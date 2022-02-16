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В январе силовики полностью предали президента - Ертысбаев

15.02.2022, 18:52 86046
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Экс- советник первого президента Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев рассказал в интервью журналистке Гульнар Бажкеновой, откуда президент Касым-Жомарт Токаев взял цифру в 20 тысяч террористов, напавших на Казахстан во время январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Ертысбаев, у террористов было несколько целей. Одна из них - напугать главу государства.
 

Они думали: "Сейчас мы его напугаем, может он сбежит". Пошло сильнейшее давление на президента Токаева. И эти цифры, которыми оперировал Токаев, - 20 тыс. террористов и так далее - это же ему еще прежнее руководство КНБ давало", - рассказал Ертысбаев. 

 
Также по его словам, президенту говорили, что сейчас начнется штурм Акорды, что в столице несколько тысяч боевиков. 
 

Токаев же был в информационном вакууме. Силовики полностью предали его", - сказал Ертысбаев.

 
Он отметил, что одним из тех поддержавших Токаева во время январских событий - министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, который в итоге сохранил свою должность.
 
 
Напомним, 7 января глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обращение к народу Казахстана заявил, что в ходе беспорядков на Алматы напали 20 тысяч бандитов.
 
Хронология январской трагедии в Казахстане.
 

новости по теме

Токаев поручил ЦИК обеспечить прозрачность всех электоральных процессов

16.02.2022, 18:54 786
Токаев поручил ЦИК обеспечить прозрачность всех электоральных процессов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президенту были представлены приоритетные направления деятельности ЦИК в межэлекторальный период, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Абдиров доложил главе государства о работе избирательных органов регионов по проведению выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
 
По итогам встречи Токаев поручил ЦИК в соответствии с законом обеспечить прозрачность всех электоральных процессов.
 

Глава государства предложил освободить от должности судью Верховного Суда Архарову

16.02.2022, 18:40 2071
Глава государства предложил освободить от должности судью Верховного Суда Архарову
Фото: Pexels
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В сенате обсудили вопрос об освобождении судьи Верховного суда РК Архаровой Жанылсын Баяновны в связи с уходом в отставку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На расширенном заседании Комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам депутаты обсудили кандидатуру к освобождению от должности судьи Верховного суда, предложенную президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба сената.
 

Рассмотрев представление главы государства, Комитетом сената вынесено заключение рекомендовать сенату парламента освободить от должности судьи Верховного суда Архарову Жанылсын Баяновну в связи с уходом в отставку", - говорится в сообщении.

 

Токаев расскажет о причинах и последствиях трагических январских событий

16.02.2022, 18:07 5376
Токаев расскажет о причинах и последствиях трагических январских событий
Фото: Facebook/Шелепова
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева завтра в 20.30 покажет национальный телеканал QAZAQSTAN, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент РК ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами, сообщает Телерадиокомплекс президента РК.
 

Мауберлинова освобождена от должности заведующего отделом внутренней политики администрации президента

16.02.2022, 16:44 14136
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Распоряжением главы государства Нургуль Мауберлинова освобождена от должности заведующего отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мауберлинова Нургуль Осербаевна родилась 13 ноября 1973 года. Окончила Саранское педагогическое училище (1992), Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (2000), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2006).
 
Трудовой стаж:
 
- Главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2006-2008);
 
- Главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2008-2012);
 
- Заместитель директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан (11.2012-2016);
 
- Председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (18.07.2016-04.2018);
 
- Вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан (04.2018-03.2019);
 
- Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (04.2019-05.2020);
 
- Заведующий отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан (с 05.2020).
 

Руслан Алишев возглавил холдинг Nur Media

16.02.2022, 16:36 11881
Руслан Алишев возглавил холдинг Nur Media
Фото: сайт Нур Отан
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Приказом исполнительного секретаря партии Nur Otan Асхата Оралова на должность генерального директора холдинга Nur Media назначен Руслан Алишев, сообщается на сайте партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Руслан Алишев является выпускником Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева и Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова.
 
Занимал различные должности в местных исполнительных органах Северо-Казахстанской области - от специалиста отдела внутренней политики Петропавловска до руководителя управления, заместителя акима области.
 
Работал заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК. 
 
Более двух лет возглавлял департамент политической работы Центрального аппарата Nur Otan.
 
С мая 2020 года был директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан.

 

Назначен замначальника Службы госохраны - командующий Силами особого назначения

16.02.2022, 16:23 14591
Назначен замначальника Службы госохраны - командующий Силами особого назначения
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Распоряжением главы государства Айткурман Омарбеков назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - командующим Силами особого назначения, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZKAHSTAN TODAY.
 
Напомним, 6 января Айткурман Омарбеков был назначен исполняющим обязанности заместителя начальника службы государственной охраны республики Казахстан - командующим силами особого назначения.

 

Токаев обсудил вопросы инфляции с председателем Нацбанка

16.02.2022, 14:39 19656
Токаев обсудил вопросы инфляции с председателем Нацбанка
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Председатель Национального банка Галымжан Пирматов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева  о ходе реализации дезинфляционной денежно-кредитной политики и планах Национального банка по стабилизации роста цен с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент также заслушал отчет о ситуации на валютном и денежном рынках, состоянии золотовалютных резервов страны, а также о предварительной оценке платежного баланса за 2021 год, сообщает Акорда.
 
Пирматов представил Токаеву видение и планы дальнейшего повышения эффективности денежно-кредитной политики, направленные на выполнение его основного мандата – обеспечение финансовой и ценовой стабильности.
 
После ознакомления с планами Национального банка на 2022 год Касым-Жомарт Токаев дал главе Нацбанка ряд конкретных поручений.

Ранее президент принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.
 

Аким Туркестанской области доложил Токаеву о проделанной работе

16.02.2022, 13:59 27326
Аким Туркестанской области доложил Токаеву о проделанной работе
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о проделанной работе в 2021 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главный экономический показатель - валовый региональный продукт - в прошлом году вырос на 4,7 % по сравнению с 2020 годом. В агропромышленном комплексе произведено продукции на 906,5 млрд тенге, рост составил 101,7 %. Благодаря этому регион вышел на второе место в стране по объемам производства в сельскохозяйственной отрасли", - сообщил Шукеев главе государства.

 
По его словам, в прошлом году 315 проектов по программе "Экономика простых вещей" получили финансирование. 
 
Шукеев также доложил президенту о высоких темпах строительства в регионе. 

Объем строительных работ увеличился на 4,1 % по сравнению с 2020 годом. Утвержден новый комплексный план развития области на 2021-2025 годы", - сообщил аким.

 
Он также рассказал о пилотном проекте в Сайрамском районе - дискуссионном клубе "Парасат". Данный проект предусматривает встречи и открытые беседы руководителей правоохранительных органов региона с гражданами.
 
Касым-Жомарт Токаев, положительно оценив итоги развития Туркестанской области, поручил продолжить реализацию проектов и усилить работу по взаимодействию с населением.
 

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