В Уральске ограничат движение автомобилей после 23.00

Уральск. 5 ноября. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач города Мадениет Танауов выпустил новое постановление, согласно которому уже через три дня автомобили не смогут ездить по Уральску после 23.00, передает Kazakhstan Today.

Теперь, чтобы выехать после обозначенного времени, нужно будет оставить свою заявку, позвонив в 109, либо зарегистрироваться на сайте "STOPCOVID.kz", сообщает " Уральская неделя ".

Новое постановление было введено "в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения города Уральска, а также с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки".

Ограничить передвижение автотранспорта с 23.00 до 06.00, за исключением автотранспорта скорой помощи, аварийных служб, специальных органов, организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города Уральска (коммунальных служб), а также за исключением передвижения на автотранспорте лиц работающих в ночных сменах предприятий/организаций (при предъявлении подтверждающих справок с места работы) и передвижения на личном автотранспорте в случаях крайней необходимости (выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю, в аптеки в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий)", - говорится в документе.

Физическим и юридическим лицам в случае необходимости передвижения на автотранспорте с 23.00 до 06.00 по иным уважительным причинам, необходимо зарегистрироваться на сайте "http://www.STOPCOVID.KZ." по уведомительному характеру либо оставить заявку по телефону 109.

Постановление вступает в силу с 7 ноября. Полиция будет патрулировать улицы после 23.00, и в случае фиксации нарушения, направлять материалы в Уральское городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Напомним, ранее идею ограничить движение легкового автотранспорта после 23.00 предложил Гали Искалиев, аким ЗКО. На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, он заявил, что "продолжаются массовые мероприятия, люди употребляют спиртные напитки, по ночам выезжают в город, в районы, совершают ДТП, в итоге умирают, получают травмы", и поэтому стоит рассмотреть вопрос о запрете на езду после 23.00.

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