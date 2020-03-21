Восемь уголовных дел расследуют по фактам распространения ложной информации во время ЧП

Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане расследуют восемь уголовных дел за распространение слухов в период чрезвычайного положения, введенного в связи с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В целом большинство граждан проявляет сознательность и с пониманием относится к карантинным мероприятиям. Между тем отдельные лица не реагируют на предупреждения государственных органов, игнорируют запреты и ограничения, рассылают "фейковые" новости. По 8 фактам распространения в соцсетях ложной информации органами полиции расследуется 8 уголовных дел (статья 274 УК)", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

Кроме того, сотрудники Генеральной прокуратуры пресекли продажу 3,5 миллиона медицинских масок во время ЧП.

На сегодня уже пресечена незаконная продажа 3,5 млн медицинских масок. Все они изъяты и переданы в территориальные органы здравоохранения. Работа в данном направлении продолжается", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в условиях режима чрезвычайного положения, введенного в целях борьбы с коронавирусом COVID-19, прокуратура совместно с другими государственными органами принимает меры по обеспечению законности и правопорядка в стране.

Зафиксированы случаи самовольного ухода из больниц, сокрытие зараженными сведений о тех, с кем контактировали, подвергая тем самым опасности окружающих. В отношении двух лиц начаты досудебные расследования", - говорится в сообщении.

В Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, ВКО, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркестанской областях вопреки запрету проводили торжественные и иные мероприятия с большим скоплением людей, работали интернет-клубы, кружки для детей.

Виновные были предупреждены и оштрафованы, хотя закон позволяет применить и более строгое наказание - арест до 15 суток", - проинформировали в ведомстве.

Какая ответственность предусмотрена за несоблюдение ограничительных мер в период ЧП

Согласно статье 476 Кодекса об административных правонарушениях нарушение режима чрезвычайного положения влечет штраф до 10 МРП или арест до 15 суток.

За действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП (статья 478 КоАП) - штраф до 40 МРП или арест до 30 суток.

Кроме того, нарушение санитарных норм и правил (статья 425 КоАП) влечет штраф до 2 тыс МРП с приостановлением деятельности, а за неисполнение требований и актов контролирующих органов (статья 462 КоАП) - штраф до 500 МРП с приостановлением деятельности.

Аналогичное нарушение, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение людей или смерть человека (статья 304 Уголовного кодекса) наказывается лишением свободы до десяти лет.

В целом за уголовные правонарушения, совершенные в условиях чрезвычайного положения, Уголовным кодексом предусмотрены более жесткие наказания.

Уголовно-правовые меры за преступления, совершенные в местности, где объявлено ЧП, прямо прописаны в 14 статьях Уголовного кодекса.

В их числе распространение заведомо ложной информации (часть 4 статьи 274 УК - ограничение или лишение свободы от 3 до 7 лет), неповиновение представителю власти (статья 379 УК - ограничение или лишение свободы до 2 лет), применение насилия в отношении представителя власти (часть 3 статьи 380 УК - лишение свободы от 7 до 12 лет), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего (часть 2 статьи 380-1 УК - от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества), воспрепятствование работе организации в условиях ЧП (статья 401 УК - ограничение или лишение свободы до 2 лет), а также ряд воинских преступлений.

Совершение иных уголовных и административных правонарушений в этот период является обстоятельством, отягчающим административную ответственность и уголовное наказание (статья 54 УК, статья 57 КоАП).

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