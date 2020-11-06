В Казахстане выявлены 494 заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 494 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 14 710 (+35);
Алматы - 14 850 (+25);
Шымкент - 5249 (+8);
Акмолинская область - 3862 (+29);
Актюбинская область - 3341 (+6);
Алматинская область - 5195 (+7);
Атырауская область - 11 326 (+8);
Восточно-Казахстанская область - 10 940 (+222);
Жамбылская область - 4203 (+4);
Западно-Казахстанская область - 7093 (+29);
Карагандинская область - 10 642 (+20);
Костанайская область - 3704 (+18);
Кызылординская область - 3262;
Мангистауская область - 3405;
Павлодарская область - 4432 (+50);
Северо-Казахстанская область - 4602 (+32);
Туркестанская область - 3419 (+1).
Всего в стране выявлен 114 235 заболевший.
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