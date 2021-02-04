В Уральске терминал аэропорта построят за 6,6 млрд тенге

Уральск. 3 февраля. Kazakhstan Today - Строительство терминала аэропорта в Уральске подорожало до 6,6 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

В Уральске приступили к реализации обновленного проекта по строительству терминала международного аэропорта "Орал". Сейчас его оценивают в сумму 6,6 млрд тенге. Деньги будут выделены за счет социальных инвестиций компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.", сообщает портал " Мой Город ".

В социально-предпринимательской корпорации (СПК) Aqjaiyq сообщили, что новый проект уже прошел экспертизу. Подрядная организация приступила к работе.

Сумма проекта составляет 6,6 млрд тенге. За эти деньги будет построено новое здание. Деньги на реализацию проекта выделяются за счет социальных инвестиций компаний-недропользователей. Площадь терминала вырастет до 10 тыс. квадратных метров. Пропускная способность аэропорта увеличится в два раза. Срок завершения строительства - конец 2021 года. Реализация проекта улучшит инвестиционную привлекательность Уральска и Западно-Казахстанской области", - отметил заместитель председателя правления АО СПК "Aqjaiyq" Артур Доскалиев.

Сейчас в Международном аэропорту "Орал" сменилось руководство. Исполняющий обязанности гендиректора признает, что терминал неудобен для пассажиров.

Есть неудобства, мы это знаем. Надеемся, что подрядная организация завершит работы в срок. С 28 марта возобновляются рейсы авиакомпании FlyArystan в Алматы и обратно. Они будут производиться в ночное время", - сообщил и.о генерального директора международного аэропорта "Орал" Самат Куанышбеков.

Отметим, что сейчас для обслуживания пассажиров используется три утепленных вагончика. В них люди могут переждать непогоду.

Напомним, что первоначально капитальный ремонт здания терминала аэропорта хотели провести за 2,4 млрд тенге. Но при реализации проекта были выявлены дефекты несущих конструкций. Здание решили демонтировать и на его месте построить новый терминал.

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