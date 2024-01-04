03.01.2024, 09:45 61376
Что изменится в жизни казахстанцев в январе 2024 года
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в январе 2024 года, читайте в материале информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY.
В Казахстане с 1 января 2024 года появятся несколько новых районов
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в конце прошлого года подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".
Согласно указу, в составе Восточно-Казахстанской области появятся:
1) район Улкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;
2) район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.
В составе области Абай:
1) район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района;
2) район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.
Повышение МРП и МЗП
С 1 января в Казахстане изменился размер месячного расчетного показателя и составил 3692 тенге. Также изменился размер минимальной заработной платы, он увеличен до 85 000 тенге. Повышение минимальной заработной платы коснется порядка 1,8 млн казахстанцев.
Завершился период применения ЕСП
Граждане, которые ранее не регистрировали предпринимательскую деятельность, должны сделать выбор - быть предпринимателями или стать наемным работником. В случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо выбрать подходящий налоговый режим.
В КГД рассказали, как могут оплачивать налоги с 2024 года граждане, которые сдают квартиры в аренду.
Третий этап всеобщего декларирования
С 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования. Теперь декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Форма 250.00 представляется в органы государственных доходов в срок не позднее 15 июля - на бумажном носителе, 15 сентября - в электронном виде посредством web-приложения "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) или мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.
После представления формы 250.00 в 2024 году с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).
Повышение пособий, пенсий и новая соцвыплата
Предусмотрено повышение с 1 января 2024 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 9%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
С 2024 года введут соцвыплаты для занятых во вредных условиях труда работников.
Для повышения уровня социальной защиты казахстанцев, работающих во вредных условиях труда, по поручению главы государства разработаны и одобрены поправки в законодательство, предусматривающие внедрение специальной социальной выплаты. С 1 января 2024 года такие работники, при достижении 55-летнего возраста и наличии отчисления за них обязательных профессиональных пенсионных взносов не менее 7 лет, смогут получать выплату, которая будет осуществляться из 4 источников. Работники будут получать спецсоцвыплату до достижения пенсионного возраста, главное условие - прекращение работы во вредных условиях труда.
Заканчивается мораторий на проверку МСБ
1 января 2024 года прекратит действовать мораторий на проверку субъектов малого и среднего бизнеса, введенный в 2020 году.
Вводятся обязательные пенсионные взносы работодателей
С 1 января 2024 года действующая накопительная система будет дополнена новой условно-накопительной компонентой - обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).
ОПВР будут перечисляться за счет собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные), и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года.
Величина ОПВР устанавливается от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОПВР: с 1 января 2024 года - в размере 1,5%; с 1 января 2025 года - в размере 2,5%; с 1 января 2026 года - в размере 3,5%; с 1 января 2027 года - в размере 4,5%; с 1 января 2028 года - в размере 5%.
При этом ежемесячный доход работника, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть не менее МРЗП (минимальный размер заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) и не должен превышать 50-кратный МРЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак
С 2024 года вводится обязательная установка специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием.
В Казахстане стартует программа "Нацфонд - детям"
В рамках программы всем несовершеннолетним казахстанцам в равных долях ежегодно будет начисляться 50% от усредненного за 18 лет инвестиционного дохода Национального фонда РК.
На специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда. Средства можно будет использовать для получения образования по достижении ребенком совершеннолетия либо на приобретение жилья.
Электронная очередь в пунктах пропуска на границе станет платной
С 1 июля 2023 года вступили в силу поправки в закон РК "О государственной границе Республики Казахстан", которые предусматривают бронирование в системе электронной очереди времени грузовых транспортных средств при выезде из Казахстана.
Государство поэтапно внедряет на границе цифровое регулирование и модернизирует инфраструктуру пунктов пропуска. На сегодня электронная очередь внедрена на 5 пунктах пропуска с Китаем, на 4 пунктах - с Узбекистаном, на 1 пункте пропуска с Туркменистаном и пока только на 1 пункте с Россией. Планируется, что работа по внедрению электронной очереди на всех пунктах пропуска будет завершена к концу 2024 года.
Система электронной очереди доступна на государственной цифровой платформе "Qoldau". С 1 января 2024 года, за оформление электронной очереди с перевозчиков государством будет взиматься оплата. Стоимость оформления через сервис "CarGoRuqsat" составит один месячный расчетный показатель, который будет поступать в бюджет.
Также с участием бизнеса разработана гибкая тарификация, которая дает возможность перевозчику воспользоваться внеочередным или ускоренным проездом, стоимость которого будет составлять 100 МРП.
Авиарейсы по маршруту Туркестан - Абу-Даби
С 16 января следующего года авиакомпания Wizz Air AbuDhabi запускает регулярные рейсы по маршруту Туркестан - Абу-Даби. Планируется, что полеты будут выполняться с частотой три рейса в неделю на воздушных суднах типа Airbus A321.
Запуск рейсов по новому авиамаршруту предоставит жителям Туркестана возможность дальнейших перелетов по другим маршрутам транзитом через Абу-Даби. Открытие нового международного авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ.
Какая погода ожидается в Казахстане в январе 2024 года
В январе погоду в Казахстане часто будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты. На большей территории республики прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах - преимущественно в виде снега. По РК часто ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-28 метров в секунду.
С 3 января на северо-западе, севере, центре и на востоке Казахстана с затоком холодных воздушных масс прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха:
на северо-западе, севере республики ночью от -3, +2°С до -20, -27°С, днем от -3, +2°С до -7, -15°С;
в центре и на востоке РК ночью от 0, -8°С до -20, -28°С, днем от 0, -5°С до -5, -18°С;
Во второй половине первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется ослабление морозов: ночью до -5, -15°С, днем до -3, -8°С. В конце первой декады, в начале второй декады января с усилением поля повышенного давления вновь температура понизится ночью до -18-25°С.
В западных регионах страны в начале января ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3+5°С до 0,-10°С, днем от -3+7°С до 0,-5°С, во второй половине - дальнейшее понижение ночью до -10, -18°С, днем до -3, -10°С, лишь в конце первой декады потеплеет.
В южной половине республики волна холода ожидается менее интенсивной, прогнозируется колебание температурного фона ночью от -5, +5°С до -3, -15°С, днем от +5, +10°С до -8, +3°С.
Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах января 2024 года на большей территории Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться оттепелями, при которых учащаются прохождение циклонов и атмосферных фронтов и как следствие снегопады, метели. А при смене воздушных масс наблюдаются гололедные явления, туманы.
Прогнозируется несколько волн тепла: в северной половине и на востоке РК температура ночью повысится до -3, -13°С, днем до -5, +5°С; в южной половине и на западе РК ночью до -5, +5°С, днем до +5, +15°С.
С северо-западным вторжением антициклонов на территорию страны прогнозируются несколько волн холода. Температура воздуха в эти дни понизится:
в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока РК ночью до -22-30°С, днем до -12-20°С; в южной половине и на западе РК ночью до -13, -23°С, днем до -3, -13°С.
Температурный фон в январе по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2°С. Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части РК, больше нормы - в северо-западной половине страны, в горных и предгорных районах юга и юго-востока РК.
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02.01.2024, 11:27 12916
Содействие качественному развитию китайско-казахстанских отношений сообщества единой судьбы
Фото: Посольство КНР в РК
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С наступлением нового года приходит обновление во всех аспектах жизни. По случаю прощания со старым и встречи нового, от имени посольства Китайской Народной Республики в Республике Казахстане и от себя лично хотел бы поздравить и обратиться с искренними пожеланиями к читателям и всем тем, кто заботится и поддерживает о развитии китайско-казахстанских отношений!
Оглядываясь на прошедший год, мы видим беспрецедентные изменения в мире и истории, геополитические конфликты усиливаются, волна антиглобализма растет, а восстановление мировой экономики идет слабым темпом. Вместе с тем разрыв между богатыми и бедными увеличивается с каждым днем, климатические и энергетические кризисы накладываются друг на друга, человечество сталкивается со многими трудностями и вызовами. В то же время невозможно остановить историческую тенденцию мира, развития, сотрудничества и взаимовыгодного выигрыша, мировое сообщество возлагает большие надежды на новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, концепция "сообщество единой судьбы человечества" все глубже укоренилась в сердцах людей.
2023 год останется выдающимся годом в истории национального развития Китая и Казахстана. Обе страны преодолели факторы неопределенности и нестабильности, вызванные сложной международной обстановкой, и добились выдающихся успехов в построении своей страны. Китай полностью реализует дух XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая и координирует как внутреннюю, так и международную ситуацию, способствуя устойчивому восстановлению экономики. За первые три квартала ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом исчислении, что быстрее, чем в таких крупных экономиках, как США, Еврозона и Япония. Китай продолжает продвигать всестороннюю открытость и международное сотрудничество. Крупные международные мероприятия, такие как 3-й Форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь", Азиатские игры в Ханчжоу, 31-я Всемирная летняя Универсиада и саммит Китай-Центральная Азия, достигли полного успеха, вселив уверенность и надежду в неспокойный мир. В то же время Казахстан активно продвигает политические и экономические реформы, полностью реализует новую экономическую политику "Справедливый Казахстан", ускоряет развитие промышленной системы, уделяя особое внимание построению современного сельского хозяйства, энергично продвигая научные и технологические инновации, и добился прогресса в достижении амбициозной цели - удвоения ВВП Казахстана к 2029 году.
Минувший год ознаменован началом еще одного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений, по итогам года достигнуты плодотворные результаты в развитии китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства.
Во-первых, дипломатия глав государств возглавляет развитие отношений. В мае и октябре Президент К.К. Токаев дважды посетил Китай, приняв участие в саммите Китай-Центральная Азия и третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Председатель Си Цзиньпин и Президент К.К. Токаев дважды провели дружественные переговоры, обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений, углублению сотрудничества в различных областях, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, достигли важной договорённости, а также подписали и опубликовали совместное заявление, в котором было указано направление развития следующего этапа китайско-казахстанских отношений.
Во-вторых, политическое взаимное доверие упрочивается. Китай и Казахстан продолжают твердо поддерживать друг друга по вопросам коренных интересов, таких как защита своего суверенитета, безопасности и интересов развития, а также решительно выступают против вмешательства сторонних сил во внутренние дела государства. Китай твердо поддерживает выбранный Казахстаном путь независимого развития и соответствующие принимающие Президентом К.К. Токаевым меры по построению "Нового Казахстана". Казахстан в свою очередь твердо поддерживает принцип одного Китая и позицию Китая по вопросам, затрагивающим остров Тайвань, Синьцзян, Гонконг и другие ключевые интересы.
В-третьих, визиты на всех уровнях являются частыми и высокоэффективными. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, Первый Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр и другие высокопоставленные чиновники посетили Китай и приняли участие в мероприятиях. Вице-Премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и Секретарь Парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй, возглавляя делегацию, успешно посетили Казахстан. Механизмы сотрудничества на всех уровнях работают бесперебойно, 11-е Заседание китайско-казахстанского Комитета по сотрудничеству успешно прошло, что определило конкретные планы и расположение по развитию сотрудничества между Китаем и Казахстаном в различных областях.
В-четвертых, высококачественное совместное строительство "Один пояс и один путь" положило начало новым маршрутам. Две страны торжественно отметили 10-летие предложенной именно в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь" и вместе работают над построением следующего "золотого десятилетия" высококачественного совместного строительства "Один пояс и один путь". За первые одиннадцать месяцев объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг $36,87 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 31,1%. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и пятым по величине источником инвестиций. Обе страны продвигают создание дополнительных железнодорожных портов и строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута, добились очередного прорыва в области разработке новых источников энергии и электронной коммерции. Все больше качественной казахстанской продукции поступает на китайский рынок.
В-пятых, гуманитарное и культурное сотрудничество принесло плодотворные результаты. Сотрудничество в сфере образования, науки и техники, культуры, туризма, археологии и других областях развивается быстрыми темпами и имеет множество ярких моментов. Взаимный безвизовый режим между Китаем и Казахстаном значительно облегчает обмен кадрами между двумя странами, что выведет сотрудничество и обмены во всех сферах на новый этап. В Казахстане была официально открыта и введена в эксплуатацию первая "мастерская Лу Баня", которая будет воспитывать большое количество профессиональных и технических талантов для национального строительства и промышленного развития Казахстана. Китай и Казахстан подписали соглашение о создании совместных культурных центров, что сделает платформу для межличностного и культурного обмена между двумя сторонами более многополярной.
В-шестых, международное сотрудничество являются прагматичным и эффективным. Саммит Китай-Центральная Азия прошел успешно, открыв новую историческую возможность для развития отношений Китая с Казахстаном и другими странами Центральной Азии. Китай и Казахстан продолжают построение сообщества единой судьбы человечества, объединяют усилия для реализации Глобальной инициативы по развитию, Глобальной инициативы по безопасности и Глобальной инициативы по цивилизации, чтобы активно развивать общечеловеческие ценности. Обе страны продолжают тесно сотрудничать в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, чтобы гарантировать международную справедливость и продвигать глобальное управление в более справедливом и разумном направлении. Китай поддерживает Казахстан в выполнении своих обязанностей в качестве страны-председателя Шанхайской организации сотрудничества и будет полностью сотрудничать с Казахстаном в проведении саммита ШОС.
В 2024 году исполняется 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики, а также это первый год продвижения совместного высококачественного строительства "Один пояс и один путь" на новом этапе. Китай готов работать с Казахстаном, по направлении дипломатии глав государств, воспользуются благоприятными историческими возможностями для развития двухсторонних отношений и выведут вечное всестороннее стратегическое партнерство и совместное высококачественное строительство "Один пояс и один путь" на высокий уровень и в более глубокий и обширный смысл. Две страны будут вместе работать над построением китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, и взаимосвязанностью и внесут новый вклад в содействие международной и региональной безопасности, стабильности, развитию и процветанию.
Искренне желаю Китаю и Казахстану процветания, народам двух стран счастья и благополучия! Желаю, чтобы дружба между Китаем и Казахстаном длилась вечно!
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
26.12.2023, 11:32 34436
ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире
Фото: Depositphotos
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По данным на начало декабря, частота случаев заражения корью в РК уже превысила 88,9 на 100 тысяч человек. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил Казахстан на первое место в мире по распространенности кори, сообщает Finprom.kz.
По данным организации, в конце октября текущего года уровень заболеваемости в РК достиг 69 случаев на 100 тысяч человек. Судя по более свежим данным Министерства здравоохранения РК, в конце ноября индикатор заболеваемости корью в республике вырос уже до 88,9 на 100 тысяч человек.
Вспышка кори наблюдается во всем мире. Рост заболеваемости наблюдается во многих странах из-за увеличения неиммунизированной прослойки детей, которые пропустили первую или вторую прививку во время пандемии.
Что касается абсолютных цифр, наибольшее количество случаев заражения коревой инфекцией в мире за январь-октябрь 2023 года было зафиксировано в Индии. По информации из ежемесячных бюллетеней ВОЗ, за десять месяцев в этой стране выявили около 61,6 тысячи заболевших. На втором месте оказался Йемен - государство в Юго-Западной Азии, где с начала года корь перенесли 43,7 тысячи граждан. Казахстан в списке стран - антилидеров по абсолютному числу заболевших в конце октября находился на пятом месте с показателем в 13,3 тысячи случаев.
Не исключено, что к началу декабря позиция нашей страны в списке таких стран уже изменилась, так как численность инфицированных корью в Казахстане выросла до 20,2 тысячи человек. Зафиксирован один летальный случай: в Восточно-Казахстанской области умер полугодовалый малыш. Ребенок не был вакцинирован по той простой причине, что еще не достиг прививочного возраста. Согласно национальному календарю профилактических прививок первую прививку против кори казахстанские дети получают в возрасте 12-15 месяцев, вторую - в 6 лет.
Судя по многолетней динамике, в этом году РК переживает крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В текущем году случаев уже значительно больше, чем в сложном допандемийном 2019 году, когда численность переболевших превысила 13,3 тысячи человек.
В разрезе регионов самые высокие показатели заболеваемости были зафиксированы на юге - в Шымкенте (258,9 на 100 тысяч населения) и Жамбылской области (194,8). Самая низкая заболеваемость наблюдалась в Северо-Казахстанской (9,8 на 100 тысяч населения) и Восточно-Казахстанской (12,8) областях.
По информации Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК, большинство заболевших в текущем году - дети и подростки. Суммарно их доля составила 84,4%. В качестве одной из причин быстрого распространения инфекции казахстанские медики упоминают пропуск иммунизации против кори во время пандемии коронавируса. Это подтверждают отчеты Минздрава РК. Если до пандемии охват детей до 2 лет профилактическими прививками против кори достигал 99,2%, то в 2020 году он упал до 92,9%. В возрастной группе тех, кто должен проходить ревакцинацию, в 2019 году охват составлял 97,8%, а на второй год пандемии снизился до 95,9%. Данные по этой группе за 2020 год не опубликованы.
Другая немаловажная причина увеличения прослойки неиммунизированных детей - отказ родителей от вакцинации. Об этом на брифинге говорила председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Манар Смагул. Доля невакцинированных детей среди заболевших составляет 83,6%. Это не только отказники (на их долю приходится 57,4%), но и те, кто не получил прививку по возрасту или из-за медотвода.
Врачи не устают повторять, что специального лечения от кори не существует, поэтому вакцинация - единственное оружие против этой коварной инфекции. Тяжелая форма заболевания корью может не только привести к пневмонии и менингиту, но и вызвать отсроченные на 7-10 лет сложные нарушения работы центральной нервной системы - склерозирующий панэнцефалит.
14.12.2023, 15:16 57706
Комментарии экспертов ЕАБР по макроэкономической ситуации в странах - участницах банка
Фото: Depositphotos
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Оценка перспектив развития мировой экономики и ее влияние на регион операций ЕАБР занимает важное место в наших регулярных публикациях. Мировая экономика в настоящее время демонстрирует три макротренда.
Первый - повышенная инфляция, которая, как мы считаем, устойчиво останется на уровнях выше таргетов.
Второй - высокие ключевые ставки центральных банков, которые борются с инфляцией, но и существенно охлаждают экономическую активность.
Третий - замедление экономической активности в развитых экономиках. Здесь главный вопрос - не уйдут ли экономики развитых стран в пусть мягкую, но все же рецессию?
Инфляция в развитых странах существенно замедлилась, но остается высокой. Политика центральных банков развитых стран по снижению инфляции дала свой результат: в США и еврозоне инфляция замедлилась почти в два раза по сравнению с началом года. Дальнейшее замедление инфляции будет ограничено рядом факторов: дефицитом рабочей силы в отдельных секторах экономики, сложностью обслуживания бюджетного и частного долга и фрагментацией мировой экономики. А кроме того, центробанкам придется снижать ставки, чтобы не дать своим экономикам упасть. Поэтому мы ожидаем, что инфляция в США и еврозоне останется выше целевого уровня в 2% на всем прогнозном горизонте.
Тренд на повышение процентных ставок в США и еврозоне завершен. По ставкам ФРС и ЕЦБ достигнут потолок. На фоне повышенных рисков рецессии в еврозоне и замедления деловой активности в США появляется все больше оснований для снижения ставок. Стоимость заимствований для населения и бизнеса в этих странах поднялись до максимальных уровней с глобального финансово-экономического кризиса 2008 года. Высоки риски корпоративных дефолтов в сфере коммерческой и жилой недвижимости - компании просто не смогут себе позволить рефинансировать долг на текущих уровнях. Это одна из причин, по которым ФРС и ЕЦБ могут начать снижать ключевые ставки уже в первой половине следующего года. На конец 2024 года ставки опустятся до уровней около 4% и 3,5% соответственно. Но в среднесрочной перспективе процентные ставки останутся повышенными относительно значений предыдущего десятилетия. 2008-2021 годы - эпоха низких или даже нулевых ставок - осталась в прошлом.
Тренд на снижение экономической активности в мире не только не завершен, но и имеет предпосылки к усилению. Динамика ВВП в крупнейших экономиках мира была неоднородной в текущем году. В еврозоне квартальные темпы экономической активности оставались вблизи нуля, а в IV квартале 2023 года стали появляться признаки начала рецессии. Экономика США, напротив, показывает уверенный рост на фоне высокого уровня потребления. Наиболее убедительная версия, почему это произошло, - это использование накопленных в пандемию сбережений в сочетании с ростом реальных доходов. В настоящее время возможности этих факторов практически исчерпаны. Вероятно, сокращение потребления приведет в существенному замедлению роста в США уже в ближайшие кварталы.
Высокие процентные ставки станут одной из ключевых причин низких темпов роста экономик США и еврозоны. В базовом сценарии ожидаем годовой прирост ВВП США - на 1,0% в 2024 году, а в еврозоне - на 0,9%. Поскольку банки, компании и правительства развитых стран в большинстве своем отвыкли функционировать в условиях высоких процентных ставок и жестких бюджетных ограничений, экономический рост будет хрупким, на горизонте 2025-2026 годов. мы оцениваем его ежегодное значение ниже 2%. Это расплата за 14 лет денежно-кредитного стимулирования экономики.
Сдержанный рост мировой экономики приведет к снижению спроса на сырьевые товары. Это ограничит возможности для увеличения экспортной выручки большинства экономик региона операций ЕАБР. Вместе с тем это формирует окно возможностей для диверсификации структуры экономик и снижения зависимости от мировой конъюнктуры.
Ожидаем увеличения ВВП региона операций ЕАБР более чем на 3% по итогам 2023 года. Несмотря на сложный внешний фон, в 2023 году регион демонстрирует уверенный восстановительный рост более 3% - самый высокий показатель за последние 10 лет, исключая постпандемийный период.
Основу роста обеспечили внутренние драйверы: потребительский и инвестиционный спрос, а также подстройка производства к изменившимся условиям функционирования. Дополнительную значимую поддержку в ряде стран оказывает бюджетная политика.
В 2024 году рост экономики региона прогнозируем на уровне 2%. В регионе будет наблюдаться разнонаправленная динамика: рост деловой активности в Казахстане продолжит ускоряться и составит 5% за 2024 год, а в остальных странах-участницах будет наблюдаться некоторое замедление роста.
Инфляция в регионе операций ЕАБР замедлится до 5,8% в 2024 году после 7,8% в 2023 году. Во второй половине 2023 года в ряде стран региона сформировалось ценовое давление из-за перегрева на рынке труда и масштабных экономических стимулов. Высокие процентные ставки приведут к замедлению инфляции в России до 5,4% в 2024 году, в Казахстане и Кыргызстане - до 7,1% и 7,8% соответственно. В Армении, Беларуси и Таджикистане, наоборот, ожидаем повышения инфляции до 3,6%, 8,0% и 6,6% соответственно.
Армения
Экономика Армении второй год подряд станет лидером по темпам экономического роста среди стран региона. По нашим оценкам, ВВП увеличится на 8,3% по итогам 2023 года. Значительный рост объемов поступающих в страну денежных переводов и высокая туристическая активность обеспечили сильную динамику потребительского спроса в секторе услуг и торговли. Поддержку ВВП оказал и существенный рост инвестиций и строительства.
Прогноз экономического роста в Армении на 2024 году повышен до 5,7% на фоне улучшения прогноза притока денежных поступлений из России и сильного внутреннего спроса. Бюджетная политика и возобновление работ на Амулсарском месторождении также окажут поддержку экономическому росту. В 2025-2026 годах рост ВВП прогнозируется около 5% ежегодно.
Инфляцию прогнозируем вблизи 3,6% на конец 2024 года после 0,3% в 2023 году. Рост цен может быть несколько ниже целевого ориентира центрального банка в первом полугодии 2024 года за счет дезинфляционного влияния мировых цен на товары и сырье и снижения инфляционных ожиданий. Рост внутреннего спроса на фоне стимулирующей налогово-бюджетной политики будет формировать предпосылки для дальнейшего повышения инфляции к целевому уровню.
Ожидаем снижения ставки рефинансирования до 8% годовых на конец 2024 года. Низкий уровень инфляции и постепенное замедление экономического роста формируют условия для продолжения снижения ставки рефинансирования в первом полугодии 2024 года. В среднесрочной перспективе ожидаем выход инфляции на целевой ориентир и стабилизацию экономического роста. Это сформирует условия для поддержания ставки рефинансирования на уровне около 8% в 2025-2026 годах.
Курс драма в 2024 году прогнозируется в среднем на уровне 414 драмов за доллар. Снижение темпов роста экспорта при сильной динамике импорта за счет высокого внутреннего спроса станут факторами плавного ослабления национальной валюты.
Беларусь
Успешная адаптация к новым условиям обеспечила быстрое восстановление экономики Беларуси. Темпы экономического роста в 2023 году будут близкими к 4%. Рост промышленного производства при нарастающем спросе со стороны России стал одним из ключевых факторов роста. Расширение кредитования и государственная поддержка также способствовали заметному увеличению потребительской и инвестиционной активности.
Прогноз роста ВВП Беларуси повышен до 2% в 2024 году. Экономика продолжит увеличиваться темпами, превышающими средние за последние 10 лет. Расширение внутреннего спроса на фоне сохранения стимулирующей бюджетной и денежно-кредитной политики будет основным драйвером роста. При этом ожидаемое замедление спроса в России и рекордный за последние 10 лет уровень загрузки мощностей в промышленности ограничат возможности для роста экономики более высокими темпами.
Рост цен ускорится до 8% в 2024 году после 5,2% по итогам 2023 года. Подстройка предложения под высокий уровень совокупного спроса сопровождается увеличением издержек. Их перенос в цены будет растянутым в силу сохранения административного регулирования. Ценовое давление будет снижаться постепенно, сохраняя инфляцию выше целевого ориентира до конца прогнозного горизонта.
Ставка рефинансирования составит около 9,5% в 2024 году. В условиях роста инфляционного давления отсутствуют предпосылки для ее снижения. Ожидаем сохранения ставки в диапазоне 9-10% на всем горизонте прогноза.
Курс прогнозируется около 3,25 белорусского рубля за доллар в среднем в 2024 году. Умеренное ослабление рубля будет обусловлено опережающими темпами роста импорта по сравнению с экспортом.
Казахстан
Экономика Казахстана в этом году демонстрирует уверенный рост. По итогам 2023 года прирост ВВП оценивается на уровне 4,8%. Важную роль в расширении экономической активности играют инвестиции. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в страну, увеличился почти в 2 раза по итогам первого полугодия. Много новых инициатив правительства, направленных на поддержку экономики. В том числе работа над реализацией 970 крупных инвестиционных проектов на сумму 32 трлн тенге и запуск проектов для реализации послания президента.
Прогноз роста ВВП Казахстана улучшен до 5% в 2024 году. Политика диверсификации экономики будет способствовать повышению темпов роста в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Прогнозируемое снижение процентных ставок также придаст дополнительный импульс росту экономики.
В среднесрочной перспективе инвестиции продолжат формировать основу роста. В результате структурных преобразований качество экономического роста улучшится. Рост ВВП в 2025-2026 годах превысит 5%, что выведет Казахстан в лидеры по темпам экономического роста среди стран ЕАЭС.
Инфляция, по нашим оценкам, продолжит замедляться и к концу 2024 года составит около 7% после 9,8% в 2023 году. Этому во многом будут способствовать принятые меры денежно-кредитной политики, ослабление давления со стороны внешнего сектора и внутреннего спроса.
На конец 2024 года базовая ставка может снизиться до 10%. В среднесрочной перспективе денежно-кредитная политика будет нацелена на поддержание инфляции вблизи цели. После ослабления инфляционного давления со стороны потребительского спроса возможно снижение базовой ставки до 7-8% на конец 2025 года.
Курс казахстанского тенге в 2024 году прогнозируется в среднем на уровне 470. Небольшому обесценению тенге (около 3-4%) будут способствовать ожидаемое снижение мировых цен на нефть и увеличение импорта. Поддержку тенге в начале года продолжит оказывать высокая базовая ставка НБ РК.
Кыргызская Республика
Экономика Кыргызской Республики постепенно возвращается на траекторию сбалансированного роста. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6% по итогам 2023 года. Исчерпание положительных эффектов миграционного шока, наблюдавшегося годом ранее, и сокращение объема производства основных металлов замедлили темпы роста ВВП. Вместе с тем повысилась потребительская активность за счет увеличения заработной платы в бюджетном секторе, роста кредитования и расширения спроса со стороны туристов, приток которых вырос в 5 раз.
В базовом сценарии прогнозируем рост экономики Кыргызской Республики на 4,5% в 2024 году. Поддержку экономике окажет высокая инвестиционная активность. Охлаждение внутреннего спроса из-за сохранения жестких денежно-кредитных условий в первой половине года и планируемая консолидация бюджета окажут сдерживающий эффект на рост ВВП. В среднесрочной перспективе экономика будет развиваться близко к сбалансированной траектории роста.
Инфляция замедлится до 7,8% на конец 2024 года после 8,9% в 2023 году. Ожидаем в начале 2024 года преобладания проинфляционных факторов, таких как высокая потребительская активность и рост импортных цен на зерновые и горюче-смазочные материалы. По мере ослабления потребительской активности и получения нового урожая зерновых прогнозируем замедление инфляции. Сбалансированный рост экономики в среднесрочной перспективе создаст предпосылки для замедления инфляции до 6% к концу 2025 года.
Учетная ставка прогнозируется в диапазоне 11-12% годовых на конец 2024 года. Ожидаем, что в первой половине 2024 года регулятор будет поддерживать неизменной учетную ставку на уровне 13% годовых с целью стабилизации инфляционных ожиданий. Во второй половине 2024 года по мере ослабления проинфляционных факторов появится возможность для начала цикла снижения процентной ставки.
Россия
Экономика России активно восстанавливалась, превысив в III квартале 2023 года докризисный уровень. Темпы роста ВВП ожидаются на уровне 3,1% по итогам 2023 года, чему способствовала стремительная динамика внутреннего спроса.
В 2024 году рост экономики России повышен до 1,5%. Несмотря на завершение восстановительного цикла, бюджетное стимулирование и переориентация торговли на дружественные направления окажут поддержку росту в следующем году. При этом денежно-кредитные условия останутся жесткими, замедляя кредитование и создавая условия для роста сберегательных настроений населения. Это охладит потребительский спрос домохозяйств и замедлит рост экономической активности. На горизонте 2025-2026 годов экономика постепенно выйдет на сбалансированную траекторию со средним темпом роста около 2% в год. Сдерживающим фактором могут оказаться ограничения в поставках продукции инвестиционного назначения и доступа к передовым технологиям на фоне интенсивного использования производственных мощностей и трудовых ресурсов.
Рост цен замедлится до 5,4% в 2024 году после 7,9% в 2023 году. Основной эффект от повышения ключевой ставки придется на 2024 год и инфляция начнет активно замедляться уже в начале года. Повышенные инфляционные ожидания и стимулирующая бюджетная политика будут препятствовать быстрому снижению ценового давления. Возвращение инфляции к целевому уровню Банка России ожидаем к концу 2025 года.
Ключевая ставка может снизиться к концу 2024 года до 10,5% годовых. Мы ожидаем, что Банк России будет осторожно переходить к циклу смягчения денежно-кредитной политики, ориентируясь на факторы ценового давления. Прогнозируем, что снижение ключевой ставки произойдет не ранее чем во II квартале 2024 года. По мере ослабления проинфляционных факторов можно ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки в 2025-2026 годах.
Среднегодовой курс рубля к доллару в 2024 году прогнозируем около 92 рублей. Ожидаемый рост поступлений от экспорта, высокие процентные ставки по рублевым активам и охлаждение внутреннего спроса создают предпосылки для стабилизации курса около 90 рублей за доллар.
Таджикистан
Темпы роста экономики Таджикистана остаются стабильными и высокими. Рост ВВП в 2023 году составит 8,2%. Ключевой вклад в динамику экономической активности в стране внесли сектора, ориентированные на потребительский и инвестиционный спрос, а именно - торговля и строительство.
Прогноз роста ВВП Таджикистана на 2024 году повышен до 7,3%. Улучшение оценок роста для России и региона ЕАБР в целом формируют условия для более высокого притока денежных переводов в Таджикистан, увеличивая потребительскую активность. Расширение мощностей в промышленности и сопутствующая ей инвестиционная активность также создают условия для быстрого роста внутреннего спроса. В 2025-2026 годах экономика будет увеличиваться на 6-7%.
Инфляция ускорится до 6,6% в 2024 году после 6,0% в 2023 году, но останется в рамках целевого диапазона. Сильная потребительская активность в стране и всплеск инфляции в России в конце 2023 года привели к ускорению темпов роста цен в Таджикистане. По мере снижения инфляционных ожиданий и замедления темпов роста цен в мире ожидаем возвращения инфляции к середине целевого диапазона - около 6%.
Ставка рефинансирования прогнозируется в диапазоне 10-11% на конец 2024 года. По нашей оценке, усиление инфляционного давления с III квартала 2023 года создает предпосылки для ужесточения денежно-кредитных условий. Не исключаем повышения ставки с текущих уровней в первой половине 2024 года для стабилизации инфляционных ожиданий. К концу прогнозного периода прогнозируем снижение ставки до 9% годовых.
В 2024 году курс сомони прогнозируется на уровне около 10,9 в среднем за год. Сложившееся равновесие на валютном рынке сохранится в 2024 году, формируя уровень курса, близкий к текущим значениям. Более высокий долгосрочный уровень инфляции в Таджикистане по сравнению со странами - торговыми партнерами сформирует условия для плавного ослабления курса национальной валюты с 2025 года.
01.12.2023, 09:10 238011
Что ожидается в Казахстане в декабре
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Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в декабре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Праздники
В декабре казахстанцев ждет дополнительный выходной день 18 декабря по случаю празднования Дня Независимости. В связи с тем что 16 декабря выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 18 декабря. Таким образом, на День Независимости казахстанцы отдохнут три дня подряд - 16, 17, 18 декабря.
Всего в декабре при пятидневной рабочей неделе 20 рабочих и 11 выходных дней.
Зимняя резина
В Казахстане с 1 декабря по 1 марта водители авто обязаны ездить на зимней резине. Не сменившим летнюю резину на зимнюю грозит штраф в 5 МРП, если в течение года водитель повторно совершит аналогичное правонарушение, то штраф увеличивается до 10 МРП.
Погода в Казахстане в декабре
В этом году зима в Казахстане вступит в свои права постепенно. В ближайшие дни декабря и в течение месяца на большей территории республики ожидается неустойчивый характер погоды: в северной половине РК прогнозируется снег, временами сильный снег с метелью, в южных регионах - осадки - дождь с переходом в снег. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-28 метров в секунду, в начале месяца на северо-западе и севере РК - порывы 30 метров в секунду и более, сообщили синоптики Казгидромета.
Во второй половине первой декады декабря температура воздуха значительно понизится на всей территории страны:
- на западе страны ночью до -10-20°C, днем до -3-13°C;
- на севере, северо-западе, востоке и в центре ночью до -20-30°C, днем до -10-20°C;
- на юге и юго-востоке республики ночью до -10-20°С, днем -2-10°С.
Во второй и в третьей декадах декабря с влиянием циклонов ожидается несколько интенсивных волн тепла:
- в северной половине РК температура воздуха повысится ночью до -5-10°С, днем до 0,-5°С;
- в южной половине РК ночью до -3+3°С, днем до +5+13°С.
Однако в отдельные дни при северо-западных вторжениях антициклонов прогнозируется понижение температурного фона:
- в северной половине РК ночью до -20-30°С, днем до -8-15°С;
- в южной половине РК ночью до -10-17°С, днем до -3-10°С.
В целом по прогнозу в декабре средняя за месяц температура воздуха на территории страны ожидается выше нормы на 1-2°.
Количество осадков в декабре прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы - на севере республики.
Казахстан готовится к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай
В декабре в Казахстан приедут специалисты главного таможенного управления КНР. Они проведут оценку рисков и снятия ограничений для возобновления поставок казахстанской говядины, свинины и мяса птицы. По итогам оценки ветеринарной службы Казахстана китайская сторона готова рассмотреть возможность снятия существующих ограничений и перейти к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай.
Новая платная дорога
Приказом министра транспорта Казахстана введено использование автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Уральск - граница Российской Федерации (на Саратов) на платной основе. Начальный пункт платной дороги (участка) - км 4 + 000, конечный пункт платной дороги (участка) - км 102 + 900. Протяженность участка платной дороги составляет 98,9 км.
При этом предусмотрен проезд по альтернативной дороге: участок Уральск - Чапаево автомобильной дороги республиканского значения Атырау - Уральск, автомобильная дорога республиканского значения Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница Российской Федерации.
Вакцинация от кори
Министерством здравоохранения в целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения страны с 6 ноября текущего года начата дополнительная массовая иммунизация против кори. В первую очередь иммунизации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев до 11 месяцев.
С декабря планируется дополнительная иммунизация против кори детей в возрасте от 2 лет до 5 лет независимо от прививочного статуса, медицинских работников (до 55 лет), а также лиц до 18 лет, пропустивших профилактические прививки.
Национальный перевозчик запускает дополнительные поезда на декабрьские праздники
В День Независимости Казахстана и Новый год АО "Пассажирские перевозки" запускает дополнительные поезда по следующим направлениям:
- № 201/202 Нур-Султан-1 - Шымкент - 3 рейса отправлением из столицы - 15, 29 декабря 2023 года и 1 января 2024 года. Из Шымкента - 16, 30 декабря текущего года и 2 января 2024 года.
- № 203/204 Нур-Султан "Нурлы жол" - Алматы-2 - 5 рейсов отправлением с вокзального комплекса "Нурлы жол" - 15, 28, 29 декабря текущего года и 1, 2 января 2024 года. Из Алматы-2 - 16, 29, 30 декабря текущего года и 2, 3 января 2024 года.
Составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.
- Также назначены дополнительные рейсы электропоезда № 7510/7509 из Астаны в Павлодар. Из столицы состав будет отправляться 15, 29, 30 декабря текущего года, в обратном направлении - 18 декабря текущего года и 2 января 2024 года.
27.11.2023, 12:25 99341
Top-5: самые большие озера Казахстана
Фото: Depositphotos
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Министерство водных ресурсов и ирригации РК составило топ-5 крупнейших озер Казахстана. Каждое из них уникально своими размерами, красотой и значимостью для экономики и экосистемы страны.
5-е место. Озеро Зайсан. Площадь 1830 км²
instagram/camping_kz
Озеро Зайсан, расположенное на востоке страны, занимает пятое место в списке. Озеро расположено на высоте 420 м, достигает в длину 105 км, в ширину - 22-48 км, максимальная глубина Зайсана - 15 м. Площадь озера до строительства Бухтарминской ГЭС на реке Ертыс - 1830 кв. км. В Зайсан со стороны Китая впадает Черный Ертыс, а вытекает Ертыс. Поскольку реки, впадающие в озеро, берут свое начало в горных районах, то вода Зайсана наполняется снегом и дождем. В озере обитают более 20 видов рыб, а в окрестностях - различные дикие животные.
4-е место. Аральское море. Площадь 2850 км² (Северный Арал)
Depositphotos
Арал - бессточное соленое озеро. В 1960 году оно было четвертым озером в мире и занимало площадь около 68 тысяч кв. км. С начала 60-х годов XX века начало истощаться из-за активного использования воды рек Сырдарья и Амударья для орошения. В 1989 году Аральское море разделилось на 2 водоема: Северный (малый) и Южный (большой) Арал. На сегодняшний день площадь Северного Арала составляет около 2850 кв. км.
3-е место Озеро Алаколь. Площадь 2890 км²
instagram/pelican_alacol
Алаколь расположен в восточной части Балхаш-Алакольской котловины на высоте 343 метра над уровнем моря. Площадь озера - около 2890 кв. км. Вода Алаколя издавна славится своими целебными свойствами. Она содержит все элементы таблицы Менделеева, кроме йода. Согласно названию, Алаколь меняет цвет несколько раз за день. Когда дует ветер, он становится серым, когда светит солнце - синим, а если идет дождь - розовым. В Алаколь впадают реки Катынсу, Урджар, Жаманоткель, Емелькуйса, Жаманты и Ыргайты. Однако вода из озера не вытекает, поэтому оно не считается сточным.
2-е место. Озеро Балхаш. Площадь 18 583,1 км²
Kazakhstan Today
Второе по величине в Казахстане озеро - Балхаш, расположенное на юго-востоке страны. Озеро площадью 18 583,1 кв. км занимает 14-е место в списке крупнейших озер мира. Особенностью Балхаша является то, что одна его половина соленая, а другая - пресная. Так как основная часть воды, стекающей в озеро, поступает из реки Или, то западная часть Балхаша - пресная, желтоватого цвета и мутная. А вода в восточной части -соленая, имеющая голубой или светло-синий оттенок. Также в Балхаше расположены более 40 островов.
1-е место. Каспийское море. Площадь 390 000 км²
instagram/anastasiya27smirnova
Каспий - самое большое озеро не только в Казахстане, но и в мире. Самый большой внутренний водоем на планете, не имеющий выхода к океану. Вода в озере соленая. Площадь Каспия - около 390 000 кв. км, а максимальная глубина - 1025 метров. 40-44% всей озерной воды в мире приходится на Каспийское море. На его побережье расположены пять стран: Казахстан, Азербайджан, Иран, Россия и Туркменистан. В Каспийское море впадает более 130 рек, самая крупная из которых - Волга.
13.11.2023, 07:39 119946
Афганистан снизил производство наркотиков после вывода войск США на 95%
Фото: Depositphotos
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В Афганистане продажа наркотиков снизилась на 95% после того, как США вывели свои войска из региона. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
С конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. Причем это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тысяч га), так и самого производства опиума (с 6,2 тысячи до 333 тонны) (…) Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны", - заявил Медведев в своем telegram-канале.
Он отметил, что в Афганистане уменьшились посевы мака. По словам Медведева, "Талибан" (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) меньше чем за год очистил страну от запрещенных веществ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что талибские власти Афганистана делают большую работу в борьбе с наркотрафиком. Он отметил, что построение рабочего диалога безальтернативно и полностью соответствует интересам региона, передает телеканал "360", сообщает ИА URA.RU.
Ситуация в Афганистане обострилась в 2021 году после того, как США вывели оттуда свои войска. В результате движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) развернуло активное наступление и 15 августа захватило Кабул.
10.11.2023, 08:22 140221
Итоги встречи Путина и Токаева
Фото: Акорда
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9 ноября президент Владимир Путин прилетел в Астану с официальным визитом и принял участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Также лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах, а затем приняли участие в брифинге для представителей СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин, прибывший в Астану с официальным визитом, в режиме видео-конференц-связи приняли участие в пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что все 20 лет существования Форум межрегионального сотрудничества показывает свою востребованность и эффективность, внося большой вклад в укрепление взаимовыгодного стратегического партнерства двух стран. По его словам, взаимодействие Казахстана и России в торгово-экономической и инвестиционной сфере, промышленной кооперации год от года демонстрирует устойчивый рост:
- двусторонний товарооборот сегодня достиг 27 миллиардов долларов, что является рекордным показателем;
- объем прямых инвестиций из России превысил 20 миллиардов долларов;
- из 42 тысяч предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстане, почти половину, то есть 19 тысяч, составляют российские компании.
Важным направлением сотрудничества в выступлении указано развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК. Президент сообщил, что Казахстан начал реформу в сфере науки в рамках триединой системы "образование - наука - производство" с усилением роли исследовательских университетов. Он предложил поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.
Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре. Отдельно хочу отметить растущий уровень сотрудничества в области энергетики. Знаменательным событием стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана. Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии. Начато строительство казахстанско-российского завода по производству бутадиена мощностью до 340 тысяч тонн в год с компанией "Татнефть". Завершены переговоры по строительству предприятия, которое будет производить полиэтилен. С 2019 года успешно работает Программа совместных действий в области производственной кооперации. На данный момент по этой программе уже реализовано 30 проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов. Еще около 60 проектов общей стоимостью свыше 27 миллиардов долларов находятся на стадии реализации или проработки. Все это убедительно подчеркивает, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками", - заявил глава нашего государства.
На пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России также выступили президент Российской Федерации Владимир Путин, заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.
После участия в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества лидеры Казахстана и России провели переговоры в узком формате.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Владимира Путина является знаковым событием в летописи двусторонних отношений.
Вы прибыли в Казахстан в канун 10-летия Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он, я напомню, был подписан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге. Это всеобъемлющий документ, который является важной правовой основой сотрудничества Казахстана и России и определяет горизонты укрепления наших многоплановых связей. Я поздравляю Вас с этой датой. Очень хорошо, что Ваш визит совпал именно с этой датой. В целом, как я уже сегодня сказал, Ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, историческое значение", - отметил президент.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что сегодняшняя встреча в столице Казахстана предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.
Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно и успешно развиваются. Цифры об этом, конечно, ярко говорят. Мы только что приняли участие в пленарном заседании уже ХIХ Межрегионального форума. Это очень хороший формат. Люди напрямую между собой сотрудничают, работают, общаются, и это всегда приносит такой видимый, значимый результат. Уверен, что то же самое будет и на этот раз. Тем более, что выбрана очень важная тема. Продовольствие - это основа жизнедеятельности любого общества, любого государства. У нас очень хороший потенциал. У нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам на глобальных рынках. Вопрос в том, чтобы, используя все преимущества нашего сотрудничества, нарастить эти возможности в будущем. Послезавтра исполняется 10 лет со дня заключения базового Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он стал прочной основой для развития наших многоплановых дружеских отношений", - подчеркнул Владимир Путин.
Российский лидер высоко оценил конструктивное взаимодействие двух государств на международной арене, тесную координацию в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН и ШОС, в которой с июля этого года Казахстан принял председательство. Он также подтвердил готовность к оказанию взаимной поддержки в рамках предстоящего в 2024 году председательства России в БРИКС и СНГ, а Казахстана - в ОДКБ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.
Как отметил глава нашего государства, нынешний визит президента России в Казахстан имеет особое значение в плане дальнейшего определения перспектив развития межгосударственных отношений. По его словам, сегодня двустороннее сотрудничество успешно развивается по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества.
В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - сказал лидер Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря совместным усилиям граница между Казахстаном и Россией активно работает на благо экономик обеих стран, а конкретную пользу ощущают на себе около 25 млн человек, проживающих в приграничных регионах.
В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно теплый прием и отметил продуктивность переговоров в узком формате.
Россия и Казахстан - не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет, и я хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам", - сказал президент России.
В ходе переговоров стороны обстоятельно обсудили ключевые аспекты двусторонней экономической повестки, определили магистральные направления сотрудничества на перспективу и достигли ряда договоренностей, направленных на углубление взаимодействия по широкому спектру направлений, включая здравоохранение, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, спорт и др.
По завершении двусторонних переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.
Россия - это стратегический партнер и союзник Казахстана. Опираясь на незыблемые ценности общей истории, прочной дружбы, взаимного уважения и доверия, мы выстроили межгосударственные отношения, которые являются ярким примером воплощения в жизнь взаимных интересов во многих областях. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить приверженность Казахстана стратегическому курсу на дальнейшее углубление многогранного сотрудничества с Россией", - сказал глава государства.
В ходе переговоров были предметно рассмотрены перспективы взаимовыгодной производственной кооперации. По словам лидера Казахстана, на сегодня пул совместных проектов расширен до 143 с общим объемом инвестиций свыше 33 миллиардов долларов. Правительствам поручено выстроить системную работу для их качественной реализации.
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали:
- Совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке;
- План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.
Также в рамках официального визита президента России в Казахстан были подписаны следующие документы:
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан;
- План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024-2026 годы;
- Совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Федеральной таможенной службы Российской Федерации с участием представительств таможенных служб Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2025 годы;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации;
- Соглашение об информационном партнерстве между "Телерадиокомплексом президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и Федеральным государственным унитарным предприятием "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)".
Главное из совместного заявления президента Республики Казахстан и президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке:
- договор сохраняет свою актуальность в быстро меняющихся геополитических условиях;
- страны наращивают технологическую, энергетическую и продовольственную безопасность;
- планомерно укрепляется сотрудничество в сфере образования, социальной сфере и в вопросе охраны труда;
- взаимодействие в сфере обороны отражает стабильность союзнических отношений и определяет на десятилетия вперед их стратегический характер;
- Казахстан намерен наращивать потенциал ОДКБ в качестве председателя Организации в 2024 году.
01.11.2023, 08:41 234141
Что ожидается в Казахстане в ноябре
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,Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в ноябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
В Астане состоятся крупные общественно-политические мероприятия с участием глав зарубежных государств
1 ноября 2023 года по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит в республику президента Франции Эмманюэля Макрона.
2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный, X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие лидеры государств - членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать главы государств - наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.
В связи с предстоящими мероприятиями полиция переведена на усиленный вариант несения службы, по периметру столицы выставили блокпосты.
Прогноз погоды на ноябрь 2023 года
Начало заключительного месяца осени порадует еще теплыми деньками. При этом с чередованием циклонов и антициклонов на большей части страны будет сохранятся неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедом, туманом, порывистым ветром. Лишь на западе и юге республики - в начале ноября, а с середины первой декады на большей территории РК прогнозируется прекращение осадков.
Температурный фон будет меняться в следующих пределах:
- в западных регионах страны пока еще довольно тепло, основной фон температуры воздуха ночью +2, +10°С, днем +12, +18°С;
- на северо-западе РК (Актюбинская область) ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0, +8°С до -5, +5°С, днем от +7, +12°С, на юге области +15°С, до +5, +10°С;
- в северной половине, в центре, на востоке Казахстана - ночью от -5+2°С, до +3+8°С, днем от +3+12°С до -2+3°С;
- в южных регионах - ночью от -5, +5°С до +3, +8°С, днем воздух прогреется от +8, +13°С до +12, +17°С, в отдельные дни до +20°С.
В конце первой декады в начале второй декады ноября с ослаблением антициклона потеплеет.
Во второй и третьей декадах ноября погода также ожидается изменчивой, частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение периода. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории РК не исключены гололедные явления и туманы.
В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца, столбики термометров в самые холодные дни понизятся:
- в северной половине РК - в ночные часы до -15, -22°С, днем до -5, -13°С;
- в южной половине и на юго-западе страны - ночью до -3, -12°С, днем до -1, +5°С.
А в самые теплые дни во второй и в третьей декадах при поступлении более теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря потеплеет:
- в северной половине днем до +3, +10°С;
- в южной половине республики днем до +8, +17°С;
По предварительному прогнозу, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы - на юге области Жетысу и в юго-восточной половине Алматинской области. Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, меньше нормы - в Кызылординской, на большей территории Туркестанской, на северо-западе Жамбылской, в юго-восточной половине Мангистауской, Актюбинской областях, на юго-западе области Улытау.
Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем вступает в силу 10 ноября 2023 года
Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в Сиане (КНР), вступает в силу с 10 ноября 2023 года.
Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней.
В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, то нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность", - сообщили в МИД РК.
Школьников из социально уязвимых семей будут бесплатно кормить по цифровым ваучерам
Пилотный проект Министерства просвещения будет действовать с 1 ноября 2023 года по 1 ноября 2024 года. Услугополучатель может скачать приложение "Социальный кошелек" через ссылку, указанную в SMS-сообщении, либо найти его в ранее скачанном приложении eGov Mobile. Цифровые ваучеры формируются автоматически в "Социальном кошельке" на основании полученных данных услугополучателей. Родитель школьника или его представитель активизирует в кошельке цифровой ваучер. После чего кошелек направляет ИИН учащегося в информационную систему объекта информатизации в области образования, установленную в школьной столовой, для дальнейшего ведения учета и фиксации питания.
Для использования ваучера услугополучатель генерирует QR-код в соцкошельке и передает его учащемуся в электронном виде, а в столовой его считывает работник. После использования цифрового ваучера в разделе "История" в кошельке отображается статус его использования. Право на получение ваучеров имеют: дети из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи; дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях.
Помимо получения ваучеров, услугополучатель может оценить в кошельке качество предоставляемой услуги в школьной столовой, направить жалобу в уполномоченный орган посредством информационной системы e-Otinish.
По данным Минпросвещения, пилот уже апробирован в 13 школах Астаны. Родителям и законным представителям детей разосланы SMS-сообщения и активирован 331 ваучер.
Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов
Запрет вводится сроком на шесть месяцев. Приказ вводится в действие с 7 ноября 2023 года.
Власти Казахстана продлят запрет на вывоз угля для недопущения дефицита
Запрет продлевается в целях исключения дефицита угля для населения в период прохождения отопительного сезона. Запрет продлевается с 26 ноября на шесть месяцев на: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701); лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).
На казахстанско-российской границе внедрят электронную очередь для автомобилей
С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе планируется запуск пилотного проекта по внедрению системы электронной очереди на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" (Северо-Казахстанская область). Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.
Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau.kz и является бесплатным. Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat состоит в предоставлении перевозчикам возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах. Это обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин, позволяет органам госдоходов в автоматическом режиме применять систему управления рисками.
В рамках пилотного проекта перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильный пункт пропуска "Бидаик", с 1 ноября 2023 года необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat. Для этого необходимо пройти по ссылке, зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска "Бидаик", указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве. После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.
Во избежание непредвиденных ситуаций Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно производить бронирование электронной очереди для пересечения казахстанско-российской границы через пункт пропуска "Бидаик".
Бесплатное чипирование домашних животных в Алматы
С 1 ноября в Алматы запустят программу бесплатного чипирования и регистрации домашних животных. Она продлится до 20 декабря 2023 года. В рамках программы по Алматы предусмотрено чипирование и регистрация 15 тысяч домашних животных (собак и кошек).
Атырауский НПЗ после ремонта выйдет на полную мощность в начале ноября
Выход Атырауского нефтеперерабатывающего завода на полную проектную мощность запланирован на первую декаду ноября, сообщает пресс-служба завода.
В рамках промежуточных итогов планово-предупредительных работ на дымовых трубах технологических печей произведены все необходимые работы для монтажа оборудования АСМ", - проинформировали пресс-службе.
Сообщается, что на заводе в рамках промежуточных итогов планово-предупредительных работ произведен запуск первой очереди технологических установок. Суточная переработка нефти составляет 9500 тонн, также начато производство товарной продукции: автобензинов - 1200 тонн в сутки, дизельного топлива - 1500 тонн в сутки", - добавили в пресс-службе.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?