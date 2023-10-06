Вопросы трансграничного водопользования обсудили президенты Казахстана и Таджикистана

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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщает Акорда.





Президент Казахстана пожелал таджикскому коллеге благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во благо процветания братского Таджикистана. Он высоко отозвался о личном вкладе таджикского лидера в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.





Лидеры двух стран обсудили региональную повестку дня, а также ход реализации договоренностей по вопросам трансграничного водопользования и торгово-экономического взаимодействия.





Собеседники положительно оценили итоги недавних визитов Касым-Жомарта Токаева в Душанбе и Эмомали Рахмона в Астану, которые ярко продемонстрировали особый характер казахско-таджикских отношений.