылаться еще до вылета самолета из страны - отправителя. Новая модель предварительного информирования позволит в режиме реального времени, за время перелета груза, получить все необходимые разрешительные документы, разнарядку, и начать отгрузку прибывшей помощи буквально "с колес". Такое эффективное взаимодействие возможно только при полной поддержке всех задействованных в отправке и получении гуманитарной помощи структур: Министерства иностранных дел, таможенной службы, авиатранспортных компаний, аэропортов и акиматов. Все эти ведомства готовы идти навстречу, чтобы максимально оптимизировать процессы для возможности скорейшего получения гуманитарного груза", - сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что сейчас в ведомствах формируются списки ответственных лиц, которые будут курировать вопросы гуманитарной помощи, чтобы обеспечить оперативность получения столь необходимых лекарств, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты для медиков в адрес ее конечного потребителя - больниц, вовлеченных в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Так, благодаря этой схеме, гуманитарный груз из Турции, прибывший ночью 14 июля в аэропорт Нур-Султана, в тот же день уже поступил на склад единого дистрибьютора", - отметили в компании.

Напомним, в июне в аптеках Казахстана начал наблюдаться дефицит лекарств. Граждане не могли купить жаропонижающие, противовирусные препараты и антибиотики. Появились перекупщики лекарств, которые начали незаконно продавать препараты по завышенным ценам.

Напомним, ранее в соцсети появился пост казахстанки, которая сообщила, что СК "Фармация" 50 дней держит на складах гумпомощь из Катара, в то время, когда в стране наблюдается дефицит лекарств.

Антикоррупционная служба также проверяет распределение зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства