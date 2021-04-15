Внедрение приложения Ashyq: кинотеатры и караоке возобновят работу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление №14 от 13 апреля 2021 года "О проведении пилота по внедрению мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Будет продолжена реализация пилотного проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства:

1) фитнес-клубы, включая йога центры;

2) СПА-центры;

3) сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);

5) боулинг клубы.

Также в целях расширения участников проекта "Ashyq" на территории республики разрешено включение в проект:

- на первом этапе - с 14 апреля 2021 года:

1) кинотеатры;

2) театры и филармонии;

3) объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фастфудов, стритфудов;

4) добровольных участников;

- на втором этапе - с 21 апреля 2021 года:

1) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

2) бильярдные клубы;

3) концертные залы;

- на третьем этапе - с 5 мая 2021 года:

1) караоке;

2) банкетные залы (заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя) в "зеленой" зоне.

С 26 апреля 2021 года будет завершена реализация пилотного проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства и проект масштабирован на все регионы Республики Казахстан.

Постановление вступает в силу со дня подписания.





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