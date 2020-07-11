Система Orphus

Во время пандемии министр здравоохранения должен обладать особым статусом и компетенцией

10.07.2020, 15:30 7237
Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Во время пандемии министр здравоохранения должен обладать особым статусом и компетенцией, сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства РК, передает Kazakhstan Today.
 

Поскольку это чрезвычайная ситуация, мы должны принять все необходимые решения в отношении пандемии. Рекомендации и требования министра здравоохранения должны быть приоритетом для других членов правительства и акимов", - сказал глава государства. 

 
Он отметил, что во время пандемии министр здравоохранения должен обладать особым статусом и компетенцией. 
 

Поручаю правительству и акиматам ежедневно предоставлять министерству отчеты и информацию о борьбе с пандемией", - сказал глава государства.

 
Президент Казахстана отметил, что бывшее руководство Министерства здравоохранения, несмотря на то, что времени достаточно, не было должным образом подготовлено к борьбе с эпидемией. 
 

Все их прогнозы о количестве пациентов и других показателях оказались неверными. Еще один недостаток. Мы постоянно меняем способ работы. Прежнее руководство решило, что пациенты должны быть разделены на симптоматических и бессимптомных. Теперь мы отказались от этого метода. Такие действия вызывают сомнения среди населения", - отметил он.

 
Токаев подчеркнул, что важно защищать здоровье врачей, повышать их эффективность и мотивацию. Врачи должны обучать и систематически объяснять правильные способы лечения с помощью телемедицины, телевидения и социальных сетей. 
 

Люди были в ужасе. Они даже покупают лекарства, которые им не нужны. Люди слушают всевозможные сомнительные советы в социальных сетях. Необходимо усилить работу колл-центров, предоставляющих круглосуточное обслуживание. В противном случае сомнительные советы мошенников нанесут вред здоровью населения", - сказал он. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая