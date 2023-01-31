В ЗКО провели расследование в отношении реализаторов сжиженного газа

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Уральск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Западно-Казахстанской области проведено расследование в отношении розничных реализаторов сжиженного нефтяного газа, - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Западно-Казахстанской области проведено расследование в отношении розничных реализаторов сжиженного нефтяного газа, сообщает пресс-служба АЗРК.





По результатам расследования департаментом в действиях ТОО "Алау" и ТОО "KuBA Corp" установлены признаки наличия фактов антиконкурентных горизонтальных соглашений (картель) в части поддержания цен и искажения итогов конкурсов по государственному закупу сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта через АГЗС.





Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Уральска ТОО "Алау" привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 196 783,11 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 325 878 тенге. ТОО "KuBA Corp" привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 54 568 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 127 898 тенге Постановление суда не вступило в законную силу.





24 января вынесено предписание о прекращении нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции в адрес вышеуказанных субъектов.





Предписание подлежит исполнению в течение 30 календарных дней со дня его получения.