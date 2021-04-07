До конца апреля во всех регионах Казахстана внедрят проект "Ashyq"

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил до конца апреля внедрить проект "Ashyq" во всех регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерствам здравоохранения, по цифровизации, внутренних дел, НПП "Атамекен", акиматам регионов до конца апреля внедрить проект "Ashyq" во всех регионах с целью возобновления деятельности субъектов бизнеса", - поручил в ходе заседания правительства премьер-министр РК.

Кроме того, он отметил необходимость внедрения тепловых карт для проведения противоэпидемилогических мер и повышения эффективности мобильных мониторинговых групп.





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