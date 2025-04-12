Воздушная гавань за 24 млрд тенге: Токаев осмотрел новый терминал аэропорта Шымкента

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Шымкент осмотрел новый терминал аэропорта города, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Шымкент осмотрел новый терминал аэропорта города, сообщает пресс-служба главы государства.





Объект построен во исполнение поручения президента по развитию города. Воздушная гавань стоимостью 24 млрд тенге была возведена за счет частных инвестиций", - заявили в пресс-службе.









Как сообщили главе государства, создание уникального авиационного хаба на юге Казахстана позволит расширить число маршрутов из региона с 17 до 59, включая рейсы в ключевые страны Европы и Азии.





Ранее алматинцев удивила стоимость реконструкции театра имени Наталии Сац. Ерболат Досаев рассказал, что проект по реконструкции театра имени Наталии Сац и пристройки к нему начался в марте текущего года. Общая стоимость проекта составляет 23,9 млрд тенге, а окончание работ запланировано на июнь 2026 года.





Дополнено 11.04.2025, 12.45





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Шымкент посетил современный торгово-логистический центр, сообщает пресс-служба главы государства.





Almaar Logistics расположен вблизи стратегически важного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай. На реализацию многофункционального складского комплекса площадью 24 тысячи квадратных метров было направлено 14,8 млрд тенге частных инвестиций. Объект оснащен передовыми технологиями хранения. В частности, внедрена система, позволяющая максимально оперативно перераспределять скоропортящиеся продукты, исключая их длительное хранение", - заявили в пресс-службе.





Дополнено 11.04.2025, 13.22





Глава государства побывал на выставке сельскохозяйственной продукции, сообщает Акорда.





Сейчас в Шымкенте успешно работает около 50 перерабатывающих предприятий, которые в 2024 году произвели продукцию на 168,5 млрд тенге.





Касым-Жомарту Токаеву представили проекты по строительству тепличных комплексов турецкой компании Alarko Holding стоимостью 650 млн долларов, а также польского предприятия Fabe Polska SP на 136 млн долларов", - говорится в сообщении.





Дополнено 11.04.2025, 17.05





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил индустриальную зону "Тассай", сообщает пресс-служба главы государства.





Касым-Жомарту Токаеву рассказали об индустриальной зоне, на территории которой действуют 33 предприятия с общим объемом инвестиций 44,5 млрд тенге. Также глава государства осмотрел выставку продукции легкой промышленности, машиностроения, строительства и мебельной отрасли.