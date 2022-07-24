Вносятся изменения в правила обеспечения служебным жильем военнослужащих и выплаты денежной компенсации

Фото: АДГС

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - В Агентстве по делам государственной службы под председательством Дархана Жазыкбаева состоялось заседание по итогам деятельности за первое полугодие 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания определены основные приоритеты работы по дебюрократизации государственного аппарата и повышению качества оказания государственных услуг населению, сообщает пресс-служба АДГС РК.

Указом главы государства на агентство возложены новые функции - проведение мониторинга и анализа по вопросам дебюрократизации государственного аппарата, в том числе с изучением внутренних административных процедур государственных органов. Данная работа будет проведена в сферах здравоохранения, образования, труда и социальной защиты населения с учетом специально разработанной методики. Результаты аналитической работы будут внесены в администрацию президента до 20 января 2023 года", - отметил председатель агентства.

Последними поправками в закон "О государственных услугах" введено новое понятие "общественно значимая услуга", которая будет осуществляться на непрерывной основе и направлена на удовлетворение законных интересов общества.

Теперь, помимо оценки качества оказания государственных услуг, агентство в рамках общественного мониторинга будет оценивать общественно значимые услуги и выносить рекомендации по улучшению качества их предоставления.

Сначала года организовано более 5 тысяч разъяснительных работ. В местах оказания госуслуг размещено около 50 тысяч разъяснительных плакатов и информационных баннеров. В результате защищены и восстановлены права 111 получателей услуг, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года (91), а по сравнению с 2020 годом - на 42% (64).

Кроме того, в значимый вопрос повестки дня - соблюдение норм этики, защита прав и законных интересов государственных служащих.

Как отметил в ходе заседания Дархан Жазыкбаев, "общество требует от государственных служащих наряду с их профессионализмом этичности, открытости, честности, нравственности и высокой культуры".

Для решения новых вызовов в системе государственной службы был принят Этический кодекс в новой редакции. В нем определены этические принципы государственной службы, такие как добросовестность, честность, справедливость, открытость, вежливость и клиентоориентированность.

Предусмотрены приоритетные требования по формированию "клиентоориентированного" государственного аппарата и соблюдению принципов прозрачности в предоставлении государственных услуг", - сказал председатель агентства.

На заседании были озвучены результаты работы советов по этике: проведено 82 заседания, на которых рассмотрено всего 542 вопроса. В том числе: дисциплинарные дела - 189, вопросы профилактической направленности - 321, или около 60%. Таким образом, в деятельности советов по этике акценты смещены на профилактику нарушений этических норм и защиту законных интересов государственных служащих.

Благодаря этой работе с каждым годом уменьшается количество наказанных за нарушение этических норм. В частности, за последние два года их количество сократилось почти в 2 раза.

Советами по этике внесено 2393 рекомендации и исполнено 96%. В результате проведенной работы восстановлены права 1323 граждан. На основании рекомендаций советов по этике были отменены наложенные дисциплинарные взыскания на 32 государственных служащих, 63 дисциплинарных дела прекращены.

В результате работы по недопущению систематических нарушении рабочего времени 1047 служащим предоставлены дополнительные часы отдыха. Работникам, незаконно привлеченным к сверхурочной работе, взыскана денежная компенсация в размере более 38 млн тенге.