Вопрос обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных обсудил Токаев с главой МИИР

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с министром индустрии и инфраструктурного развития Бейбутом Атамкуловым и акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи с Атамкуловым особое внимание было уделено вопросам жилищного строительства, в том числе решению проблем обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей, молодежи, сообщила пресс-служба Акорды.

Также Касым-Жомарту Токаеву доложили о мерах по развитию транспортной отрасли, реконструкции автомобильных дорог и реализации инвестиционных проектов.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по качественной реализации государственных программ.

Между тем на встрече с акимом Костанайской области Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии региона и реализации поручений президента.

По информации пресс-службы, А. Мухамбетов доложил о положительных темпах строительства жилья, в том числе для социально уязвимых слоев населения, проводимых мерах по поддержке многодетных семей, а также реализуемых значимых индустриальных проектах по выпуску специальной техники и автомобилей.

Президент указал на важность принятия мер по недопущению роста цен на продукты питания, а также поручил ускорить работу по завершению реконструкции Аркалыкской ТЭЦ.

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