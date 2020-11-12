В ВКО назначен новый руководитель управления здравоохранения

Усть-Каменогорск. 11 ноября. Kazakhstan Today - По распоряжению акима ВКО Даниала Ахметова на должность руководителя управления здравоохранения назначен Жаик Жумаханов, ранее работавший главным врачом КГП на ПХВ Восточно-Казахстанской областной больницы в Усть-Каменогорске, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба акима ВКО.





Жаик Жумаханов родился 14 июня 1969 года в селе Сергиполь Аягозского района Семипалатинской области. В 1994 году окончил Семипалатинский медицинский институт по специальности "врач-лечебник".

Трудовую деятельность начал в 1994 году врачом-анестезиологом-реаниматологом Областной клинической больницы в Семипалатинске.

С 2001 году работал старшим врачом, анестезиологом Медицинского учреждения "Казыгул" в Аягозе. В 2002 году назначен директором этого же учреждения.

С июля 2008 года являлся директором КГКП "Медицинское объединение Аягозского района".

С января 2013 по настоящее время работал главным врачом КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанская областная больница".

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