Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - В связи с угрозой распространения коронавируса в Казахстане крупные спортивные мероприятия пройдут без зрителей, передает Kazakhstan Today.

Вы понимаете, что сейчас Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Поэтому межведомственная комиссия сегодня приняла решение о запрете на территории нашей страны спортивных массовых мероприятий, зрелищных, культурно-массовых мероприятий. И, конечно, те мероприятия, которые проводятся на стадионах, на специально оборудованных местах, в том числе и те, которые собирают большие массы людей, с сегодняшнего дня решением межведомственной комиссии будут запрещены", - сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов пояснил, что мероприятия будут проходить без зрителей.

Игры не отменяются, посещение зрителями - этого не будет. Это не только наша практика. Это уже международная практика. Во всех европейских странах известные крупнейшие команды играют в этих залах, но посетителей практически нет. Поэтому такое же решение принято у нас", - пояснил Тугжанов.

Напомним, 17 и 19 марта в Нур-Султане планировались матчи столичного хоккейного клуба "Барыс" с новосибирским клубом "Сибирь".

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