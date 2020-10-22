Выдвижение кандидатов в депутаты мажилиса стартует 10 ноября

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - С докладом по вопросу "Об утверждении календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов мажилиса, избираемых по партийным спискам" выступил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с утвержденным планом, этап выдвижения кандидатов начинается за два месяца и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за сорок дней до дня голосования. То есть с 10 ноября до 18.00 30 ноября текущего года", - сообщил Петров.

Он также проинформировал, что регистрация партийных списков начинается за два месяца и заканчивается в 18.00 по местному времени за один месяц до выборов, то есть с 10 ноября до 18.00 10 декабря 2020 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Конституционного закона предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации партийных списков и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Таким образом, общая продолжительность очередных выборов депутатов мажилиса парламента, избираемых по партийным спискам, от дня назначения до дня голосования составит 82 дня", - отметил спикер.

Зампредседателя ЦИК также напомнил, что кандидатом в депутаты мажилиса парламента может быть гражданин РК, проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший 25 лет и обладающий пассивным избирательным правом.

Не может быть кандидатом в депутаты парламента Республики Казахстан, в том числе по партийным спискам:

1) лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

2) лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Право выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса, избираемых по партийным спискам, принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке. Политическая партия при утверждении партийных списков включает в них женщин и лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, в количестве не менее тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц", - добавил Петров.

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