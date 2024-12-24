В водоемы ЗКО направят около 500 млн кубометров воды

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко провел встречу с послом Европейского союза в республике Алешкой Симкич, сообщает пресс-служба МИД РК.





Стороны отметили высокую динамику развития двустороннего сотрудничества в 2024 году, с удовлетворением отметив как многочисленные и регулярные контакты на высоком уровне, так и существенный рост товарооборота и инвестиционной активности. Собеседники также "сверили часы" по ключевым вопросам казахско-европейского сотрудничества, а также предметно обсудили график мероприятий на следующий год.





Заместитель министра подчеркнул важность дальнейшей полной и эффективной реализации соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС и его государствами-членами, а также развития взаимодействия в формате "Центральная Азия - Европейский союз".





Особое внимание собеседниками было уделено дальнейшему углублению сотрудничества в перспективных направлениях, таких как транспорт и логистика, критические сырьевые материалы, климат и зеленая энергетика.





В частности, стороны приветствовали достигнутый прогресс в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, включая запуск координационной платформы по Среднему коридору. В позитивном ключе отмечено намерение подписать дорожную карту стратегического партнерства в сфере критических минералов на 2025-2026 годы.





Василенко также подчеркнул обоюдную важность скорейшего начала переговоров между Астаной и Брюсселем относительно соглашения об упрощении визового режима ЕС для граждан Казахстана. В этом контексте отмечена значимость парафированного и готовящегося к подписанию горизонтального авиационного соглашения РК - ЕС, призванного укрепить связи между деловым сообществом и гражданами наших стран.





В завершение встречи стороны выразили удовлетворение положительной динамикой двустороннего сотрудничества и договорились наращивать взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес.





Товарооборот за январь-октябрь составил 41,2 млрд долларов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (экспорт из РК - 32,6 млрд долларов, импорт в РК - 8,6 млрд долларов). В 2023 году товарооборот увеличился на 3,5%, составив 41,4 млрд долларов.





Объем европейских инвестиций в экономику Казахстана с 2005 года составил 180 млрд долларов.





В РК действует более 3000 компаний с европейским участием.