Военный корабль "Нур-Султан" спущен в море

Актау. 5 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в Международном Актауском морском порту, который считается воротами Каспийского моря нашей страны, председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов в торжественной обстановке вручил экипажу военного корабля флаг и присвоил судну имя "Нур-Султан", передает Kazakhstan Today.

Проект борта №206 был сделан согласно указу президента Республики Казахстан. Корабль, оснащённый современной гидроакустикой, способен не только проходить границы моря, но и погружаться в воду, благодаря чему специалисты смогут следить за обеспечением безопасности и надёжности работы нефтегазовых месторождений, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

В своем выступлении Карим Масимов подчеркнул важность работы военно-воздушных сил Казахстана и ее вклад в развитие системы национальной безопасности, что является результатом нашего национального состояния.

Наряду с этим аким Мангистауской области Серикбай Трумов отметил важность этого события для страны и поблагодарил военнослужащих за их вклад в защиту государственной границы.

Президент страны, главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана 2 сентября сказал: "Укомплектованная профессионально подготовленными, преданными Родине офицерскими кадрами и военнослужащими, наша армия должна быть готова к отражению угроз безопасности страны в новых геополитических реалиях", при этом подчеркнув необходимость повышения престижа военной службы и укрепления материально-технической базы Вооруженных сил. Сегодняшнее событие - это начало добрых дел", - сказал глава региона.

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