В Казахстане выявлены 494 заболевших коронавирусом за сутки

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 4 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 114 235 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 494 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 14 710 (+35);

Алматы - 14 850 (+25);

Шымкент - 5249 (+8);

Акмолинская область - 3862 (+29);

Актюбинская область - 3341 (+6);

Алматинская область - 5195 (+7);

Атырауская область - 11 326 (+8);

Восточно-Казахстанская область - 10 940 (+222);

Жамбылская область - 4203 (+4);

Западно-Казахстанская область - 7093 (+29);

Карагандинская область - 10 642 (+20);

Костанайская область - 3704 (+18);

Кызылординская область - 3262;

Мангистауская область - 3405;

Павлодарская область - 4432 (+50);

Северо-Казахстанская область - 4602 (+32);

Туркестанская область - 3419 (+1).

Всего в стране выявлен 114 235 заболевший.

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