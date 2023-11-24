Возвращенные активы направят на реализацию важных проектов в социальной сфере - Смаилов  

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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в Казахстане ведется масштабная работа по модернизации инфраструктуры и развитию регионов. Это касается жилищного строительства, обновления сетей ЖКХ, работы по повышению транспортно-логистического потенциала республики и запуска новых производственных предприятий. Все эти направления обозначены в предвыборной программе президента РК Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".





Каких результатов удалось достичь в ходе исполнения предвыборной программы главы государства за один год, рассказали в правительстве





● Продолжается активная работа по обеспечению более 1 млн семей новым жильем к 2029 году. За 10 месяцев 2023 года построено свыше 13 млн квадратных метров. Это на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года.





Ожидается, что за счет различных механизмов государственной поддержки, таких как строительство кредитного и арендного жилья, льготные ипотечные программы "Отбасы банка", субсидирование ипотек коммерческих банков со стороны "Казахстанской жилищной компании" и т.д., объем ввода жилья ежегодно будет увеличиваться на 200 тыс. квадратных метров.





● В 2023 году выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионах.





● Утвержден национальный проект "Доступный интернет". Его ключевая цель - полное обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 Мбит/с.





В рамках проекта значительные средства будут направлены на развитие проводной и беспроводной инфраструктуры связи. Основной акцент будет сделан на строительстве разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе. Через механизм государственно-частного партнерства планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в 3 тысячах сел.





В целом по республике посредством поддержки малых и средних операторов связи высокоскоростной интернет будет доведен до 400 тыс. домохозяйств.





В рамках нацпроекта также запланировано строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным интернетом республиканских и основных областных автодорог. В частности, планируется установка 487 антенно-мачтовых сооружений. Это позволит покрыть мобильным интернетом 17 тысяч км автодорог. На сегодняшний день 8 тысяч км автодорог республики (30%) уже охвачены услугами мобильного интернета.





● Утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года. В рамках нее предусмотрены меры по модернизации и расширению ключевых трансконтинентальных коридоров и маршрутов из Европы в Центральную Азию, Китай и Юго-Восточную Азию.





В частности, начата реализация ряда крупных железнодорожных проектов, которые значительно увеличат транзитный потенциал Казахстана. Сред них линии Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз с выходом на третий международный стык с Китаем, Дарбаза - Мактаарал и обводная вокруг Алматы. Всего в течение трех лет будет построено свыше 1,3 тысячи км железных дорог. Для сравнения: за предыдущие 30 лет построено 2,5 тысячи км железных дорог.





Вместе с тем до 2030 года планируется охватить ремонтом 11 тысяч км ж/д, что также внесет существенный вклад в увеличение пропускной способности и обеспечение безопасности движения поездов.





● Ведется работа по привлечению к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, объем перевозок грузов по которому за последнее время вырос в 2 раза, ряда европейских транспортно-логистических компаний. Планируется вступление в соответствующую ассоциацию грузооператоров из Германии, Австрии, Венгрии и стран Прибалтики.





Для повышения качества сервиса на маршруте ТМТМ между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией подписан договор о создании совместного предприятия на паритетной основе.





В целях грузопотока через территорию Казахстана правительством РК подписаны соглашения с правительством КНР, которые позволят обеспечить благоприятные условия для развития ТМТМ и привлечь дополнительные транзитные и внешнеторговые грузы. Также сторонами достигнута договоренность о создании комплексной логистической сети на территории Казахстана, в том числе посредством инвестирования в строительство контейнерного хаба в порту Актау.





● Ведется работа по расширению пропускной способности казахстанских морских портов, которая на сегодня составляет порядка 21,2 млн тонн грузов в год. Наряду с этим осуществляется строительство многофункционального морского терминала "Саржа". В совокупности к 2030 году мощность портов РК планируется довести до более 30 млн тонн.





● Продолжается строительство новых газоперерабатывающих мощностей для увеличения собственных ресурсов и дальнейшей газификации регионов.





АО "НК "QazaqGaz" ведется строительство ГПЗ мощностью 1 млрд кубометров в год на месторождении Кашаган. Также на Кашагане и Карачаганаке проектируется строительство новых ГПЗ с общим объемом переработки 6,5 млрд кубометров газа в год. Эти масштабные проекты придадут импульс развитию экономики страны и обеспечат создание новых рабочих мест.





23 октября текущего года запущен газ по 2-ой нитке газопровода "Бейнеу - Жанаозен", что позволило обеспечить стабильным газоснабжением Мангистаускую область. Ранее, 3 августа, был введен лупинг газопровода Макат - Северный Кавказ, который позволяет покрывать потребности Атырауской области. Работа по газификации продолжается.





● В рамках реализации дорожной карты по диверсификации коридоров транспортировки нефти с текущего года запущен новый маршрут в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан. Ведется работа по расширению нефтепровода Казахстан - Китай.



