Власти Мангистауской области не намерены объявлять ЧС в регионе

МАНГИСТАУ. 14 СЕНТЯБРЯ - Власти Мангистауской области считают, что оснований для введения ЧС в регионе нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Серик Калдыгул.

По его словам, департамент по ЧС провел измерения влажности воздуха. Показания не соответствуют критериям для объявления ЧС.

Также не было зарегистрировано фактов отравления и инфекционных заболеваний среди животных, а растения также не были повреждены вредителями, то есть законных оснований для объявления ЧС нет", - заявил Калдыгул.

Калдыгул рассказал, что в текущем году в Мангистауской области из резерва правительства для оказания финансовой поддержки крестьянам, пострадавшим от засухи, выделено 1,9 млрд тенге. Безвозвратные средства предоставляются на частичное возмещение затрат на корма для маточного поголовья скота.

В настоящее время освоено 57% выделенных средств, то есть около 5900 личных подсобных хозяйств получили 745 млн тенге и 575 крестьянским хозяйствам оказана финансовая государственная поддержка в размере 395 млн тенге. Проводится работа по обеспечению крестьян кормами и ликвидации дефицита кормов. На выделенные из местного бюджета возвратные средства - 150 млн тенге через АО СПК "Каспий" с 15 июля назначены операторы из каждого города, района, которые по занимаются транспортировкой сена. На сегодняшний день закуплено 1350 тонн сена. Эта работа продлится до конца года. Из местного бюджета выделено 54 млн тенге, на возвратные средства назначены операторы из районов, которые уже доставили 950 тонн ячменя из Костанайской области. В настоящее время ячмень реализуется полностью, на оборотные средства дополнительно закупается 1 тыс. тонн кормов. Закуплено 15 вагонов пшеницы 3-4 сортов на 107 млн тенге. В ближайшие дни закуп будет доставлен в регион. В целом с начала года в область поступило 41 тыс. 500 тонн сена. Из них 3500 тонн были доставлены в виде помощи из других регионов и бесплатно распределены владельцам скота, пострадавшего от засухи. Объем перевезенных в регион кормов составил 24 тыс. тонн. Сейчас в регионе полным ходом идет заготовка запасов зимних кормов", - сообщил Калдыгул.

Спикер отметил, что субсидии или поддержка со стороны государства оказывается владельцам скота, зарегистрированных в базе идентификации сельскохозяйственных животных.

Всего в регионе зарегистрировано 636 тыс. 824 головы скота. Из них погибли 1163, что составляет 0,18% от общего количества.

Ранее сообщалось, что фермеры Мангистауской области попросили объявить в регионе режим ЧС . Несмотря на выделение средств из резерва правительства, а также помощь соседних регионов и волонтеров, животноводы не смогли обеспечить необходимый запас кормов. По официальным данным, от бескормицы в регионе погибло более 1 тыс. голов скота, неофициально - в пять раз больше.

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