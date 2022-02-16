В январе силовики полностью предали президента - Ертысбаев

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Экс- советник первого президента Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев рассказал в интервью журналистке Гульнар Бажкеновой, откуда президент Касым-Жомарт Токаев взял цифру в 20 тысяч террористов, напавших на Казахстан во время январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Ертысбаев, у террористов было несколько целей. Одна из них - напугать главу государства.

Они думали: "Сейчас мы его напугаем, может он сбежит". Пошло сильнейшее давление на президента Токаева. И эти цифры, которыми оперировал Токаев, - 20 тыс. террористов и так далее - это же ему еще прежнее руководство КНБ давало", - рассказал Ертысбаев.

Также по его словам, президенту говорили, что сейчас начнется штурм Акорды, что в столице несколько тысяч боевиков.

Токаев же был в информационном вакууме. Силовики полностью предали его", - сказал Ертысбаев.

Он отметил, что одним из тех поддержавших Токаева во время январских событий - министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, который в итоге сохранил свою должность.

Напомним, 7 января глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обращение к народу Казахстана заявил, что в ходе беспорядков на Алматы напали 20 тысяч бандитов.