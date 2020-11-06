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В Казахстане выявлены 494 заболевших коронавирусом за сутки

05.11.2020 11125
В Казахстане выявлены 494 заболевших коронавирусом за сутки
Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 4 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 114 235 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 494 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
Нур-Султан - 14 710 (+35);
 
Алматы - 14 850 (+25);
 
Шымкент - 5249 (+8);
 
Акмолинская область - 3862 (+29);
 
Актюбинская область - 3341 (+6);
 
Алматинская область - 5195 (+7);
 
Атырауская область - 11 326 (+8);
 
Восточно-Казахстанская область - 10 940 (+222);
 
Жамбылская область - 4203 (+4);
 
Западно-Казахстанская область - 7093 (+29);
 
Карагандинская область - 10 642 (+20);
 
Костанайская область - 3704 (+18);
 
Кызылординская область - 3262;
 
Мангистауская область - 3405;
 
Павлодарская область - 4432 (+50);
 
Северо-Казахстанская область - 4602 (+32);
 
Туркестанская область - 3419 (+1).
 
Всего в стране выявлен 114 235 заболевший.
 

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