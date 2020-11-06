В Уральске ограничат движение автомобилей после 23.00

Теперь, чтобы выехать после обозначенного времени, нужно будет оставить свою заявку, позвонив в 109, либо зарегистрироваться на сайте "STOPCOVID.kz", сообщает "Уральская неделя".
Новое постановление было введено "в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения города Уральска, а также с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки".
Ограничить передвижение автотранспорта с 23.00 до 06.00, за исключением автотранспорта скорой помощи, аварийных служб, специальных органов, организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города Уральска (коммунальных служб), а также за исключением передвижения на автотранспорте лиц работающих в ночных сменах предприятий/организаций (при предъявлении подтверждающих справок с места работы) и передвижения на личном автотранспорте в случаях крайней необходимости (выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю, в аптеки в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий)", - говорится в документе.
Физическим и юридическим лицам в случае необходимости передвижения на автотранспорте с 23.00 до 06.00 по иным уважительным причинам, необходимо зарегистрироваться на сайте "http://www.STOPCOVID.KZ." по уведомительному характеру либо оставить заявку по телефону 109.
Постановление вступает в силу с 7 ноября. Полиция будет патрулировать улицы после 23.00, и в случае фиксации нарушения, направлять материалы в Уральское городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.
Напомним, ранее идею ограничить движение легкового автотранспорта после 23.00 предложил Гали Искалиев, аким ЗКО. На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, он заявил, что "продолжаются массовые мероприятия, люди употребляют спиртные напитки, по ночам выезжают в город, в районы, совершают ДТП, в итоге умирают, получают травмы", и поэтому стоит рассмотреть вопрос о запрете на езду после 23.00.
Напомним, в Западно-Казахстанской области за сутки зафиксировано 29 случаев коронавируса, всего в регионе - 7093 случаев заболевания.
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