В Восточном Казахстане ввели новые карантинные меры

Усть-Каменогорск. 28 октября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач ВКО Марат Исмаилов подписал постановление "Об ограничительных и карантинных мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области" №23 от 27 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Ввести ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения с ноля часов 28 октября до ноля часов 11 ноября 2020 года на всей территории ВКО", - говорится в документе.

В новом постановлении поручено определить границы действия ограничительных мер по периметру территории области, а также по периметру городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Курчатов и районов.

Требуется обеспечить охрану и контроль общественного порядка в городах Усть-Каменогорске, Семее осуществлять в 402 квадратах (город Усть-Каменогорск - 200, город Семей 202) с привязкой к 40 участковым пунктам полиции (город Усть-Каменогорск - 23, город Семей - 17).

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, мирных собраний, семейных мероприятий и других.

Также запрещена деятельность развлекательных учреждений и функционирование внутриобластных автобусных и иных пассажирских перевозок между районами и городами области.

Разрешено перемещение населения по улицам и посещение скверов, парков, площадей, набережных, прогулочных зон, при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования индивидуально или группами не более 3 человек, за исключением членов одной семьи.

Объекты общественного питания могут работать при заполняемости не более 30 посадочных мест, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, без проведения массовых семейных, коллективных (корпоративных) мероприятий, конкурсов (кроме интерактивных, не покидая свой стол), танцев с режимом работы с 09.00 до 22.00 и ограничением (приостановлением) деятельности в воскресенье и праздничные дни.

Продовольственные магазины, отделы (мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты) - с режимом работы до 22.00, кроме аптек и аптечной розничной сети.

Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков - крытых, с режимом работы с 09.00 до 17.00; вне зданий, с режимом работы с 09.00 до 18.00 - при заполняемости не более 30%, площадью не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя, проведении термометрии, соблюдении масочного режима и социальной дистанции и ограничением (приостановлением) деятельности открытых и крытых рынков в воскресенье и праздничные дни.

Торговые объекты, площадью до 2000 квадратных метров и свыше (магазины, торговые дома, бутики, торговые сети, торгово-развлекательные центры), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, могут работать с режимом работы с 09.00 до 21.00 и ограничением (приостановлением) деятельности в воскресенье и праздничные дни, при заполняемости не более 30%, площадью не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя, термометрии, соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Деятельность медицинских центров, стоматологии разрешена по записи и установлением графика работы с 08.00 до 18.00.

Работа автомоек, станций технического обслуживания и ремонта автомобилей, объектов по ремонту бытовой техники, химчисток, прачечных и др. объектов по оказанию услуг населению - с установлением графика работы в будние дни с 09.00 до 18.00 и ограничением (приостановлением) деятельности в воскресенье и праздничные дни.

Деятельность бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера, консалтинга, агентства по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей и др.) - с установлением графика работы в будние и выходные дни 09.00 до 17.00 и ограничением (приостановлением) деятельности в воскресенье и праздничные дни.

В детских дошкольных организациях могут работать дежурные группы не более 15 человек, график работы в будние с 07.00 до 19.00 и ограничением (приостановлением) деятельности в воскресенье и праздничные дни.

Разрешена работа общественного транспорта внутри городов и населенных пунктов, при увеличении количества автобусов в часы пик, обработке дезинфицирующими средствами и открытии всех дверей на конечных остановках, заполняемость по числу посадочных мест, с графиком работы с 06.00 до 23.00 с обязательным ношением масок водителями, кондукторами и пассажирами.

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