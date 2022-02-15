Вице-премьер встретился с представителями комиссии по расследованию январских событий

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В ходе встречи правозащитники рассказали о направлениях деятельности комиссии. Представители комиссии "Аманат" отметили важность обеспечения объективности и прозрачности расследования январских событий и озвучили ряд предложений по организации работы государственных органов, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Вице-премьер поручил государственным органам тщательно проработать каждое предложение общественной комиссии и решить вопросы в установленном законодательством порядке, а также оказать необходимое содействие в деятельности комиссии.
Общественная комиссия "Аманат" создана для защиты прав и свобод граждан, необоснованно преследуемых в связи с событиями января 2022 года. Ее главные цели: выведение из орбиты уголовного преследования тех, кто оказался под следствием за участие в мирных протестах, но не имел преступных намерений, а также непричастных к преступлениям. В состав комиссии вошли восемь человек, в том числе четыре профессиональных юриста, один депутат мажилиса, один член Национального совета общественного доверия и по одному представителю Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.