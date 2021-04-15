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Внедрение приложения Ashyq: кинотеатры и караоке возобновят работу в Казахстане

14.04.2021 12772
Внедрение приложения Ashyq: кинотеатры и караоке возобновят работу в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление №14 от 13 апреля 2021 года "О проведении пилота по внедрению мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Будет продолжена реализация пилотного проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства:
 
1)        фитнес-клубы, включая йога центры;
 
2)        СПА-центры;
 
3)        сауны, бассейны;
 
4)        компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет); 
 
5)        боулинг клубы. 
 
Также в целях расширения участников проекта "Ashyq" на территории республики разрешено включение в проект:
 
- на первом этапе - с 14 апреля 2021 года:
 
1)        кинотеатры;
 
2)        театры и филармонии;
 
3)        объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фастфудов, стритфудов;
 
4)        добровольных участников;
 
- на втором этапе - с 21 апреля 2021 года:
 
1)        межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
 
2)        бильярдные клубы;
 
3)        концертные залы;
 
- на третьем этапе - с 5 мая 2021 года:
 
1) караоке;
 
2) банкетные залы (заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя) в "зеленой" зоне.
 
С 26 апреля 2021 года будет завершена реализация пилотного проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства и проект масштабирован на все регионы Республики Казахстан.
 
Постановление вступает в силу со дня подписания.

 

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