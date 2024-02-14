Вы там ничего не поймете - новый глава Минфина о декларации своего имущества  

В целом на льготное кредитование посевных и уборочных работ в текущем году выделят 140 млрд тенге

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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства перечислило второй транш оператору программы "Кен дала" для обеспечения раннего финансирования посевной кампании 2024 года, - Министерство сельского хозяйства перечислило второй транш оператору программы "Кен дала" для обеспечения раннего финансирования посевной кампании 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.





35 млрд тенге на льготное кредитование посевной направлено в АО "Аграрная кредитная корпорация".





Первый транш в объеме 15 млрд тенге в рамках бюджетного кредита был направлен в январе текущего года. В целом для льготного кредитования посевных и уборочных работ в текущем году одобрено 140 млрд тенге, таким образом, более трети из них уже поступают аграриям", - сообщили в Минсельхозе.





Раннее финансирование необходимо для качественного проведения работ, в том числе для подготовки почвы и обслуживания сельскохозяйственной техники, для закупа необходимых материалов: семян и удобрений.





Программа кредитования "Кен дала" предусматривает займы для конечного заемщика со ставкой не более 5% годовых в тенге.





На сегодня общий пул заявок, поступивших от фермеров в регионах, составляет 1,8 тыс. на общую сумму 62,6 млрд тенге. Оплачено 294 заявки на сумму 12,4 млрд тенге, остальные 1483 заявки на сумму 50,2 млрд тенге находятся на рассмотрении в АО "Аграрная кредитная корпорация", - говорится в информации Минсельхоза.



