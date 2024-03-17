Включить плато Устюрт и подземные мечети в список ЮНЕСКО поручил президент
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Атырау. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Включить плато Устюрт и подземные мечети в список всемирного наследия ЮНЕСКО поручил президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая.
В прошлом году Казахстан был избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Это открывает для нас возможности, которые можно и нужно использовать. Алтын-Эмель и Барсакельмес уже включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Надо продолжить работу в этом направлении, имеющую огромное духовно-культурное значение", - заявил глава государства.
Одним из таких объектов Токаев считает плато Устюрт.
Его завораживающие виды вызывают особый интерес у туристов, привлекают известных зарубежных фотографов, желающих запечатлеть живописные кадры", - отметил президент.
В числе удивительных достопримечательностей Западного Казахстана он также назвал подземные мечети.
На западе Казахстана их больше двух десятков. Они построены в разные периоды и отличаются друг от друга. Это свидетельствует о том, что у нашего народа были самобытные духовные традиции, имеющие глубокие корни. Мы должны бережно хранить и продвигать на мировом уровне свои уникальные природные ландшафты и наше историко-культурное наследие", - подчеркнул Токаев.
Он поручил уполномоченным органам совместно с национальной комиссией начать работу по включению указанных объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Президент также выступил в защиту петроглифов в урочище Ешкиольмес, которые разрушаются из-за действий строительных компаний.
Казахстан не случайно называют страной петроглифов. Хребет Ешкиольмес - одно из самых крупных скоплений петроглифов в Евразии. Немало древних рисунков сохранилось и в урочищах Арпаозен, Кулжабасы, Сауыскандык. Эти памятники наскальной живописи представляют собой тысячелетнюю летопись степной цивилизации. В последние годы некоторые петроглифы разрушаются под предлогом нужд строительной отрасли. Мы должны защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты. Поручаю компетентным органам принять все необходимые для этого меры. Если потребуется, надо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство", - заявил Токаев.
Он также поручил навести порядок в археологической деятельности. По его словам, острая нехватка профессиональных археологов и системные пробелы в лицензировании раскопок привели к засилью в Казахстане различных дельцов от археологии, которые за огромные деньги дают псевдонаучные заключения строительным фирмам о том, что тот или иной участок земли якобы не имеет историко-археологического значения.
В этой же плоскости лежит проблема так называемых черных археологов. За последние два десятилетия многие важнейшие археологические памятники нашей страны были буквально разграблены. Дошло до того, что ценные находки, найденные на территории Казахстана, обнаруживаются в частных казахстанских и зарубежных коллекциях, а также среди экспонатов разных музеев мира", - возмутился глава государства.
По его словам, ситуацию надо срочно исправлять через совершенствование законодательства в сфере археологии, упорядочение лицензирования, ужесточение ответственности за незаконные археологические раскопки.
Следует усилить регулирование и в области реставрации объектов историко-культурного наследия. Важно активизировать работу по возвращению в Казахстан исторических артефактов из зарубежных музеев. Если такая возможность отсутствует, необходимо сделать для отечественных музеев их точные копии. Думаю, члены курултая, являющиеся депутатами мажилиса от разных фракций, приложат усилия для решения этих вопросов", - резюмировал Токаев.
Ранее общественники писали об уничтожении уникальных петроглифов на хребте Кызылтас близ Талдыкоргана из-за взрывов, которые проводит компания ТОО "Темiрбетон". Они потребовали остановить хозяйственную деятельность в районе Кызылтаса до завершения исследований.