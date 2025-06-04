03.06.2025, 09:16 304836
Впервые за 10 лет удалось наполнить озеро Караколь в нижнем течении реки Талас
Фото: Минводы
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Тараз. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе природоохранных попусков из гидроузла "Ойык" на реке Талас Жамбылскому филиалу "Казводхоза" удалось наполнить озеро Караколь и обеспечить подачу воды в озеро Сулуколь, проинформировали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Также залиты природные пастбища в Сарысуском и Таласском районах области.
Работы по сохранению местных экосистем были проведены до начала поливного периода. Изначально из гидроузла "Ойык" для этих целей планировалось направить 120 млн кубометров воды. В итоге к середине апреля общий объем природоохранных попусков достиг 315 млн кубометров.
30 мая по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова специалисты Жамбылского филиала "Казводхоза" провели проверку, чтобы убедиться, что сброшенная по реке Талас вода дошла до Сарысуского и Таласского районов.
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04.06.2025, 17:31 3091
Первый пуск с ракетного комплекса "Байтерек" запланирован на конец 2025 года
Фото: Иван Тимошенко, Роскосмос
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек", сообщает пресс-служба нижней палаты.
Протоколом вносится поправка о сдвиге сроков начала летных испытаний на декабрь 2025 года в связи со сложившейся геополитической обстановкой, которая привела к нарушению поставок оборудования и комплектующих. Также увеличивается количество пусков от российской стороны с комплекса "Байтерек" с двух до трех в год в период с 2028 по 2039 годы. Данное изменение позволит достичь окупаемости проекта", - пояснили в мажилисе.
Кроме того, вносится изменение, направленное на применение нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость за нерезидента.
Эта мера позволит избежать дополнительных трат из республиканского бюджета. Также меняются условия исчисления сроков применения налоговых преференций для АО "СП "Байтерек" по корпоративному подоходному налогу", - подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что реализация этого межгосударственного проекта важна для сохранения инфраструктуры и кадрового потенциала космодрома.
Своевременный ввод комплекса "Байтерек" в эксплуатацию позволит Казахстану создать полноценную космическую отрасль с эффективной коммерческой структурой - от разработки и создания космических аппаратов до их запусков с комплекса "Байтерек". Проект позволит привлечь финансирование и создать новые рабочие места в регионе", - добавили в мажилисе.
Напомним, более 2 тысяч туристов прибывают в Казахстан на каждый запуск ракеты.
04.06.2025, 15:17 9936
Неэффективные траты, завышение цен, продажа препаратов с истекающим сроком годности: в ВАП озвучили нарушения в системе лекарственного обеспечения
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании в мажилисе озвучил ряд проблемных вопросов и недостатков в системе лекарственного обеспечения. Они прослеживаются на всех уровнях - от науки и производства до нормативного регулирования и организации выдачи лекарств населению, сообщили в пресс-службе ВАП.
Глава ВАП проинформировал, что по итогам двух аудитов в сфере лекарственного обеспечения выявлены:
- финансовые нарушения на 741 млн тенге;
- неэффективное использование средств на 32 млрд;
- потери с упущенной выгодой на 58 млрд тенге.
По его словам, материалы по 134 случаям переданы для административного производства, по 5 - в правоохранительные органы.
Смаилов сообщил, что объем фармацевтического рынка РК в 2024 году составил 1,2 трлн тенге, при этом он на 84% представлен продукцией иностранного производства. За 2022-2024 годы финансирование медицинской науки составило 58 млрд тенге. Однако в стране до сих пор нет системы регистрации биомедицинских исследований и реестра клинических баз.
Результативность научных разработок крайне низка. За последние 10 лет зарегистрировано всего 2 оригинальных отечественных препарата. Один из них не включен в Национальный лекарственный формуляр, хотя на его разработку потрачено более 4 млрд тенге", - заявил глава ВАП.
За последние три года объем преференций для отрасли фармацевтики оценивается в 148 млрд тенге. Единый дистрибьютор также заключает с отечественными производителями долгосрочные договоры, гарантирующие закуп продукции на 10 лет. Такие закупки за 5 лет выросли с 69 до 112 млрд тенге.
Несмотря на это, ассортимент лекарств, поставляемых отечественными компаниями, снизился почти вдвое - с 968 до 507. Иначе говоря, они наращивают выпуск простых в производстве медизделий, тогда как доля реально производимых в стране препаратов сокращается", - указал председатель ВАП.
Он также отметил, что воспользоваться господдержкой в форме долгосрочных договоров при этом смогли только 34 компании из более чем 200 действующих.
Кроме того, Смаилов обратил внимание, что слабый мониторинг локализации и инвестиционных обязательств создает условия для злоупотреблений. К примеру, в 2024 году частная компания поставила государству 62 млн медперчаток на 8 млрд тенге. Однако объем и их характеристики совпадают с партией, которую компания закупила в тот же период из Таиланда.
Здесь усматривается риск продажи зарубежной продукции под видом отечественной. Цены для государства были завышены вдвое. Подобные схемы не только искажают смысл политики импортозамещения, но и наносят прямой ущерб государству", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Вместе с тем он обратил внимание на риски при локализации производства. Некоторые компании используют дешевое и плохо очищенное сырье. Без должного контроля это может привести к появлению некачественной продукции на рынке. Например, закупленные на 3 млрд тенге препараты у одной из фирм были признаны непригодными к применению и списаны.
Аудит показал, что вывод новых лекарств на рынок занимает годы: для закупки через Единого дистрибьютора препарат должен пройти пять перечней. Вследствие искусственных ограничений значительная часть закупок проводится с участием единственного поставщика. Такая ситуация приводит к завышению цен.
Система регулирования цен не обеспечивает доступность и обоснованную стоимость лекарств. Наценки достигали 172% на рынке и 35% при бюджетных закупках.
Он также указал на пробелы в действующем порядке экспертизы, регистрации и надзора. В 2024 году средний срок экспертизы составил 334 дня при нормативе в 210 дней. В отдельных случаях продолжительность доходила до 2,5 лет.
Аудиторы также считают, что инструменты фармаконадзора работают неэффективно: из почти 8 тыс. сообщений о побочных эффектах за 3 года изъят из обращения лишь один препарат.
Несвоевременные контракты и срывы графиков поставок нарушают непрерывность лечения пациентов. В 2022-2024 годах единый дистрибьютор задержал закупку 207 и не закупил 164 препарата в рамках амбулаторной помощи. Поставка ряда препаратов осуществлялась поквартально вместо ежемесячного графика, что вызывало нехватку и вынуждало пациентов покупать лекарства за свой счет. В 2024 году только 9% препаратов закуплены напрямую у производителей. Также дистрибьютор систематически закупал лекарства без сертификата "СТ-KZ", что за три года составило 258 млрд тенге.
Затраты на логистику за 3 года выросли на 60%, составив в 2024 году 11 млрд тенге. Это также отражается на себестоимости лекарств.
Кроме того, аудит выявил более 67 тыс. случаев отпуска препаратов с истекающим сроком годности, что привело к их непригодности и неэффективному использованию средств. Также зафиксированы факты назначения препаратов сверх потребности, либо не предусмотренных протоколами лечения.
Вместе с тем, аудит показал, что цены на 15 самых дорогих препаратов в государственном и рыночном секторах отличались до 600%. Главным образом это обусловлено тем, что лекарства, предназначенные для бесплатной амбулаторной помощи, незаконно списываются и реализуются в розничной сети.
Такие факты свидетельствуют о несостоятельности систем контроля выдачи и обращения лекарств", - отметил Алихан Смаилов.
В отечественной системе здравоохранения принято 1133 клинических протокола. При этом порядка 70% из них не пересматриваются на протяжении от 5 до 12 лет. Это приводит к оказанию медпомощи населению по устаревшим медтехнологиям.
Результаты указывают на комплексные проблемы в сфере лекарственного обеспечения. По всем выявленным вопросам Правительству даны рекомендации, а Минздрав получил конкретные поручения. ВАП будет регулярно следить за тем, как продвигается решение этих проблем", - заключил Алихан Смаилов.
Напомним, в Казахстане создадут список недобросовестных поставщиков медикаментов.
04.06.2025, 14:38 13256
Назначен вице-министр науки и высшего образования РК
Им стала Гулзат Кобенова, ранее возглавлявшая Комитет высшего и послевузовского образования
Фото: Правительство РК
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Гулзат Кобенова назначена вице-министром науки и высшего образования, сообщает пресс-служба правительства.
В разные годы Кобенова занимала руководящие должности в Комитете по контролю в сфере образования и науки МОН РК, Комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, Комитете по обеспечению качества в области науки и высшего образования МНВО РК.
С 2023 года по настоящее время трудилась председателем Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК.
04.06.2025, 13:06 15791
Новые правила формирования тарифов начнут действовать с 13 июня в Казахстане
Изменение тарифа осуществляется по инициативе ведомства уполномоченного органа не более двух раз в год и по инициативе субъекта - не более одного раза в год
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 13 июня вступят в силу новые правила формирования тарифов. Соответствующий приказ подписал министр национальной экономики РК.
В частности, в правилах появилась целая глава, в которой расписан порядок обращения субъекта в уполномоченные органы с целью изменения утвержденной тарифной сметы или утвержденной инвестиционной программы, а также сроки рассмотрения заявления
Также в правила добавлены новые понятия:
электронная платформа закупок модернизации - информационно-коммуникационная платформа, предназначенная для централизованного сбора, обработки, хранения электронных информационных ресурсов, закупки товаров, работ и услуг, приобретения товаров у отечественных товаропроизводителей, заключения контрактов "под ключ", мониторинга реализации проектов в части национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов;
финансовый оператор - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек";
технический оператор в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства - акционерное общество "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства".
Изменение тарифа осуществляется по инициативе ведомства уполномоченного органа не более двух раз в год и по инициативе субъекта - не более одного раза в год", - говорится в тексте документа.
В нем также перечислены основания для изменения тарифа, в числе которых: объявление чрезвычайной ситуации, изменение ставок налогов и других обязательных платежей, изменение среднемесячной номинальной зарплаты работников и т.д.
04.06.2025, 11:41 24766
Государственные символы - это атрибуты независимости Казахстана - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии поднятия государственного флага подчеркнул, что госсимволы - это атрибуты независимости РК, сообщает Акорда.
Герб, флаг и гимн олицетворяют нашу государственность и демонстрируют всему миру, что Казахстан - суверенная страна. Поднятое ввысь знамя служит воплощением духовной силы народа. Поэтому ежегодно в честь этого праздника проводится церемония поднятия нашего флага. Мы должны хранить верность завету предков с гордостью нести наш небесно-голубой стяг, который сегодня развевается в мирном небе нашей Отчизны - Республики Казахстан. Наш священный долг - передать его будущим поколениям", - заявил глава государства.
По его словам, сегодня флаг РК признан всем мировым сообществом. Он установлен у здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.
В этом году наши военнослужащие впервые самостоятельно выполнили миротворческую миссию под небесно-голубым полотнищем. Казахстан - сильное и прогрессивное государство, и это подтверждают достижения наших соотечественников. Государственные символы пробуждают в каждом из нас неизмеримое чувство гордости за страну. Герб, флаг и гимн - это олицетворение подлинного патриотизма. Они занимают особое место в сердце каждого гражданина. В них ярко воплощаются наша общенациональная идентичность и устремленность в будущее", - подчеркнул президент.
Далее глава государства напомнил о том, что в этом году исполняется 30 лет Конституции - одной из прочных опор нашей государственности.
Основной закон содержит главные принципы, на которых зиждется наше общество. Следуя духу Конституции, мы утверждаем верховенство закона и порядка и шаг за шагом претворяем в жизнь масштабные преобразования", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Далее президент обратился к выпускникам военных учебных заведений, которым каждый год в День государственных символов вручают офицерские погоны.
Доброй традицией стало вручение офицерских погонов лучшим курсантам под нашим небесно-голубым знаменем, которое воодушевляет и укрепляет патриотический дух воинов", - добавил он.
Также в ходе торжественной церемонии 14 лучших выпускников учебных заведений Министерства обороны, КНБ, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям получили офицерские погоны из рук президента - верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.
В завершение мероприятия роты почетного караула службы государственной охраны, Министерства обороны и Национальной гвардии Министерства внутренних дел прошли торжественным маршем перед главой государства и участниками церемонии.
Напомним, сегодня отмечается День государственных символов Республики Казахстан.
04.06.2025, 11:07 23601
Профилактика детского суицида: внесены поправки в комплексный план по защите детей от насилия
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы внесены поправки.
В частности, планируется законодательно закрепить норму по оказанию психологической помощи ребенку в случае суицидального риска по решению органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, при отказе родителей или других законных представителей.
Кроме того, в документе предусмотрено проведение ежегодной широкомасштабной информационно-разъяснительной кампании среди педагогов и родителей по постановке детей с суицидальным поведением на учет в медицинские организации.
Также будет проводиться информационно-разъяснительная работа по ограничению доступа к средствам совершения самоубийств (контроль за доступом на крыши, блокированием нежелательного контента, ответственным применением лекарственных препаратов).
Тему "Безопасность детей" (бережное родительство, счастливое детство, право на ошибку) включат в перечень приоритетных тем национальных фильмов.
В числе среднесрочных мер:
- Проведение комплексного научного исследования по вопросам подросткового суицида в Казахстане, направленного на выявление причин подросткового суицида на основании реальных кейсов.
- Внесение изменений в образовательные программы медицинских вузов в части обучения врачей общей практики вопросам специализации по психиатрии с целью раннего выявления аутодеструктивной направленности личности несовершеннолетнего в ходе профилактического осмотра (скрининга).
- Проработка вопросов проведения оценки поведенческих рисков, связанных с употреблением психоактивных веществ, в доврачебном этапе профилактического медицинского осмотра, а также включения нарколога и психиатра в состав врачей профильных специальностей, осуществляющих профилактический медицинский осмотр на специализированном этапе.
- Включение тем "Профайлинг", "Профайлинг в социальных сетях", "Детекция лжи" в образовательные программы вузов по подготовке педагогов-психологов, психологов, социальных педагогов.
Также в стране увеличат объем государственного заказа на подготовку врачей-психиатров для оказания помощи детям и подросткам и проведение тренингов для обучающихся и воспитанников организаций образования, направленных на развитие навыков жизнестойкости, коммуникации, адаптации, личностного роста и безопасного поведения в сложных ситуациях и обучение будущих журналистов методам этического освещения трагических событий, резонансных преступлений и суицидов в масс-медиа.
Постановление введено в действие с 30 мая 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане примут программу защиты детей от бытового насилия.
04.06.2025, 10:20 30956
В ряде регионов Казахстана задержали участников занимавшейся захватом бизнеса ОПГ
Фото: скрин из видео
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Алматы. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе поэтапной разработки в Алматы сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью совместно с департаментом КНБ при координации прокуратуры ликвидирована противоправная деятельность охранного предприятия, за которым фактически стояли представители преступной среды, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что криминальные элементы с целью получения полного контроля над объектами малого и среднего бизнеса применяли в отношении руководителей и персонала увеселительных заведений неправомерные действия, оказывая на них физическое и моральное давление. В последующем захватывали объекты предпринимательства, где осуществляли "безопасность", - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
По его словам, задержания фигурантов проводились в Алматы, Жетысуской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской и Алматинской областях.
Всего задержано 20 участников преступной группы. Проведено более 40 обысковых мероприятий, изъято семь единиц огнестрельного оружия, в том числе три обреза, пистолет Макарова, автомат Калашникова и более 100 боеприпасов", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью.
Расследуются уголовные дела по фактам хулиганства, вымогательства, похищения людей, самоуправства и причинения вреда здоровью. В отношении лидера и участников группировки начато досудебное расследование по фактам создания, руководства и участия в ОПГ.
Фигуранты проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.
03.06.2025, 20:30 285441
В Казахстане планируют разрешить массовый убой сайгаков
Фото: depositphotos.com
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев во время брифинга в сенате рассказал, в каких областях могут появиться заводы по переработке мяса сайгака, и прокомментировал предложение охотников передать им функции по регулированию численности сайгаков.
Министра сообщил, что точное количество поголовья сайгаков в Казахстане станет известно после проведения полевых работ.
Учитывая горький опыт 2023 года, мы отнеслись к этому вопросу очень ответственно и практически изучили все мясокомбинаты, чтобы увидеть их реальную готовность. Мы предполагаем, что если начнем регулирование поголовья, то только через мясокомбинаты, где будут проведены все санитарно-ветеринарные процедуры по каждой туше, чтобы обезопасить население от неблагоприятных последствий", - цитирует выступление Нысанбаев в Сенате Tengrinews.kz.
Он добавил, что 13 предприятий готовы ежедневно принимать 3,7 тысячи голов сайги.
Что касается предложения охотников передать им функции по регулированию численности сайгаков, глава Минэкологии отметил, что имеется много рисков.
Наша степь огромна, и количество инспекторов не позволяет проследить за каждым охотником. Такая практика уже была в советское время. В один из годов после открытия охоты вся степь была завалена тушами сайгаков с отпиленными рогами. Поэтому в этом году мы рассматриваем возможность разрешить охоту только на самок", - цитирует Нысанбаева Kazinform.
Глава ведомства добавил, что вопрос сейчас обсуждается с охотничьими организациями.
Говоря о причине отсутствия биологического обоснования для регулирования численности сайгаков в Казахстане, Ерлан Нысанбаев обвинил ученых в затягивании, сообщает Zakon.kz.
Практически на завершении, говорят ученые. Но тянут… Ну, как тянут - есть ряд причин. Они ждали завершения охотничьего сезона. Планируется, что на следующей неделе все будет готово. Будем надеяться, что точно. Дальше уже тянуть нельзя. Я попросил ученых предоставить результаты до 1 июня, но, к сожалению, сегодня мы их так и не получили. Они твердо обещают на следующей неделе", - ответил министр.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
На пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?