Внедрение приложения Ashyq: кинотеатры и караоке возобновят работу в Казахстане

Будет продолжена реализация пилотного проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства:
1) фитнес-клубы, включая йога центры;
2) СПА-центры;
3) сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);
5) боулинг клубы.
Также в целях расширения участников проекта "Ashyq" на территории республики разрешено включение в проект:
- на первом этапе - с 14 апреля 2021 года:
1) кинотеатры;
2) театры и филармонии;
3) объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фастфудов, стритфудов;
4) добровольных участников;
- на втором этапе - с 21 апреля 2021 года:
1) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
2) бильярдные клубы;
3) концертные залы;
- на третьем этапе - с 5 мая 2021 года:
1) караоке;
2) банкетные залы (заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя) в "зеленой" зоне.
С 26 апреля 2021 года будет завершена реализация пилотного проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства и проект масштабирован на все регионы Республики Казахстан.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства