30.01.2023, 20:30 23916

В ЗКО провели расследование в отношении реализаторов сжиженного газа

Установлены признаки наличия фактов антиконкурентных горизонтальных соглашений в части поддержания цен
В ЗКО провели расследование в отношении реализаторов сжиженного газа
Уральск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Западно-Казахстанской области проведено расследование в отношении розничных реализаторов сжиженного нефтяного газа, сообщает пресс-служба АЗРК.

По результатам расследования департаментом в действиях ТОО "Алау" и ТОО "KuBA Corp" установлены признаки наличия фактов антиконкурентных горизонтальных соглашений (картель) в части поддержания цен и искажения итогов конкурсов по государственному закупу сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта через АГЗС.

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Уральска ТОО "Алау" привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 196 783,11 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 325 878 тенге. ТОО "KuBA Corp" привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 54 568 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 127 898 тенге Постановление суда не вступило в законную силу.

24 января вынесено предписание о прекращении нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции в адрес вышеуказанных субъектов.

Предписание подлежит исполнению в течение 30 календарных дней со дня его получения.
 
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Теги:ГазАЗРКцены

новости по теме

31.01.2023, 08:26 5146

Сколько иностранных авто легализовали в Казахстане

На сегодняшний день легализовано более 6,8 тысячи авто
Сколько иностранных авто легализовали в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проходит легализация иностранных автомобилей. На сегодняшний день легализовано более 6,8 тысячи авто.

Продолжается легализация иностранных автомобилей. На сегодня одобрено 30 415 заявок. 6868 авто успешно легализовано", - сообщили в МВД РК.


Напомним, в Казахстане с 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. Процесс продлится до 1 июля 2023 года.

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОДЛЕЖАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.

ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ:

  • автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;
  • не должен состоять на криминальном учете;
  • должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;
  • автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.


СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:
  • через портал электронного правительства е-gov.kz;
  • через приложения банков второго уровня;
  • в Сonnection point центров обслуживания населения.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ: 

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
  • документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение. Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы:

  • за первичную регистрацию - 200 000 тенге;
  • государственная пошлина за техпаспорт - 4313 тенге;
  • за государственный номер - 9660 тенге.

Затем владелец автомобиля сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество.

После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак.

Напомним, в МВД открыли горячую линию по легализации машин с иностранными номерами.

Сервис по легализации иностранных авто доступен на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Новый сервис позволит получить одобрение на легализацию транспортного средства с иностранными номерными знаками. Сервис на портале электронного правительства и в мобильном приложении eGov Mobile будет доступен для физических лиц с 23 января по 1 июля 2023 года, сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

Для подачи электронного заявления на портале eGov.kz необходимо:

  • иметь постоянную регистрацию по месту жительства;
  • наличие гражданства Республики Казахстан;
  • наличие регистрации в базе мобильных граждан (БМГ);
  •  заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;
  • направить запрос на проверку;
  • забронировать электронную очередь в спецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.

Результат оказания услуги направляется в течение 15 минут в личный кабинет пользователя eGov.kz в форме уведомления об одобрении на легализацию транспортного средства либо мотивированный ответ об отказе в оказании.

После получения уведомления владельцу авто необходимо предоставить транспортное средство в пункты осмотра при спецЦОНе для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге, получения госномера и свидетельства транспортного средства.
 
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Теги:МВДАвтолегализация
30.01.2023, 19:31 26211

Кадровые перестановки произошли в МИОР

Назначен вице-министр информации и общественного развития РК
Кадровые перестановки произошли в МИОР
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Канат Искаков назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Канат Искаков родился в 1982 году в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики Алматы.

В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в мажилисе, секретариате государственного секретаря РК администрации президента РК, в центре стратегических разработок и анализа администрации президента РК.

С 2012 по 2021 годы занимал должность заведующего сектором пресс-службы администрации президента РК.

С 2021 года по настоящее время - председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
 
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Теги:Назначениевице-министрМИОР
30.01.2023, 19:24 26896

Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

Должность получил Ильяс Оспанов
Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Ильяс Оспанов назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Ильяс Оспанов родился в 1986 году в Акмоле. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Имперский колледж Лондона. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером КГП на ПХВ "Астана су арнасы".

С 2011 по 2012 годы - инженер 1-й категории производственно-технического отдела КГП на ПХВ "Астана су арнасы".

С 2012 по 2014 годы работал экспертом в департаменте новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014 году являлся руководителем управления инновационной политики департамента новых технологий Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2014 по 2016 годы работал на руководящих должностях в Министерстве по инвестициям и развитию РК.

С 2016 по 2017 годы - заместитель руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.

С 2018 по 2020 годы - заместитель директора группы управления проектом "Стимулирование продуктивных инноваций" Всемирного банка и РК.

С 2020 по 2021 годы - президент АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий".

В 2021 году занимал пост председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций QazInnovations".

С сентября 2021 года по настоящее время являлся председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
 
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Теги:НазначениеМИИРвице-министр
30.01.2023, 15:32 32506

Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны

Заместителем акима Астаны Нурлан Нуркенов работал с февраля 2019 года
Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны
Фото: gov.kz
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов по согласованию с администрацией президента РК назначен на должность первого заместителя акима, сообщает пресс-служба акимата города.

Нурлан Нуркенов курирует вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды и природопользования, контроля и качества городской среды, саночистки и комплексного благоустройства города", - заявили в пресс-службе.


Также отмечается, что заместителем акима Астаны Нурлан Нуркенов работал с февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды.
 
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Теги:НазначениеЗамакимаАстана
30.01.2023, 14:34 34891

В Казахстане обновлен судейский корпус

Токаева проинформировали об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2022 год, состоянии судейского корпуса страны и реализации его поручений
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа, сообщает Акорда.

Президент был проинформирован об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2022 год, состоянии судейского корпуса страны и реализации его поручений.

Благодаря принятым мерам по обновлению судейского корпуса число лиц, рекомендованных к назначению судьями в прошлом году, превысило число судей, покинувших судебную систему", - доложил Шипп.


Он также рассказал о планах по институциональному укреплению совета и передаче в его компетенцию всех кадровых вопросов судов, а также по совершенствованию института дисциплинарной ответственности судей. Наряду с этим будет продолжена работа по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности.

По словам Шиппа, для привлечения в судебную систему узких специалистов впервые был проведен конкурс для юристов в отдельных отраслях права, которые сразу могут стать судьями областного суда, минуя районный уровень.


По итогам встречи глава государства дал ряд поручений и отметил необходимость качественной реализации реформ в судебной системе.
 
30.01.2023, 14:01 36326

Минобороны планирует призвать 1,5 тысячи военнообязанных на воинские сборы

Воинские сборы проводятся на ежегодной основе с 2007 года и длятся около месяца
Минобороны планирует призвать 1,5 тысячи военнообязанных на воинские сборы
Фото: Минобороны РК
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны в этом году планирует призвать 1500 военнообязанных на военные сборы для подготовки, переподготовки и усовершенствования знаний, а также поддержания требуемого уровня военной подготовки и практических навыков по своим обязанностям, сообщает пресс-служба ведомства.

В нем отметили, что воинские сборы проводятся на ежегодной основе с 2007 года и длятся около месяца.

Соответствующий проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» до 13 февраля 2023 года.



 
30.01.2023, 13:18 37406

Более 200 человек погибли на производстве в минувшем году

В основном высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны
Более 200 человек погибли на производстве в минувшем году
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1465 работников, 203 из которых погибли, сообщает Комитет труда и социальной защиты РК.

В ведомстве подчеркнули, что в 2022 году показатели травматизма не выросли, сохранившись на уровне 2021 года.


В основном высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны. Так, в Карагандинской области пострадало 180 человек, в Восточно-Казахстанской - 169, в Костанайской - 142, в Павлодарской - 112, в Актюбинской - 103, в Алматы - 114 человек.

Наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса - 16,2% и в строительной отрасли - 15%. Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились: грубая неосторожность самого пострадавшего (33,9%); неудовлетворительная организация производства работ (29%); нарушение правил автодорожного движения (9,4%); нарушение правил безопасности и охраны труда (7,8%)", - сообщили в ведомстве.


В комитете также отметили, что комплексные меры, принятые госорганами и работодателями в сфере охраны труда, позволили снизить уровень производственного травматизма на 6,5%.

2800 предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда. Также совместно с Федерацией профсоюзов Казахстана внедряется социально важный проект "Народный контроль", который предусматривает привлечение в качестве народных контролеров лиц с инвалидностью. На сегодняшний день к реализации проекта присоединились 240 предприятий республики, где внутренний контроль осуществляют более 600 работников", - рассказали в ведомстве.


С 2019 года Министерство труда активно ведет работу по продвижению концепции нулевого травматизма - Vision Zero. На сегодняшний день к ней присоединились 332 предприятия.

Кроме того, запущен электронный сервис "Онлайн трудовой консультант", который обеспечивает дистанционное взаимодействие с работниками и работодателями по повышению эффективности соблюдения законодательства о труде. Сервис предусматривает прохождение работодателем самопроверки соблюдения требований охраны труда. С момента запуска сервиса им воспользовались 13 854 работодателя.

Напомним, в минувшем году в Шахтинске на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" погибли пять работников, еще четверо пострадали. Ответственными за трагедию определены 26 человек, в их числе руководство ТОО "АрселорМиттал Темиртау" и руководящие инженерно-техническим составом шахты.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку предприятия в связи с регулярными авариями, в которых гибнут люди. В Минэкологии заявили, что будут требовать многомиллиардный штраф для "АрселорМиттал Темиртау".  
 
28.01.2023, 20:12 102221

Стала известна причина смерти сенатора от СКО Гульмиры Каримовой

Диагноз анафилактический шок не подтвердился
Стала известна причина смерти сенатора от СКО Гульмиры Каримовой
Фото: t.me/senate_kz
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - По информации управления общественного здравоохранения Астаны, причиной смерти сенатора Гульмиры Каримовой стал сердечный приступ.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти является сердечный приступ (острый инфаркт миокарда). Диагноз анафилактический шок не подтвердился. Скорая помощь прибыла к пациенту за 5 минут. К моменту прибытия медиков больная не подавала признаков жизни: дыхание остановилось, пульса не было. Были проведены реанимационные мероприятия, не давшие результата", - сообщили в ведомстве.


Напомним, новоизбранный сенатор Казахстана Гульмира Каримова скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет. Ранее предварительным диагнозом кончины Каримовой называли анафилактический шок.
 
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Теги:причинасмертьсенатор

 

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