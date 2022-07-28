Система Orphus

В семи областях Казахстана назначены прокуроры

27.07.2022, 11:11 40356
В семи областях Казахстана назначены прокуроры
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора назначены прокуроры ряда областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прокурором вновь образованной области Улытау стал государственный советник юстиции 3-го класса Жаркынбек Кендирбекович Бакашбаев, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
 
Бакашбаев начал трудовую деятельность в 1985 году с должности стажера прокуратуры Ленинского района города Целинограда. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был межрайонным прокурором города Арыси, прокурором городов Шымкента и Туркестана Южно-Казахстанской области, заместителем прокурора Кызылординской, Акмолинской областей, города Алматы, заместителем начальника департамента специальных прокуроров и службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры. С 2019 года занимал должность начальника 2-й службы Генеральной прокуратуры. Стаж в органах прокуратуры - более 35 лет.
 
Прокуратуру области Абай возглавил государственный советник юстиции 3-го класса Ерлан Масгутович Абаев.
 
Ерлан Абаев службу начал в 1992 году с должности стажера прокуратуры Ильичевского района Павлодара. Работал следователем по особо важным делам прокуратуры Павлодарской области, прокурором Иртышского, Успенского районов этой же области, города Павлодара, начальником управления КПСиСУ Астаны. С 2016 по 2018 годы занимал должности заместителя начальника департамента, начальника департамента Генеральной прокуратуры. С июля 2018 года - прокурор Мангистауской области. Стаж работы в органах прокуратуры - 30 лет.
 
Прокурором области Жетісу назначен старший советник юстиции Мадияр Бекенович Басшыбаев.
 
Басшыбаев трудовую деятельность начал в 2000 году в органах прокуратуры Актюбинской области с должности прокурора управления. В разные годы возглавлял структурные подразделения в прокуратурах Актюбинской области и Алматы. Был прокурором Медеуского, Алмалинского районов, руководителем аппарата прокуратуры Алматы, заместителем начальника департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры. До настоящего времени работал заместителем прокурора Западно-Казахстанской области. Стаж в органах прокуратуры - более 20 лет.
 
Прокурором Западно-Казахстанской области стал государственный советник юстиции 3-го класса Серик Рыскалиевич Шалабаев.
 
Серик Шалабаев в органах прокуратуры работает с 1992 года. Службу начал с должности стажера прокуратуры Актау. Имеет большой опыт следственной работы в органах прокуратуры и ГСК. Занимал ряд руководящих должностей как на региональном уровне, так и в центральном аппарате. Был заместителем главного военного прокурора, заместителем, первым заместителем прокурора Западно-Казахстанской области, заместителем прокурора Алматинской области, начальником управления аппарата генерального прокурора, заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры, проректором Академии правоохранительных органов. До настоящего назначения возглавлял службу уголовного преследования Генеральной прокуратуры. Стаж работы в правоохранительных органах - более 30 лет.
 
Прокуратуру Актюбинской области возглавил государственный советник юстиции 3-го класса Халидулла Зиноллаевич Дауешов.
 
Халидулла Дауешов службу в органах прокуратуры начал в 1991 году стажером прокуратуры Гурьева. В разные годы работал в прокуратуре Атырауской области и центральном аппарате. С 2002 по 2019 годы последовательно занимал должности прокурора Уральска Западно-Казахстанской области, Жылыойского и Макатского районов Атырауской области, Атырау, заместителя прокурора Жамбылской и Западно-Казахстанской областей, прокурора Кызылординской области. До настоящего назначения руководил прокуратурой Атырауской области. Стаж в органах прокуратуры - 31 год.
 
Главным транспортным прокурором стал государственный советник юстиции 3-го класса Тимур Каирбекович Сулейменов.
 
Тимур Сулейменов службу в органах прокуратуры начал в 1997 года с должности помощника прокурора Алмалинского района Алматы по правовой статистике и информации. Занимал различные должности в органах прокуратуры Алматы, в том числе заместителя прокурора Ауэзовского района, прокурора Турксибского района, заместителя, первого заместителя прокурора города Алматы и столицы. Руководил прокуратурой Костанайской области и Академией правоохранительных органов. Стаж службы в органах прокуратуры - более 24 лет.
 
На должность прокурора Мангистауской области назначен старший советник юстиции Руфат Бауыржанович Куттуков.
 
Руфат Куттуков трудовую деятельность начал в 2000 году помощником прокурора Айтекебийского района Актюбинской области. В разное время руководил специализированной природоохранной прокуратурой Актюбинской области, прокуратурой Жамбылского района Жамбылской области и прокуратурой Атырау. С 2018 по 2020 годы был первым заместителем прокурора Карагандинской области. С 2020 года возглавлял департамент по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Стаж службы в органах прокуратуры - более 22 лет.

Прокурором Атырауской области назначен Бауыржан Альбертович Жумаканов.
 
Жумаканов трудовую деятельность начал в 2001 году в органах правовой статистики Актюбинской области. Занимал должности заместителя прокурора, прокурора Бостандыкского района Алматы, помощника генерального прокурора управления по расследованию уголовных дел особой важности Службы специальных прокуроров. До настоящего назначения был заместителем прокурора Атырауской области. Классный чин - старший советник юстиции. В органах прокуратуры более 20 лет.
 

новости по теме

В ряде регионов Казахстана назначены руководители территориальных органов КНБ

27.07.2022, 13:45 27956
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - В ряде регионов Казахстана назначены руководители департаментов Комитета национальной безопасности и департаментов Пограничной службы КНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным пресс-службы Комитета национальной безопасности РК, назначены руководители территориальных органов: 
 
  • ДКНБ по области Абай назначен Валениязов Бахытжан Сырымович;  
  • ДКНБ по Алматинской области назначен Ибраев Рустам Жиянович; 
  • ДКНБ по Карагандинской области назначен Кундызбаев Бауыржан Жанымханович; 
  • ДКНБ по Восточно-Казахстанской области назначен Кокумбаев Ринат Тулеуханович; 
  • ДКНБ по области Улытау назначен Укенов Саламат Хамитович; 
  • ДКНБ по области Жетысу назначен Наймантаев Алмас Тлепбергенович; 
  • ДПС по Восточно-Казахстанской области назначен Рахимов Серик Гарипович; 
  • ДПС по Туркестанской области назначен Жумадилов Мадияр Бекдаирович; 
  • ДПС по Кызылординской области назначен Аимбетов Айдар Аканович; 
  • ДПС по Атырауской области назначен Абесов Адиль Нурсагатулы; 
  • ДПС по области Жетысу назначен Нарбаев Марат Кунанбаевич; 
  • ДПС по области Абай назначен Жуманов Санат Маратович. 
 

Токаев обсудил с премьером Грузии вопросы многостороннего сотрудничества двух стран

27.07.2022, 12:33 31856
Токаев обсудил с премьером Грузии вопросы многостороннего сотрудничества двух стран
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества, а также важность объединения совместных усилий.
 

Я надеюсь, что ваш визит будет успешным. Как я знаю, программа визита очень насыщенная, запланирован ряд встреч, которые придадут дополнительный импульс развитию взаимодействия между Казахстаном и Грузией. Нас связывают тесные узы дружбы и многогранного сотрудничества. Наша задача - укреплять и развивать дальше наши дружественные отношения", - подчеркнул президент.

 
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества Казахстана и Грузии. 
 
Отдельное внимание собеседники уделили транспортно-логистическому взаимодействию. Казахстан предлагает рассматривать наш рынок как ворота в Центральную Азию, имеющую прямой выход в соседний Китай. Страны являются партнерами по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, играющему важную роль в укреплении связей между странами региона, информирует Акорда
 
В свою очередь Ираклий Гарибашвили выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и вновь подтвердил заинтересованность его страны в укреплении контактов.
 

У нас прекрасные отношения дружбы и многогранного сотрудничества. Я приехал с важным посылом - мы заинтересованы в развитии двустороннего взаимодействия, расширении наших отношений во всех сферах. Товарооборот между странами увеличивается. За первое полугодие он вырос на 150%. Конечно, у нас большие возможности для расширения связей. Мы ценим наши взаимоотношения, сотрудничество и дружбу", - отметил премьер-министр Грузии. 

 
В завершение глава государства передал слова приветствия президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
 

Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Казахстан

26.07.2022, 19:50 45701
Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Казахстан
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - 26 июля в Казахстан с официальным визитом прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В аэропорту Нур-Султана высокого гостя встретил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, сообщает пресс-служба главы кабмина РК.
 
В рамках двухдневного визита у главы правительства Грузии запланированы переговоры с руководством Казахстана, в ходе которых стороны обсудят вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
 
Планируется, что грузинский премьер-министр также ознакомится с работой международного финансового центра "Астана".
 

В РК ремонтируют 3000 км дорог республиканского значения

25.07.2022, 20:50 56116
В РК ремонтируют 3000 км дорог республиканского значения
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - В текущем году строительными работами охвачено 7 тысяч км дорог республиканского значения, из них работы по реконструкции и строительству ведутся на 4 тысячах км. 3 тысячи км охвачено капитальным и средним ремонтом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По каждому долгострою проведена точечная работа: пересмотрен состав строительного консорциума, подписано дополнительное соглашение, мобилизовано необходимое количество спецтехники и персонала. Также совместно с уполномоченными органами оперативно прорабатываются вопросы транспортировки инертных материалов, сообщает пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол".
 
Таким образом, на сегодняшний день полным комплексом работ охвачены такие дорожные объекты, как Караганда - Балхаш, Калбатау - Майкапшагай, Атырау - Астрахань, Казталовка - Жанибек - граница РФ, Унеге - Бейсен - Сайхин, Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск.
 
До конца года планируется обеспечить проезд по асфальтобетонному покрытию на большой части вышеперечисленных трасс. Кроме того, уделяется особое внимание сокращению количество объездных дорог и участков, где движение осуществляется по насыпи.
 
Общая протяженность дорог республиканского значения составляет порядка 25 тысяч км.
 

Новые области и районы получат свои коды

25.07.2022, 17:54 58301
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Комитет по управлению земельными ресурсами подготовил дополнения в перечень кодов, присваиваемых областям, городам и районам формирования кадастровых номеров земельных участков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Абайской области присвоят код 23, Улытауской - 25, Жетысуской - 24. Городу Конаеву перейдет код от Капшагая - 055.
 
Выделенный из состава Кокпектинского района ВКО район Самар получит код 334. Район Аксуат, вышедший из состава Тарбагатайского района, - 333.
 
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 8 августа.
 
Напомним, что 16 марта глава государства на совместном заседании палат парламента заявил о создании в Казахстане трех новых областей. 
 
В начале июня утвержден план мероприятий по реализации указа президента РК "О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК", предусматривающего образование областей Абай, Жетісу и Улытау.
 

Мамин и Атамкулов исключены из совета иностранных инвесторов при президенте РК

25.07.2022, 16:21 59371
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Распоряжением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева экс-премьер-министр страны Аскар Мамин и бывший глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов выведены из состава совета иностранных инвесторов при президенте, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вывести из состава указанного Совета: А.У. Мамина, Е.А. Досаева, Б.Б. Атамкулова, Р. Е. Даленова, P. M. Исатаева, А. А. Арифханова, А. И. Мырзахметова, Р. Дж. Поллетта, А. Глазенберга, В. Н. Кнауфа, А. Брейяка, К. Ульмер-Айлфорт, В. Ю. Алекперова, Й. Катаяму", - сообщается в тексте документа. 

 
Кроме того, президент распорядился ввести в состав совета: 
 
Пирматова Галымжана Олжаевича - председателя Национального банка Республики Казахстан, 
 
Султанова Бахыта Турлыхановича - заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Республики Казахстан, 
 
Куантырова Алибека Сакеновича - Министра национальной экономики Республики Казахстан, 
 
Ускенбаева Каирбека Айтбаевича - Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, 
 
Шарлапаева Каната Бисимбаевича - председателя правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию), 
 
Зебешева Ардака Темирхановича - председателя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, 
 
Баталова Раимбека Анваровича - председателя президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию), 
 
Бела Ференци - президента компании "Дженерал Электрик" в России/Содружестве Независимых Государств (по согласованию), 
 
Гэри Нейгла - генерального директора компании Glencore (по согласованию), 
 
Уве Кнотцера - генерального директора компании Knauf International GmbH, управляющего партнера Knauf Group (по согласованию), 
 
Николя Терраза - президента компании "Тоталь Энерджиз Разведка и Добыча", члена исполнительного комитета концерна "Тоталь Энерджиз" (по согласованию), 
 
Кирсти Хелен Уилсона - члена глобального исполнительного комитета "Бейкер Макензи", заместителя председателя совета директоров "Бейкер Макензи Интернэшнл" (по согласованию), 
 
Воробьева Вадима Николаевича - президента публичного акционерного общества "Лукойл" (по согласованию), 
 
Тецуя Шинохару - старшего вице-президента, генерального директора департамента глобальной стратегии и координации корпорации "Митцубиси" (по согласованию). 
 
Строки: 
 

Смаилов Алихан Асханович - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан", 

 

Скляр Роман Васильевич - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан", 

 

Сулейменов Тимур Муратович - Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", 

 

Тлеуберди Мухтар Бескенулы - Министр иностранных дел Республики Казахстан", 

 

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович - Министр финансов Республики Казахстан" 

 
изложить соответственно в следующей редакции: 
 

Смаилов Алихан Асханович - премьер-министр Республики Казахстан", 

 

Скляр Роман Васильевич - первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан", 

 

Сулейменов Тимур Муратович - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан",

 

Тлеуберди Мухтар Бескенулы - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан", 

 

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович - заместитель премьер-министра - министр финансов Республики Казахстан".

 

В Казахстане планируют внести изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия

25.07.2022, 14:00 61011
В Казахстане планируют внести изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан разработали проект приказа " О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 602 "Об утверждении правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно тексту документа, граждане Республики Казахстан, достигшие 18-летнего возраста, имеют право приобретать гражданское оружие, за исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и охотничьего оружия, после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства. 
 
Кроме того, гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны без права на его ношение и наличия удостоверения охотника и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать граждане Республики Казахстан по достижении 21-летнего возраста после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства. 
 
При этом подчеркивается, что огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие граждане Республики Казахстан, достигшие 21-летнего возраста, имеют право приобретать в целях самообороны без права ношения по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел по месту жительства, без наличия удостоверения охотника. 
 
Также право хранения и ношения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия имеют граждане Республики Казахстан по достижении 21-летнего возраста, имеющие удостоверение охотника. 
 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

Токаев совершил малый хадж в Мекке

25.07.2022, 08:54 59291
Токаев совершил малый хадж в Мекке
Фото: ТРК президента
МЕККА. 25 ИЮЛЯ - 24 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама - городе Мекке, сообщила пресс-служба президента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Президент был удостоен особой чести - он вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях. Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана", - говорится в сообщении.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?

      Архив опросов