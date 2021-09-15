Мангистауские животноводы просят объявить в регионе ЧС

АКТАУ. 14 СЕНТЯБРЯ - Фермеры Мангистауской области по-прежнему страдают от последствий засухи. Несмотря на выделение средств из резерва правительства, а также помощь соседних регионов и волонтеров, животноводы не смогли обеспечить необходимый запас кормов.

По официальным данным, от бескормицы в регионе погибло более 1 тыс. голов скота, неофициально - в пять раз больше, сообщает Первый канал "Евразия"

Это неправдивая информация. Здесь, по меньшей мере, погибло 4-5 тыс. животных", - заявил животновод Сагат Косов.

Из выделенных государством почти 2 млрд тенге уже освоено более половины. Но ситуация остается тяжелой.

Как рассказал фермер Нурболат Темирбаев, он потерял 27 лошадей. Трава на пастбищах вся выгорела, а отруби непрерывно растут в цене.

Костанайские отруби мы покупаем по 2,4 тыс. тенге за 20 килограммов, тогда как в Узбекистан они продаются по 1,5 тыс. Год назад было значительно дешевле. У нас и так дефицит, мы не хотим, чтобы корма продавали за рубеж", - отметил он.

Как рассказал фермер Догдырбай Кожаев, на полученные от государства средства он купил 150 мешков корма. Ежедневно на корм уходит два мешка. То есть, этого запаса хватит ненадолго.

Также в области остаются проблемы с водой. Измученные голодом животные не могут добраться до водопоя и пьют канализационную воду в окрестностях села.

Продать истощенный скот фермеры сейчас не могут, как и закупить достаточный на зиму запас кормов, выросших в цене. Поэтому фермеры просят объявить в регионе режим ЧС.

Отметим, что в этом году в Казахстане наблюдается аномальная засуха, от которой пострадало как животноводство, так и растениеводство. Как сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, на 1 сентября средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 7,9 центнера с гектара. Это на 33,6% меньше урожайности на аналогичную дату прошлого года. В целом производство продукции растениеводства за январь - август снизилось к аналогичному периоду прошлого года на 1,3%, до 919,7 млрд тенге.

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